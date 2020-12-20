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Число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15% за последние 10 лет, - Епифаний

Число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15% за последние 10 лет, - Епифаний

За последние 10 лет число верующих среди молодых людей в Украине снизилась на 15%.

Об этом сообщил глава ПЦУ митрополит Киевский Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Время общего обращения после советского атеизма уже прошло. То есть каждому священнику и архиерею на месте надо упорно работать, привлекая особенно молодежь. Потому, согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещения нашей украинской молодежи. Ведь со временем мы увидим, что этот процесс будет углубляться", - сказал Епифаний.

Читайте также: Епифаний о переносе православного Рождества на 25 декабря: Вопрос времени, церковь и верующие должны "созреть"

Он добавил, что церковь пытается "предложить такую модель, которая не тяготила бы столь человека, чтобы человек выполнял хотя бы минимум" в духовной практике.

"Когда мы будем требовать максимум, то мы можем потерять вообще. Нужно, привлекая молодежь, делать все для того, чтобы они себя чувствовали духовно комфортно в обществе, в церкви. И тогда, конечно, они будут приходить и будут действенными членами церкви", - считает Епифаний.

молодежь (244) церковь (1323) Епифаний (347)


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Топ комментарии
+35
Это хорошо, человечество постепенно избавится от всей этой антинаучной дичи
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20.12.2020 11:20
+29
как по мне, чем меньше найдется желающих кормить это бесполезное поповское стадо, паразитирующее на обществе, тем лучше.
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20.12.2020 11:25
+25
И не только молодёжи . Для веры церковь не нужна . Вера в голове . Она есть или её нет . Остальное - публичное лицемерие .
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20.12.2020 11:21
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вік Землі знает только Бог!

Пожалуйста , не пишите мне чепухи ради блаблабла. Я пустых дискуссий не переношу.
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20.12.2020 14:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/479654 Маячню ви пишете.
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20.12.2020 14:40 Ответить
Ти сам віриш що ти від мавпи. Закрий краще свій грішний і брехливий рот.
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20.12.2020 15:19 Ответить
довбень ******* мавпа і ти мали спільного предка,зрозумів,атавізм?
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20.12.2020 16:00 Ответить
Ти, халдей і гой спочатку писати навчись, без помилок. Потім будеш мудрствувати. Твоїх предків з СССР, таких як ти, мій Бог з лайнов вже змішав, скоро до тебе черга дійде.
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20.12.2020 16:36 Ответить
окрім "лишнехромосомних" зьявилися ще й зайвохромосомні,одне з них бонд джеймс так собі "образованщина"
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26.12.2020 09:54 Ответить
О, а вот и христианское всепрощение полезло, "подставь другую щеку", вот это вот все.
И как у Вас одновременно в голову укладываются заповеди Христа и хамство?
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20.12.2020 16:01 Ответить
Христос вообще то таких как вы называл свиньями и псами. Подставить щеку значит простить и хранить в сердце мир. Так же он говорил вырвать глаз который искушает. Это не по плоти значит, а духовно. Так что вы пролетели как всегда.
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20.12.2020 16:30 Ответить
Ты полный похоти, блуда и маразма. Не тебе рассуждать о святом великом.
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20.12.2020 15:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/124995 Хворієш?
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20.12.2020 15:50 Ответить
Будь честен хоть раз в жизни. Признай что это правда. Это твой диагноз. Меня не обманеш. Я вижу людей насквозь, я ученик Христа. Хотя понимаю, будет стыдно. Ты же сам понимаешь что у тебя внутри. Может ли свинья рассуждать о Боге?
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20.12.2020 16:22 Ответить
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20.12.2020 17:53 Ответить
риторика твоя, друже, є трохи різкуватою, - але в цілому вона відповідає вченню Ісуса з Назарету. Він часто-густо також користувався як на ті часи "непарламентськими" висловами. Ну, ось наприклад: Від Матвія 12:34: Роде зміїний! Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. https://bible.ru/ © Библия Онлайн, 2003-2020. Дякую, послідовнику Христа: вмієш стояти за Віру! Аллеллуйся.
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20.12.2020 23:28 Ответить
ну ті же рассуждаешь о боге,свинья. значит может
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26.12.2020 09:55 Ответить
А как можно поверить,что в каком то там 21 веке можно нажать на кнопочку маленькой игрушки,ее мобилкой назовут,и она запишет и речь,и движение,и фото и за секунду перенесет на другой конец планеты в такую же игрушку в кармане человека.Что нажав на кнопочку ,маленький прибор станет выполнять кучу функций и операций.Кто поверит в такие чудеса?я верю в то,что вижу.Я не вижу,чтоб звук или картинка летела по воздуху через весь земной шар,и притом за секунду!!!и как то находила адресата!Вот темные люди,верят в сказки такие.
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20.12.2020 17:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/380000 Ця річ матеріальна,ви її тримаєте в руках.Вірити не потрібно.Та й з'явилася вона поступово,з розвитком науки і відкриттям фізичних законів.Далі будуть ще більш фантастичні штуки.
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20.12.2020 17:55 Ответить
Вокруг нас также материальный мир,который СОЗДАН высшим разумом,а не само собой все закрутилось,завертелось.Даже телефон сам собой не может появиться.Если буквы кинуть вверх,то опустившись,они не сложаться сами собой в хоть одну строчку стиха.Только дурак верит в "само собой"
Если человек ,творение,может создавать невероятные вещи,не поддающиеся обьяснению,то неужели Творец всего этого не может совершить непорочное зачатие,в чем сомневаеться вышеуказанный автор.
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20.12.2020 19:37 Ответить
Умница: так держать! Побольше бы вас таких, доча...
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20.12.2020 23:31 Ответить
ту дорогуша полно существ которьіе только кажутся разумньіми а на уроках в школе они просто бездумно повторяли и тут же забьівали материал. вот и вьіросло стадо не способное согласно той же библии отделить зерно от плевел
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26.12.2020 09:59 Ответить
Лена,ну почему же не верится? Интернет-трафик передается по оптоволоконному кабелю при помощи света.А мы знаем,шо скорость света~300 000км/с.
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20.12.2020 22:15 Ответить
Это был сарказм😀
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21.12.2020 19:12 Ответить
Человек или принимает веру, или не принимает. Нельзя быть на 1/10 христианином, соблюдая только одну из десяти заповедей. Человек или христианин на все 100%, или нет.
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20.12.2020 13:10 Ответить
В наш век говорить о религии абсурдно
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20.12.2020 13:19 Ответить
Давно пора посносить эти никчемные церквушки. Рассадник розврата. Тьху.
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20.12.2020 13:27 Ответить
«Если Бога нет, всё позволено» ?

не веришь?
включи телевизор, тебе покажут
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20.12.2020 13:33 Ответить
С боженькой точто на так же всё позволено как и без него..разницы 0 во все времена. Кстати у японцев нет бога, иди расскажи им какие они грешники и ************, и как плохо им живёца без боженьки.
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20.12.2020 16:13 Ответить
Маленький Большой Лжец. Синтоизм - религия Страны Восходящего Солнца. Никто ее не отменял. Вот, ознакомься вкратце: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC#:~:text=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%CC%81%D0%B7%D0%BC%2C%20%D1%81%D0%B8%CC%81%D0%BD%D1%82%D0%BE%20(%D1%8F%D0%BF.,%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85.
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20.12.2020 23:34 Ответить
Это радует, не удивлюсь, если скоро увижу на HEAD HUNTER резюме попа, который ищет работу в UBER на своем LAND CRUISER.
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20.12.2020 13:33 Ответить
Навряд чи молодб захоче іти в православну церкву, хіба що або батьки приведуть, або якісь обставини життєві важкі підштовхнуть до релігії.

Насправді православна церква це більше склеп традицій ніж живий організм.
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20.12.2020 13:37 Ответить
Вот и ненадо новому поколению засирать мозги и делать из них "рабов" божьих. Фанатики долбаные
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20.12.2020 13:51 Ответить
А ви більше їздіть на мерсах і ходіть в золотих годинниках і хрестах з дорогоцінним камінням, то у вас вірян буде все "більше" і "більше"....
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20.12.2020 13:51 Ответить
Абсолютно вірний і розумний висновок, друже. Який - що надзвичайно важливо! - жодним чином не заперечує існування Творця...

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20.12.2020 23:37 Ответить
Грбьбоана маніпуляція. Не "віруючих" поменшало, а прихожан.
А те,що на 15% зросла кількість молоді, які вірить у науку і прогрес, а не начебто всемогутнє "щось", якому чомусь потрібні посередники для трасляції його хворих ідей - це гарно, дуже-дуже гарно.
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20.12.2020 14:11 Ответить
До речі, у Польщі ізїх закидонами католицтва проти абортів тощо ситуація для церкви ще гірша.
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20.12.2020 14:12 Ответить
і це прекрасно
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20.12.2020 14:33 Ответить
Ничего удивительного. Достаточно посмотреть на попов в мерсах вип-класса, вещающих, что "ковидом болеют только геи", тут не только молодые атеистами станут. Сами виноваты. Какова "церковь", таков и приход.
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20.12.2020 14:35 Ответить
Они теперь веруют в Зе.
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20.12.2020 15:09 Ответить
Поп явно судит о вере по своей кассе. Весь мир меняется, только попы этого не заметили. Мне лично такие посредники не нужны. Чтобы что-то понимать, надо хотя бы Библию почитать. Потом возникает много вопросов к попам и их шаманизму.
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20.12.2020 15:10 Ответить
и ты действительно знаком с Библией? Если - да, то весьма похвально! Ибо из нее явствует, как неутомимо Иисус бичевал (в том числе и в прямом смысле) всю эту поповскую братию, - именовавшуюся в те времена "книжники/фарисеи", - присвоившую себе посредническую функцию именно благодаря невежественному попустительству "прихожан"... Открываем Новый Завет. Вдумчиво читаем: Матфея 23:27-28...
27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония... https://bible.ru/ © Библия Онлайн, 2003-2020.
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20.12.2020 23:48 Ответить
Я приравниваю церковь к супермаркету.... Зарабатывают также....Но они нужны...Ведь тоже делают важную работу.....Как говорил Сенека в Бога веруют дураки,а власть это использует для управления стадом (не дословно)...Попы тоже нужны - они как психологи успокаивают и помогают - и не за таки большие уж денги....Да и в церкви - хорошая аура - можно отдохнуть и успокоится...Ну ,а в сказке о Боге есть и доля правды - мы уж точно не пошли от обезян- а созданны кемто...Может быть даже виртуально...
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20.12.2020 15:17 Ответить
Чому мракобісся хтось видає за якусь духовність, що ті хто вірять в казки древнєсемітських міфів ніби кращі за тих хто знає математику і фізику? Всяка релігія є вірою, а віра не передбачає роздумів віра сліпа. Це як в армії сказав прапорщик, що крокодили літають занчить вони літають. До речі і СРСР був не атеїстичною державою, бо на ордені червоного прапора зірка зображена у вигляді сатани. Тобто орден сатани був майже головний орден радянської влади. І скільки б не лобизали полаковану дошку вона не спасе, ні від ковиду, ні від зубожіння. Потрібні знання. Як казав один герой в фільми Кін-дза-дза - ...Треба знати!
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20.12.2020 15:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/413294 Так,совєтській союз не був атеїстичним.Атеїсти взагалі не вірять.А ці взяли Членіна богом зробили і понакладали купу усіляких символів.
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20.12.2020 15:54 Ответить
Стосовно того, чим для нас - Християн, - є Віра і що саме вона передбачає:
1. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. (До Євреїв 11:1)
1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Послание к Евреям 11:1).

Далі. Ти кажеш (с): "Потрібні знання"... Знання, мій опоненте, ти здатний набути, завдяки розуму, - так? Так. А розум у тебе звідки взявся, - сам по собі виник з нічого? Ні ж бо: Господь його нам дарує, - разом із Душею. Комусь більший (аби обдарований визнав існування Творця), комусь - менший (наприклад, тобі). Але в обох випадках власник, наділений Розумом має від Отця дозвіл і можливості на самовдосконалення шляхом невтомного розвитку, - аж до самої фізичної, тілесної смерті дитини Божої(!) - та в жодному випадку не раба, - ні, що ви! Хто вам таке сказав , - попи? Женіть їх взаший із свого життя. Залишаючи в ньому виключно живого Христа, а не заціловану ікону, хрестик з розп'яттям на шиї, - чи запалену від "благодатного.вогня" свічку/ладанку. Бо ж то пусте. Язичницькі забобони від сивої дотрипільської чи скіфської прадавнини: перуна, хора, ярила, дажбога, велеса, стрибога, леля - Бог зна ще там кого з того чисельного сонму ідолів. Хто там старшим був між ними, - доречі?..https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
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21.12.2020 00:25 Ответить
Всі вірування за Марксом це опіум народу, який створив сам народ з метою виживання, коли в житті немає: ні волі, ні справедливості, коли життя втрачає сам смисл і світ не зрозумілий повний стихій. І ці вурування були гармонічними, бо в ті далекі темні часи боги жили невідьємно з особою, як живе ******** інтернет, тоді це було виправдано, все, що творилось тоді можна було легко пояснити релігійною філософією світобудови. Але ******* людина не може опиратись на казки зі збірника їх у Біблії, а тим більше посилатись на них. З таким успіхом можна мати релігію будь-якого художнього твору наприклад біблія від Колобка. Зараз відповіді на питання світобудови шукають в фізиці за допомогою математики, і саме ці знання використовують при розрахунках, і літаків, і трансформаторів, і ядерних реакторів і польотів на Марс. Тому молодь вірно робить, що дистанцюється від мракобісся - християнського, мусульманського, іудаїзму тощо. І гордитись тим, що ти сидиш в шкаралупі темних віків , це всерівно, що одіти лапті і свиту, та махати кадидилом, замість розробки нових технологій для прогресу людства.
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21.12.2020 07:33 Ответить
Блаженнейшего Епифания шото не устраивает? Не всем же Всевышний дарует такую стремительную Богослужебную карьеру - место наивозлюбленнейшего чада Господня уже занято. Глядя на столь ураганно стремительную карьеру блаженнейшего Епифания, невольно думается - то ли он вундеркинд от теологии, то ли хитрожопый Ботвинник:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополит.
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20.12.2020 15:33 Ответить
Бравіссімо, - бурхливі оплески! Молодчина...
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21.12.2020 00:28 Ответить
Скоро Новый Год. Интересно, почему мы встречаем 20 21- ый по восточному ( и даже не по китайскому календарю, у них начало года-"плавает") календарю? Говядину не есть, цвет одежды, украшения определенного цвета, магнитик на холодильник- коровка с пожеланием здоровья и успеха, и другие прибомбасы? Удивительная история встречи нового года со всем этим, восточным. Не находите ли?
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20.12.2020 16:29 Ответить
...не находім.
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21.12.2020 00:28 Ответить
Есть мнения, и есть факты. Там где есть факт нет мнения. Без фактов плодятся разные религии(веры). По природе люди все верят(мечтают). Так , во что перестала верить молодежь?
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20.12.2020 16:33 Ответить
Выходит, средний уровень IQ населения повышается? Хотя...выборы 19-го года говорят об обратном... Совсем я запутался...
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20.12.2020 17:50 Ответить
НАДО ВЕРИТЬ В СВЯТОГО ПАРАШОНКУ. ТОГДА И С АЙ, И С КЮ УСЁ БУДЕТ В ПОРАДКЕ. 😅🤣😂😝🤩
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20.12.2020 19:40 Ответить
Ганди был тот ещё ******! Индийский нацик!
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20.12.2020 21:44 Ответить
Так чудес же не являлось давненько. Вышел бы Блаженнейший Епифаний, кадилом махнул бы - платёжки в два раза и уменьшились бы - народ бы в ПЦУ валом повалил бы, отбою б не было б. А так, чудес нету - вот те и кризис веры. Чухай пузо, Епифаний, - без паствы попу беда.
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20.12.2020 19:55 Ответить
))) ...без паствы попу беда.
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21.12.2020 00:30 Ответить
Мне конечно насрать на любую религию, но если на 15% меньше "православнуетыхкатоликов тд" на всю голову, то да, я только рад!
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20.12.2020 21:41 Ответить
Переходьте на людський календар , бо від цієї юліанської шизофренії у нормальних , здорових , думаючих людей - рве кришу і вони втікають від вашого абсурду .
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20.12.2020 23:51 Ответить
О сколько их было!
Один другого круче
И каждый знал правду
И каждый был лучше
Лучше того,шо был прежде..
У нас на Земле,сегодня эра Бога Исуса,Магомеда,Будды.Раньше были другие Боги:Зевс с гаремом,Ра с пирамидами,кровавый Один с крыльями из ребёр и т.д и т.п.Могли ли поклоняющиеся в то время,этим Богам люди представить себе,що их Богов ждёт забвение?Врядли.Так будет и с сегодняшними Богами.
Зомби.Крематорий https://youtu.be/ryU1KDXmP7k
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21.12.2020 00:12 Ответить
Читаю комменты и в шоке, неужели не все пребывают в блаженнейшем экстазе от приезда Томаса?
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21.12.2020 09:03 Ответить
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