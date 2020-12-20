Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь

Украине необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктурных проектов. Строительство дорог во время пандемии позволило спасти огромное количество жизней.

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Необходимо делать инфраструктуру - это витрина. Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины, был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна", - отметил Зеленский.

При этом глава государства подчеркивает, что в текущем году в Украине сделано четыре тысячи километров дорог, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.

"За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена "схема" по отмыванию 7 млн грн бюджетных средств при ремонте дороги в Черкассах, - Нацполиция

"Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы. Мы построили много мостов, что тоже немаловажно. Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. Это же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - добавил президент.