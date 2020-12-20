Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь
Украине необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктурных проектов. Строительство дорог во время пандемии позволило спасти огромное количество жизней.
Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Необходимо делать инфраструктуру - это витрина. Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины, был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна", - отметил Зеленский.
При этом глава государства подчеркивает, что в текущем году в Украине сделано четыре тысячи километров дорог, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.
"За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг", - добавил он.
"Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы. Мы построили много мостов, что тоже немаловажно. Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. Это же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - добавил президент.
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Ххххххххххххххххххх
Чем тьі гордишься, чмо зеленое? Тем, что по приезду в больницу люди умрут от того, что тьі, поц, весной встречал "Мрію" для "Епіцентра", распродал резервньійй фонд, а потом покупал втридорога у Китая? Тем, что деньги для борьбьі с пандемией вьі, твари, вбухали в дороги, а люди теперь от нехватки ИВЛ в больницах умирают?
Етим тьі, чмо, гордишься? Запомни, козел: Украина никогда не будет гордиться тем, что тьі бьіло у власти, а будет вспоминать как позорньій етап своей истории.
Гордун, ***
все відносно
зокрема поняття "величезна кількість"
творчі люди ,котрими, звичайно, є і шоу-мени мають мають властивість перебільшувати.
Декотрі-ВЕЛИЧЕЗНУ
оно даже не понимает о чем квакает !!!
там они реальные, а здесь один -3,14 дёж.
Чтобы увидеть "латки", не стоило взбираться на Пизанскую башню.)) Впрочем оттуда конечно виднее.
Первая автострада в мире была построена в Италии 26.03.1923 г.
Те, кто против строительства дорог в стране, не имеют автомобилей и не имеют представления об ужасе ситуации в Украине! Вы идёте в Европу, где 75% населения (по крайней мере в Италии) имеют машины. Или в азиопу?
Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).
И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн.
Кто-то не лох. А мы тогда кто? Думай-те!
І зебіли теж молодці - ні вони, ні порохоботи не оцінили самого основного моменту, про який в інтерв'ю самому The New York Times заявив
президент України Володимир Зеленський, і через який
почалося Велике Будівництво та розбудова інфраструктури - люди з окупованих
територій (пряма мова) «приїжджають, вони можуть там отримати всі
адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ»
Источник: https://censor.net/ru/n3238002
А ви про якісь дороги, швидкі, кисень в лікарнях... ЛЮДЯМ ДУШ ПРИЙНЯТИ ТРЕБА!!!
Як же ви, зебіли, палитесь на брехні...
А к знакомой сутки!!! Пр ехала мадифина катастроф.. Сатурация 45..
Зеленский ты урод..
При чем тут дороги????
Господи.. Да при СССР казаки и колики ездили по клубам и спасали людей.. А врачи пеши, ком ходили через лесок.. Прикинь!!! Что ты большое.. Откуда вы вылезли?
Тебе яйца не мешают при ходьбе.. Хотя о чем чем я.. У тебя их нет.. Ты евнух.. Прислуживающих каломойскому. Который давно твои яйца пришемил и держит))) ты рожу свою видел???? Ламброзо отдыхает... Хотя большое спасибо народу необразованному выбрать такое чМо.. Это надо быть просто безмозглыми созданияии..
https://gordonua.com/news/politics/kortezh-zelenskogo-narushaet-pdd-kogda-vezet-ego-domoy-shemy-1511701.html
Навіть не підорюючи, що країна з "найвеличнішим" котиться в сраку, по всім показникам, в порівнянні з попередниками.
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: «За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів.»
Оновив! Не побудував, а саме оновив! І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт, незрівнянно дешевші, ніж будівництво! 2018р. -- відремонтовано 3800км; 2017р. -- 2100км; 2016р. -- 900км.
Це - дані Укравтодора і колишнього прем'єр-міністра. Уже за три роки більше, ніж у 2020! І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському, і кілометр - саме, підкреслюю, на будівництві єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро, коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
Вопрос: Где болеют люди? Ответ: В городах.
Вопрос: Какие дорогие строят за деньги ковидного фонда? Ответ: Те что вне больших городов, типа "трасса Харьков-Киев".
Вопрос: За чьи же деньги ремонтируются дороги в городах? Ответ: За счет бюджета города. И никак иначе, так прописано в законе.
Вывод: Скорая помощь не пользуется дорогами, которые строят за деньги ковидного фонда.
Вывод: Зеленский ******.
Правда заключается в том, что "Велике будівництво" - это https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html большая коррупционная схема , на которой наживается окружение Зеленского с его разрешения.