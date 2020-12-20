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Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь

Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь

Украине необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктурных проектов. Строительство дорог во время пандемии позволило спасти огромное количество жизней.

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

"Необходимо делать инфраструктуру - это витрина. Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины, был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна", - отметил Зеленский. 

При этом глава государства подчеркивает, что в текущем году в Украине сделано четыре тысячи километров дорог, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.

"За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг", - добавил он.

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"Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы. Мы построили много мостов, что тоже немаловажно. Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы  построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. Это же сделали на территории, прилегающей к оккупированному россиянами полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", - добавил президент.

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+54
Пошло брехать,чмо зеленое...
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20.12.2020 11:42
+41
Особенно мне нравится когда на дорогах, сделанных в 2017-2018 годах, висят таблички "большого строительства". Скромно так присвоено чужое. Или когда в большую стройку включают улицы, отремонтированные за средства местных бюджетов.
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20.12.2020 11:50
+24
Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь - Цензор.НЕТ 6698
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20.12.2020 11:45
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Страница 2 из 2
когда ты спсдл миллиард, тебе есть чем гордится.
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20.12.2020 12:31 Ответить
"дурень думкою багатіє"(с)
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20.12.2020 12:37 Ответить
Расстояние в 20 км от районного центра до села в нашем районе скорая может доехать минимум за полтора часа. Этим гордится, прости Господи за выражение, "президент"
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20.12.2020 12:37 Ответить
Падло.Проїхалося б воно по тій,що біля мене.
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20.12.2020 12:38 Ответить
опять кокса чмо перенюхало
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20.12.2020 12:54 Ответить
По сравнению с этим тупым мудаком, Януковощь просто подарок был.
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20.12.2020 12:56 Ответить
Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь
Ххххххххххххххххххх
Чем тьі гордишься, чмо зеленое? Тем, что по приезду в больницу люди умрут от того, что тьі, поц, весной встречал "Мрію" для "Епіцентра", распродал резервньійй фонд, а потом покупал втридорога у Китая? Тем, что деньги для борьбьі с пандемией вьі, твари, вбухали в дороги, а люди теперь от нехватки ИВЛ в больницах умирают?
Етим тьі, чмо, гордишься? Запомни, козел: Украина никогда не будет гордиться тем, что тьі бьіло у власти, а будет вспоминать как позорньій етап своей истории.
Гордун, ***
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20.12.2020 12:59 Ответить
Будівництво доріг під час пандемії дозволило врятувати величезну кількість життів.

все відносно
зокрема поняття "величезна кількість"

творчі люди ,котрими, звичайно, є і шоу-мени мають мають властивість перебільшувати.
Декотрі-ВЕЛИЧЕЗНУ
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20.12.2020 13:06 Ответить
Одне питання : а зе , це творча людина ?
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20.12.2020 17:15 Ответить
Ну это же БРЕД - строятся дороги государственного значения между областями и Киевом(за редким исключением) - какие скорые?Какие пожарные? Скорая должна доехать за 10-15 минут - они все ездяют по райцентрам - по убитым и десятками лет не ремонтируемых дорогах - и пожарные также....Заехать в любой небольшой райцентр - городок или пгт - там же вроде токо что Вторая Мировая закончилась - дорог нету - инфроструктуры нету....Там же мрак и жуть...
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20.12.2020 13:09 Ответить
Дайте ему селедки.
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20.12.2020 13:09 Ответить
летели два крокодила...один на север, другой фиолетовый...
оно даже не понимает о чем квакает !!!
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20.12.2020 13:10 Ответить
дороги начали строить при Гройсмане, а воно присваивает себе победы.
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20.12.2020 13:13 Ответить
Эээ... Хотелось бы узнать пример дороги, по которой раньше надо было ехать сутки а теперь минуты.
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20.12.2020 13:13 Ответить
На тот свет.
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20.12.2020 13:24 Ответить
Сутки это если на волах. Он просто забыл уточнить.
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20.12.2020 13:26 Ответить
Почти , как Гитлер со своими автобанами, только

там они реальные, а здесь один -3,14 дёж.
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20.12.2020 13:20 Ответить
Говорят что у евреев из-за кровосмешения рождаются или умные или дебилы. Зескот выбрал дебила. Быдло выбрало дебила-символично.
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20.12.2020 13:22 Ответить
Вина этого недоразумения никакая по сравнению с виной 73% быдлоты.
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20.12.2020 13:28 Ответить
Совсем плохо с арифметикой.) Как четыре тысячи километров дорог в этом году, могут превышать общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.? Если только за 2016-2019, в Украине восстановили 10 000 км автодорог. Если учесть, что возобновление и строительство дорог в 2019 году осуществлялось финансированием и оформленными тендерами,еще Гройсманом, то нечего примазываться.
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20.12.2020 13:24 Ответить
Пардон, но ваше *восстановили* мы видели. Оно было *залатали*! Тяп - ляп, короче.
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20.12.2020 13:30 Ответить
Тоже пардон, но это не мое" восстановили", а министра инфраструктуры.
Чтобы увидеть "латки", не стоило взбираться на Пизанскую башню.)) Впрочем оттуда конечно виднее.
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20.12.2020 14:07 Ответить
https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/prima-autostrada-del-mondo-in-italia-19789/

Первая автострада в мире была построена в Италии 26.03.1923 г.
Те, кто против строительства дорог в стране, не имеют автомобилей и не имеют представления об ужасе ситуации в Украине! Вы идёте в Европу, где 75% населения (по крайней мере в Италии) имеют машины. Или в азиопу?
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20.12.2020 13:28 Ответить
Шикарный выбор для 73% - в место кислородных установок для больных короной по всей Украине - построил 10 км. дороги на погост.
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20.12.2020 13:37 Ответить
Вот где главные рекорды эпохи коронавируса!Twк terFaС моей точки зрения, достижения и установления рекордов в условиях коронавируса, экономического коллапса - в неприкрытом воровстве денег, выделяемых под строительство дорог.Проанализируйте сами. Так не врал и не крал даже Янукович!
Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).
И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн.
Кто-то не лох. А мы тогда кто? Думай-те!
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20.12.2020 13:37 Ответить
Я недавно проехал за 2 часа 80 км.В николаевской обоасти.Расстояние между двумя переездами через Днепр 250км!(Каховская ГЭС - Днепрогэс).Центр Европы,есть чем гордиться главе космической державы с диснейлендом в голове.
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20.12.2020 13:48 Ответить
От кляті порохоботи.... Усе їм не вгодиш - то кілометрів замало, то мільйонів забагато...
І зебіли теж молодці - ні вони, ні порохоботи не оцінили самого основного моменту, про який в інтерв'ю самому The New York Times заявив
президент України Володимир Зеленський, і через який
почалося Велике Будівництво та розбудова інфраструктури - люди з окупованих
територій (пряма мова) «приїжджають, вони можуть там отримати всі
адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ»
Источник: https://censor.net/ru/n3238002
А ви про якісь дороги, швидкі, кисень в лікарнях... ЛЮДЯМ ДУШ ПРИЙНЯТИ ТРЕБА!!!
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20.12.2020 13:50 Ответить
Схоже, що "найвеличніший" претендує на звання "Великого будівничого".
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20.12.2020 13:51 Ответить
Во всём этом Львиная доля заслуги ПО СТРОИТЕЛьТСТВУ ДОРОГ У Саакашвили-40-50 %, (Он подсказал где найти деньги на дороги и разбудил спящий кабинет министров гройсмана), заслуга ПОРОШЕНКО и гройсмана на 30-40 %, И ЛИШЬ 10-20% заслуга ТРЕТЬЕСОРТНОГО КЛОУНА Зеленского! ТАК, ЧТО НЕЧЕГО СЕБЕ ПРИСВАИВАТЬ ЧУЖИЕ ЗАЛУГИ!! Тем более , что многие дороги имели переходящий строк строительства!!
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20.12.2020 14:03 Ответить
Дякую і підтримую Президента Зеленського за його надважливу программу розвитку дорожньої інфраструктури України. Розвиток дорожньої інфраструктури дає відчутний синергічний ефект в розбудові економіки та промисловості України. Нарешті, гроші не були вкрадені або спущені на унітаз, як того радять деяки кремлівські посіпаки, а були інвестовані в стратегічні галузі нашої держави.
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20.12.2020 14:06 Ответить
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 3223
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20.12.2020 14:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/274003 - "Нарешті, гроші не були вкрадені або спущені на унітаз......."

Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 6088
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20.12.2020 14:53 Ответить
мабуть забули зобразити в цій жабі надходження 80 млрд грн штрафу від РФ?
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20.12.2020 16:46 Ответить
штраф від Газпрому надійшов в грудні 19-го (першим траншем) і в січні 20-го - другим. Гугли, хоча би...

Як же ви, зебіли, палитесь на брехні...
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21.12.2020 07:59 Ответить
Да?????ко мне скорая не приехала.. Отдыхала наверно на киевский дорогах...
А к знакомой сутки!!! Пр ехала мадифина катастроф.. Сатурация 45..
Зеленский ты урод..
При чем тут дороги????
Господи.. Да при СССР казаки и колики ездили по клубам и спасали людей.. А врачи пеши, ком ходили через лесок.. Прикинь!!! Что ты большое.. Откуда вы вылезли?
Тебе яйца не мешают при ходьбе.. Хотя о чем чем я.. У тебя их нет.. Ты евнух.. Прислуживающих каломойскому. Который давно твои яйца пришемил и держит))) ты рожу свою видел???? Ламброзо отдыхает... Хотя большое спасибо народу необразованному выбрать такое чМо.. Это надо быть просто безмозглыми созданияии..
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20.12.2020 14:07 Ответить
отримуйте плоди реформації медицини від пані Супрун.
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20.12.2020 16:47 Ответить
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21.12.2020 09:52 Ответить
В Белоррусии дороги лучше Владимир Александрович.
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20.12.2020 14:58 Ответить
В Белорусии диктатура , там воруют меньше, и боятся больше, Валерий Семейный
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20.12.2020 16:37 Ответить
так точно, но платніе они там.
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20.12.2020 16:48 Ответить
Переезжайте в совковую "Белоруссию" и живите там под колхозной--кгбистской диктатурой. Одним ватным совком в Украине будет меньше.
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20.12.2020 17:38 Ответить
скотина...
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20.12.2020 15:05 Ответить
Найчесніша людина - зеленський разом із 73% виборців (разом) збирають найчеснішим ротом гроші на тепловізори для Української Армії у 2014 році.
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 7340
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20.12.2020 15:05 Ответить
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 4703
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20.12.2020 15:14 Ответить
Вот видите, как здорово? Теперь скорая довезёт больного в больницу за считанные минуты. Правда, это больной склеит ласты из-за отсутствия лекарств, но это уже мелочи. Во всяком случае для Зеленского и его правительства
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20.12.2020 16:06 Ответить
На президентском кортеже? Вот уж достижение.
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20.12.2020 16:10 Ответить
Зеля, у декого на маршрутку грошей немає, бо ти в них останнє вкрав і розпиляв зі своїми бородатими бабунями, а ти тут втираєш наріду про свої перемоги.
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20.12.2020 16:12 Ответить
Ага, Вова, если вот так ездить:
https://gordonua.com/news/politics/kortezh-zelenskogo-narushaet-pdd-kogda-vezet-ego-domoy-shemy-1511701.html
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20.12.2020 16:24 Ответить
Дороги таки делают и даже на самых тяжелых участках.
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20.12.2020 16:35 Ответить
Деякі виборці можуть подавитись, заковтнувши велику порцію брехні від політика.
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20.12.2020 16:37 Ответить
При Зеленском дороги стали лучше, прошла админреформа, жертв в Донецке стало меньше, он не ворует, не сучится. Если Зеленский начнет реально "бодать" коррупцию то можно считать его лучшим президентом Украины на данном этапе.
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20.12.2020 16:42 Ответить
К стати админреформа не удалась не одному президенту до Зеленского. Безсмертного вообще чуть не побили при попытке агитации за реформу у себя на родине.
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20.12.2020 16:45 Ответить
Задача єтого издания и его ботов - замалчивать достижения Президента Зе!, и всячески очернять его работу, клеймить по чем зря любіе его начинания, ничтоже сумящеся о том, какое наследство он получил от папередников.
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20.12.2020 16:54 Ответить
тільки чистопородний 73/43%зебіл, такий, як https://censor.net/ru/user/274003 - може дозволити собі натякати на досягнення "найвеличнішого", вважаючи їх позитивними в порівнянні з результатами роботи урядів Яценюка і Гройсмана, парламентської коаліції БПП+НФ і президентів Турчинова та Порошенка.
Навіть не підорюючи, що країна з "найвеличнішим" котиться в сраку, по всім показникам, в порівнянні з попередниками.
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21.12.2020 07:55 Ответить
Таке ж несеш , як і твоє зе . А завдяки таким ідіотам люди продовжують жити в совку , де виживають тільки ті , що крадуть та брешуть .
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20.12.2020 16:55 Ответить
Во всем остальном мире выживают те что воруют и лгут, и поэтому нужна судебная реформа. А это ооооооооооочень сложное дело. Желаю Зе удачи в этом деле,и не обращять вниманя на таких как ты.
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20.12.2020 17:00 Ответить
Пане, ви хейтер - це зрозуміло. Але ж все ж таки постарейтесь без хамства.
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20.12.2020 17:20 Ответить
Не потрібно так багато писати - у Вас "президент" зє і це все пояснює . Для Українців зє президентом ніколи не буде .
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20.12.2020 18:21 Ответить
Владимир Александрович! Давай судебную реформу!!!!!!! А то барыги от власти реально все стырят. Вспомните своего отца он ведь реально терпеть не может все ,что связано с коррупцией.
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20.12.2020 16:48 Ответить
Майже за 2 роки - жодної розумної фрази ! Пишуть : "що воно курить або нюхає ?" , а насправді просто дуже тупе , заточене від народження брехати та красти .
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20.12.2020 16:50 Ответить
Не держи всех за лохов.
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20.12.2020 16:54 Ответить
Да и какую ты фразу хочешь услышат? Давай я тебе скажу.
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20.12.2020 16:55 Ответить
Еще нужно как то на законодательном уровне ограничить по зарплатам барыг из местных советов. А то там реально беспредел. Все это как мне кажется можно сделать. Удачи Зеленскому. И пусть поменьше обращает внимание на вывал словесной вони в его адрес.
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20.12.2020 16:53 Ответить
Навчись писати без помилок , а потім будеш комусь щось пропонувати . І ще . Спілкуйся з Українцями на Українській мові . І на цьому твоя писанина на цьому сайті закінчилася - йди дивитися сватів і слугу в кварталі
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20.12.2020 17:07 Ответить
У тебя страну стырят не сегодня так завтра, если уже не стырили, а ты все про мову талдычишь, сдается мне что ты русский провокатор.
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20.12.2020 19:51 Ответить
Мені з тобою все зрозуміло. Скільки тобі коштів платять за твої провокації?
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20.12.2020 19:54 Ответить
Как я понимаю Зеперезидент имеет в виду что теперь можно быстрее доехать до кладбища...
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20.12.2020 17:00 Ответить
Ну кому куда)))
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20.12.2020 17:01 Ответить
Тебе в спам
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20.12.2020 17:19 Ответить
Хм.. а я собі уявляю що породіллю до пологового будинку швидше привезти або людину з інфарктом до реанімації....
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20.12.2020 17:17 Ответить
Ну это кому куда))))
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20.12.2020 22:31 Ответить
Мені одному хочеться натовкти пикою цього ишака на трассі Н08?
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20.12.2020 19:09 Ответить
Ты вынеси сначала мусор из дому ,а потом будешь критиковать президента за небольшой участок дороги.
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20.12.2020 19:30 Ответить
hbnfg пащу свою прикрий ботяра бо з твоєї пащі гівном тхне
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20.12.2020 22:00 Ответить
Ты наверное наркоман,у тебя глюки.Запахи через интернет и монитор не передаются. А может русский провокатор.
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20.12.2020 22:30 Ответить
глюки в тебе, бот кремлядський, з VPNами
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21.12.2020 07:47 Ответить
Куда доехать за минуты? До цвинтаря? Какая большая забота президента об украинцах. Вместо бесплатного лечения заболевших ковидом. И обеспечение кислородными масками всех нуждающихся в них,а не одна на несколько человек. Сколько жизней из-за этого оборвалось. Клоун, он и есть клоун. Только этот клоун - очень циничный клоун.
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20.12.2020 22:34 Ответить
А что сегодня день зеленого пропагандиста что остапа так понесло
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20.12.2020 23:28 Ответить
Ойц! Сам себе не похвалиш, то ніхто окрім мами Рими і не похвалить.
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21.12.2020 00:12 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-breshe-v-interv-ju-nju-jork-tajmz.html Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі кілометрів побудованих доріг. Цитата «За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі.»

Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: «За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів.»
Оновив! Не побудував, а саме оновив! І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт, незрівнянно дешевші, ніж будівництво! 2018р. -- відремонтовано 3800км; 2017р. -- 2100км; 2016р. -- 900км.
Це - дані Укравтодора і колишнього прем'єр-міністра. Уже за три роки більше, ніж у 2020! І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському, і кілометр - саме, підкреслюю, на будівництві єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро, коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
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21.12.2020 08:46 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831886957025811&id=100006136038244 Марк Савчук :
Вопрос: Где болеют люди? Ответ: В городах.
Вопрос: Какие дорогие строят за деньги ковидного фонда? Ответ: Те что вне больших городов, типа "трасса Харьков-Киев".
Вопрос: За чьи же деньги ремонтируются дороги в городах? Ответ: За счет бюджета города. И никак иначе, так прописано в законе.
Вывод: Скорая помощь не пользуется дорогами, которые строят за деньги ковидного фонда.
Вывод: Зеленский ******.

Правда заключается в том, что "Велике будівництво" - это https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html большая коррупционная схема , на которой наживается окружение Зеленского с его разрешения.
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21.12.2020 09:41 Ответить
...за два дня столько набрехал , такое очущение , что он сц уко просто издевается!!))
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21.12.2020 10:25 Ответить
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