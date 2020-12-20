За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 14 человек, выявлено 756 новых случаев, среди заболевших 25 медиков, - Кличко

За минувшие сутки, 19 декабря, в Киеве выявили еще 756 больных коронавирусом. 14 киевлян умерли из-за COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, заболели 415 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 281 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 26 девочек от 2 до 17 лет и 34 мальчика от 4 до 17 лет. Кроме этого отмечается, что среди заболевших - 25 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 62 пациента, остальные - на самоизоляции под присмотром медиков.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 216, в Днепровском - 170. В Подольском районе - 79 случаев", - отмечает Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 100 450. Всего коронавирус унес жизни 1 713 киевлян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 17 человек, выявлено 1658 новых случаев, среди заболевших 106 детей и 66 медиков, - Кличко. КАРТА