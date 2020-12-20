Марш народного трибунала в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и рапортуют о первых задержанных

Сегодня, 20 декабря, в столице Беларуси состоится Марш народного трибунала.

Об этом сообщается на Телеграм-канале NEXTA-Live, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также публикуется список рекомендуемых точек сбора в Минске и улиц для "гуляния колонн".

По информации Радыё Свабода, в разных районах Минска с самого утра люди собираются в колонны и образуют "цепочки солидарности".

В то же время порталу Tut.by читатели сообщают о спецтехнике силовиков, стянутой к разным точкам сбора в Минске, "дежурящих силовиках и автозаках".

Автобусы правоохранительных органов дежурят возле Площади Государственного флага и возле Дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко. Перед дворцом припаркованы автомобили с колючей проволокой.

Тем временем, как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, несколько человек задержали на "несанкционированных акциях протеста в Минске".

"Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила Ганусевич.

Кроме того, в Минске властями организован "пробег тракторов".

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