Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует

В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, который не стал покрывать своего соратника Олега Гладковского после скандала в "Укроборонпроме", нынешний президент Владимир Зеленский продолжает упорно не замечать ситуацию вокруг замглавы его офиса.

Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда произошел скандал в оборонке, Порошенко на время расследования отстранил Гладковского от исполнения обязанностей, хотя ему даже подозрение не вручали - в расследовании фигурировал его сын. На данный момент заместитель председателя ОП Татаров получил подозрение от детективов НАБУ и подался в бега, но Зеленский делает вид, что ничего такого не произошло и не то, что не отстранил там или уволил подонка, а вообще даже не комментирует этот позор", - отмечает Шевченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".