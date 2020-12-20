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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует

Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует

В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, который не стал покрывать своего соратника Олега Гладковского после скандала в "Укроборонпроме", нынешний президент Владимир Зеленский продолжает упорно не замечать ситуацию вокруг замглавы его офиса.

Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда произошел скандал в оборонке, Порошенко на время расследования отстранил Гладковского от исполнения обязанностей, хотя ему даже подозрение не вручали - в расследовании фигурировал его сын. На данный момент заместитель председателя ОП Татаров получил подозрение от детективов НАБУ и подался в бега, но Зеленский делает вид, что ничего такого не произошло и не то, что не отстранил там или уволил подонка, а вообще даже не комментирует этот позор", - отмечает Шевченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о Татарове: Только силовики пришли - спрятался под стол Ермака и строчит в Telegram

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует 01

Зеленский Владимир (20365) Порошенко Петр (19602) Гладковский Олег (158) Шевченко Евгений (143) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+74
Через 18 мес, фраза: "я голосовал не за зеленского, а против порошенко", имеет такое же значение, как и "трахаюсь с мужиками, чтобы не изменять жене"
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20.12.2020 13:10
+46
Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует - Цензор.НЕТ 3035
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20.12.2020 13:05
+45
Агент НАБУ Шевченко: Порошенко после оборонного скандала отстранил Гладковского, Зеленский подозрение Татарову даже не комментирует - Цензор.НЕТ 6392
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20.12.2020 13:08
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Страница 2 из 2
А вдруг Зе уже в подвале на Банковой лично Татарова расстрелял?
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20.12.2020 13:43 Ответить
1. ЗЕ - это системный сбой демократии, а не демократия. Первые же шаги ЗЕ - узурпация всех ветвей власти.
2. Цивилизованные страны не населены на 73% дегенератами.
3. Я с врагами не дисткутирую. Я определяю их место.
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20.12.2020 14:46 Ответить
В команде Зе, ради кредита МВФ, решили провернуть очередную хуцпу: ну мы типа оставим Сытника при должности, но просто будем игнорить все его подозрения. Интересно, до МВФ смысл этого трюка скоро дойдет?
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20.12.2020 13:48 Ответить
А в нас за злочини тепер вища міра покарання це АТСТРАНІЛ?!
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20.12.2020 13:48 Ответить
та не, ящё руки рубать, вон свинарчуки, воны ж без рук, а с протезами.
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20.12.2020 14:09 Ответить
Читай "після скандалу відсторонив". А вже суд визнає міру покарання.
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20.12.2020 14:15 Ответить
Який суд? Навіть розслідування забуксувало!
Аааа, хіба що - закордоні та ІDпаспорти забрали, і "під особисте зобов'язання" залишили... І мурижать.
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20.12.2020 15:22 Ответить
Зебил наркоман и безпредельшик, до не него дойдет когда его вешать придут.
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20.12.2020 13:52 Ответить
актор Зеленський це ширма який не має ніякого відношення до управління державою. це вже очевидно. Україну як доїли так і продовжує доїти групи феодалів різного калібру за мовчазної згоди населення, які зайняті порівняннями хто ж кращий Порошенко чи Зеленський не розуміячи суті того що відбувається.
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20.12.2020 14:01 Ответить
да уж,"новость" однозначно на "жирный" шрифт, только если кто забыл - у пети выборы горели!
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20.12.2020 14:12 Ответить
А у ЗЕ ничего нигде не горит и все прекрасно правда?

Особенно не горят инвестиции и кредиты на условиях борьбы с коррупцией.

Казалось бы причем тут Татаров, МВФ и дыра в бюджете Украины в несколько сотен миллиардов...
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20.12.2020 14:16 Ответить
И что, если снимут и даже засудят Татарова, то дыра в бюджете исчезнет? А у Зеленского ничего не горит, местные выборы уже прошли, до следующих еще несколько лет. То есть, какие-то телодвижения мы увидим только через год-два.
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20.12.2020 14:19 Ответить
Итить вы все-таки дебилы...
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20.12.2020 14:37 Ответить
Т.е. у зебилов "деньги" и "долг" никак не связаны. Агент НАБУ Шевченко: Порошенко після оборонного скандалу відсторонив Гладковського, Зеленський підозру Татарову навіть не коментує - Цензор.НЕТ 8083

А деньги ЗЕ дадут только, когда увидят борьбу с коррупцией, а не крышевание коррупции.

Так что горит синем пламенем и по всем фронтам ваша ЗЕленая бубочка.
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20.12.2020 14:40 Ответить
Эти ******** необучаемые в принципе. Доказывать что то то же смысла нет. Когда слышу что тело голосовало за Зе или против Порошенко, про себя посылаю найух и прекращаю всякое общение. Ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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20.12.2020 14:53 Ответить
>А деньги ЗЕ дадут только, когда увидят борьбу с коррупцией, а не крышевание коррупции.
Интересная фантазия, учитывая то, что Украина вот уже десяток лет (если не все 30) находится на 130-х местах в рейтинге восприятия коррупции, но деньги все дают и дают. Хотел бы я тоже видеть мир так же наивно и просто, как видят его почитатели Порошенка.
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20.12.2020 15:37 Ответить
ЗЕ уже год, как не дают, как только начались откаты всех реформ, сделанных при Порошенко.

"ЕС - не банкомат". Забыл? Это было сказано прямо в хлебальник Зеленскому.
Хорошо быть незамутненным зебилом и иметь память, как у ракушки...
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20.12.2020 20:20 Ответить
Я не знаю, что там у дурачков кому не дают, но первая же ссылка в гугле говорит об обратном:
https://hromadske.ua/ru/posts/dengi-ot-mvf-chto-novyj-transh-daet-ukraine-i-na-chto-gosudarstvo-potratit-dengi

А реформы при Порошенко - это классный анекдот, каждый раз смеюсь, когда слышу.
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20.12.2020 20:42 Ответить
что тебе еще остается делать, сидя на бутылке?
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20.12.2020 22:19 Ответить
Кто о чем, а порохобот - о бутылке. Все по Фрейду.
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20.12.2020 23:35 Ответить
В ночь на сегодня, 10 июня...

Общий размер кредита СОСТАВИТ 5 млрд долларов.

С тех пор МВФ водит Зеленскому хером по губам, а денег так и не дал.

Вот для таких зебилов, как ты, ОП уже год вещает, что МВФ вот-вот даст денег.
Вот еще немножечко и уже точно даст.
Вот уже почти сейчас.
Вот уже готовы даже про это подумать.
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20.12.2020 23:21 Ответить
Не знаю, что там в мире дурачков, но в реальности так
https://hromadske.ua/ru/posts/dast-li-mvf-novyj-transh-i-smozhet-li-ukraina-prozhit-bez-fonda

Кредитная программа между МВФ и Украиной имеет формат stand-by (то есть краткосрочная поддержка платежеспособности) и рассчитана на 18 месяцев (до конца 2021 года). В рамках этой программы фонд должен выделить Украине 5 миллиардов долларов, из которых 2,1 миллиарда уже перечислили в виде первого транша.



Но вообще гордится тем, что кто-то бросил тебе подачку - это сомнительное удовольствие, я бы этим особо не размахивал и не бил себя в грудь.
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20.12.2020 23:33 Ответить
Так сколько уже получили зебил и когда?
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21.12.2020 01:49 Ответить
Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.
Об этом сообщил в Twitter глава НБУ https://twitter.com/ysmolii Яков Смолий.

Ой як невдобно вышло. Звиздеж не сросся.
Яков Смолий сообщил 12 июня. А потом ЗЕ назначил Шевченко, наехал на НАБУ и САП и транши МВФ почему-то кончились.
А все новости про МВФ свелисть к соплям зеленых ждунов.

Жулью деньги не дают. А Зеленский мошенник и лгун.
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21.12.2020 01:58 Ответить
Вот еще одни дали недавно.

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн. Источник: https://biz.censor.net/n3237603

У ЗЕ только слюни потекли.
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20.12.2020 20:25 Ответить
Зашел добавить тот же комментарий, но вы меня опередили. Шевченко - либо наивный дурачок, либо просто отрабатывает прайс.
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20.12.2020 14:17 Ответить
Скорее хотел сказать, что нехороший человек среагировал, а у "хорошего" - никакой реакции.
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20.12.2020 14:27 Ответить
А у вада_ґросса горить нижче спини
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20.12.2020 16:19 Ответить
Агент НАБУ Шевченко: Порошенко після оборонного скандалу відсторонив Гладковського, Зеленський підозру Татарову навіть не коментує - Цензор.НЕТ 7458
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20.12.2020 15:15 Ответить
Он засовывает канхфетку за щеку со словами.- Какая разница!
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20.12.2020 18:00 Ответить
Головнокомандувач який не виконав жодної обороннорї програми за 2020 рік. ЗСУ - ау!
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20.12.2020 15:31 Ответить
Шмаркля не комментирует? Да он речками Венедиктовой и судей преступника Татарова всячески отмазывает.
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20.12.2020 16:11 Ответить
Некорректно, там перед выборами, да после взорванных складов реально подгорало...
А тут пока могут дурака включают.
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20.12.2020 16:18 Ответить
Да лошара ваш Порошенко был, ещё и украл наверное копейки, вот Владимир Александрович молодец))))
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20.12.2020 16:42 Ответить
зелЯ подонок и предатель. которого ждет тюряга
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20.12.2020 17:41 Ответить
Татарчуків за грати !!!!!
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20.12.2020 18:09 Ответить
Гівнюків треба виносити вилами...
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20.12.2020 19:24 Ответить
А что сделал Порошенко с бриллиантовыми прокурорами?!
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20.12.2020 20:03 Ответить
А что он должен был с ними сделать?
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21.12.2020 10:27 Ответить
Посадить лет на 15 с конфискацией!
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21.12.2020 14:59 Ответить
А Вы уверены, что знаете, чем у нас по Конституции занимается Президент?
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21.12.2020 21:37 Ответить
https://blogs.uainfo.org/2020/12/18/podozrenie-tatarovu-eto-udar-po-rossii.html Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ.
О. Татаров состоит в должности заместителя главы ОП, а по сути, является главным координатором работы силовиков.
По полученным сведениям, в сентябре 2011 года Татаров был завербован оперативным сотрудником департамента оперативной информации (ДОИ) в составе 5-й службы ФСБ РФ, под оперативным псевдонимом «Кувшинов». Тогда, в 2010 году, Путин очень сильно испугался «Оранжевой революции», но был доволен приходом Януковича для восстановления через него российского влияния в Украине. Важно понимать, что российский агент и коррупционер, это аксиома, не требующая доказательств.
О. Татарова поставили в ОПУ специально через другого завербованного ФСБ лица, главу Офиса президента В. Зеленского - Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») и по согласованию с Кремлем, специально для того, чтобы карать украинцев в случае начала очередного майдана.
В Кремле питают надежды на то, что в случае массовых протестов и волнений Олег Татаров распорядится открыть огонь на поражение, что будет использовано Путиным как повод для оказания Владимиру Зеленскому «братской помощи». Путин предпримет попытку прислать своих оккупантов-головорезов с целью убийств украинцев и гибридного захвата Украины, руками российских коллаборантов и военных преступников.
Подозрение этнически русскому украинофобу Олегу Татарову, это личный вызов этому фашисту-карателю украинского народа, являющегося очень коварной и мстительной сущностью! Это вызов неэффективной олигархическо-коррупционной системе действующего режима! Это вызов России!

Юрий Шулипа
Юрист. Директор института исследования российской агрессии
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21.12.2020 09:34 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://t.me/s/pecherhill?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #инсайд
Преследование НАБУ и САП заместителя Ермака Олега Татарова - не вендетта НАБУ и не вдохновение, сошедшее на украинских силовиков. Это - удар под дых Офису президента от коллективного Запада. За предупреждениями, сделанными Зеленскому ранее, следуют реальные дела. Крайне болезненные.
Просто напомним, что из всей веселой компании антикоррупционеров живущих на гранты Запада, никто не комментирует историю Татарова больше, чем Виталий Шабунин. С НАБУ Шабунин связан накрепко - он входил в комиссию, которая подбирала кадры для НАБУ в т ч Артема Сытника. Он же смертным боем бьется против увольнения Сытника из НАБУ. Бьется не сам, идеей увольнения Сытника крайне не довольны представители ЕС и США. И - недаром.
Специализированная антикоррупционная прокуратура, кстати, так же формировалась при активном участии Шабунина и шабунистов. Источники сообщают, что сейчас шабунисты (активисты и чиновники с антикоррупционным прошлым) открыто шантажируют Офис президента, угрожая акциями протеста в случае неувольнения Татарова. Присоединение к таким акциям ветеранского «Движения сопротивления капитуляции» и актива «Европейской солидарности» Порошенко - дело времени, в Офисе президента это прекрасно понимают. Ничто так не объединяет вчерашних противников, как общий враг.
Активность Шабунина и НАБУ - не случайна. Это - прямое продолжение скандальной встречи Зеленского с руководителем британской разведки МИ-6. Мы https://t.me/pecherhill/73 еще тогда писали, что глава МИ-6 Ричард Мур поднимал в разговоре три темы - давление на антикоррупционные органы, ситуацию на Донбассе и то, что из окружения Зеленского информация утекает в сторону Москвы. Информация о встрече сразу оказалась в издании «Зеркало недели», и это верный признак - встреча была «последним китайским предупреждением» . В интересы Британии и США не входит Украина взорванная изнутри, чтобы защитить свои украинские интересы, Запад имеет широкий выбор средств. Один из них - коррупционные скандалы в ближайшем окружении Зеленского. И реакция на них Офиса президента. Это и происходит.
Почему именно Татаров? Во-первых, без него Офису президента будет крайне тяжело. Именно Татаров сейчас удерживает фракцию «Слуга народа» от раскола, «переубеждая» недовольных депутатов. Естественно - с весомыми аргументами на руках. Во-вторых, Татаров сейчас курирует работу ГБР со всеми их громкими делами. В-третьих, Татаров - это 100%-й человек одиозного Андрея Портнова, он был ранее адвокатом Портнова. А Портнов - это российский Кремль.
И наконец - Татаров стал классическим героем поговорки: «Жадность фраера губит». Рейдерский захват при участии Татарова кампании «Укрбуд девелопмент» у экс-депутата Микитася, стала прекрасным источником компромата на заместителя главы ОП. Кстати, с самим НАБУ Микитась на сотрудничество не пошел бы никогда в жизни. Экс-депутат прекрасно знает цену этому балагану. А вот британцы либо американцы - это уже серьезно.
Скажем открыто - Зеленский в ловушке. Каждый день пребывания Татарова в должности множит крики о «зеленой коррупции» и убивает рейтинг власти. А увольнение Татарова вызовет резкую реакцию Кремля и части украинского политикума. То, что на акциях предпринимателей звучат комплименты в адрес Мураева, равно как https://t.me/pecherhill/225 провокация с телом захваченного и убитого украинского солдата на Донбассе (якобы умершего от алкоголя) - с преследованием Татарова совпало идеально.
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21.12.2020 12:32 Ответить
А что вообще может коментировать Зеленский, если он вообще ничего не решает?!
Тут за коментариями надо сразу идти к его босу.
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21.12.2020 14:39 Ответить
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