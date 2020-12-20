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В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу без разрешения Минкультуры, - Зисельс

В Бабьем Яре представители

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" пытался начать строительство временной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а именно на земле бывшего православного кладбища, - не имея на это согласия ни Заповедника, ни Минкультуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вчера сообщил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД) Иосиф Зисельс.

"Сегодня - шабат у евреев и День Св. Николая у православных, и поздравляю их всех с этими праздниками. Работать в этот день, по редкими исключениями, - грех. Тем не менее, безбожники из российского проекта мемориализации Бабьего Яра пытались сегодня утром начать строительство временной мемориальной синагоги за Менорой, то есть на земле Кириливского православного кладбища, что является тройным грехом в глазах порядочных людей, как евреев, так и православных. Я уже не говорю о грубом нарушении со стороны организаторов и батраков российского проекта украинских законов и международных договоров Украины", - написал он.

По данным Зисельса, на строительство синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" нет разрешения Министерства культуры и информационной политики. Разрешение якобы дала Киевская горадминистрация, хотя не имела на это права без одобрения Минкульта. Также, по его словам, осуществляется давление на Минкультуры из Офиса Президента Украины.

"Они еще в ноябре написали письмо министру культуры Александру Ткаченко с просьбой разрешить строительство временной Мемориальной синагоги за Менорой. Разрешения они не получили ни от заповедника, ни от министерства. Тем не менее, вопреки отсутствию разрешения они уже провели там исследования геологии и несколько раз пытались начать строительство, но работники Заповедника их отгоняли Так случилось и сегодня. Всякими правдами и неправдами они раздобыли разрешение городской администрации и через Офис президента Украины оказывают давление на Министерство культуры. Это еще одно подтверждение, что политическая и обычная коррупция не только не уменьшилась за два года в Украине, но и выросла, потому что с 2016-го по 2019 год им на всех уровнях указывали на некорректность поведения и не шли на уступки", - уточнил Зисельс в комментарии к своему посту.

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Позже он призвал "сдержать свои справедливые эмоции" по поводу данной ситуации, призвав поддерживать государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанный коллективом украинских ученых по заказу Кабинета Министров Украины.

"Я в этом противостоянии уже много лет. В частности по этому проекту - уже почти пять лет. Мне иногда кажется, что российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме. Это и есть, по моему убеждению, главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром. На первом этапе этой, широкой и мощной в будущем, борьбы оставьте это дело нам - украинским евреям, третьего сентября уже обнародовали Обращение к гражданскому обществу Украины помочь защитить украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра и остановить "троянского коня" российского проекта. Мы еще обратимся к вам с призывом поддержать нас в этой борьбе за право сознательным украинцам, а не коллаборационистами с агрессорами, самим выстраивать украинскую культуру и политику памяти и создавать достойные мемориалы и музеи на своей земле. А пока просим вас поддержать морально, своими выступлениями, письмами и обращениями украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Бабий Яр (188) КГГА (2983) Министерство культуры и информационной политики (774) память (1495) Зисельс Иосиф (18)


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Топ комментарии
+31
В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу вопреки мнению Минкультуры, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8802
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20.12.2020 14:13
+13
"российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме"
" главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром"
Так и есть.
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20.12.2020 14:18
+10
Пан Іосиф справжній український єврей. Йому вірю.
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20.12.2020 14:31
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На Донбасі перед війною вони також на кожному клаптику зводили храми, навіть там де було то абсурдно
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20.12.2020 14:11 Ответить
на донбасі...
хіба на фундаменті десятинної церкви, на території історичного музею маф рпц вже знесли?
чи лише директоршу знесли?
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20.12.2020 15:50 Ответить
Мені розповідали, що в тих порожніх "храмах" служба відбувалася під фонограму.
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20.12.2020 16:25 Ответить
Цього не можу сказати, а лише те, що візуально запам'яталося якесь нашестя храмобудів
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20.12.2020 16:36 Ответить
Мені про це розповідала колежанка, що відвідувала Донецьк, свою батьківщину, ще в 90-их роках, до окупації Києва донецькими. Уявляю що робилося після цього
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20.12.2020 17:05 Ответить
В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу вопреки мнению Минкультуры, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8802
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20.12.2020 14:13 Ответить
а шо,кацапня хочет еврейские интересы представлять?
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20.12.2020 14:17 Ответить
Всякими правдами и неправдами они раздобыли разрешение городской администрации и через Офис президента Украины оказывают давление на Министерство культуры. Это еще одно подтверждение, что политическая и обычная коррупция не только не уменьшилась за два года в Украине, но и выросла, потому что с 2016-го по 2019 год им на всех уровнях указывали на некорректность поведения и не шли на уступки", - уточнил Зисельс в комментарии к своему посту.

Источник: https://censor.net/ru/n3238015
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20.12.2020 15:05 Ответить
Ну,все перечисленые олигархи,Фукс,Хан,Фпидман и есть евреи.
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20.12.2020 17:05 Ответить
"российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме"
" главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром"
Так и есть.
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20.12.2020 14:18 Ответить
а как же там без синагоги??
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20.12.2020 14:30 Ответить
Пан Іосиф справжній український єврей. Йому вірю.
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20.12.2020 14:31 Ответить
Сруль в кожній точці землі ставить свої знаки. Ну , що скажете, раби?
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20.12.2020 14:32 Ответить
Кацапам,що з геями в одній упряжці бігати,що з євреями їм аби нам гірше зробити.А євреям порада,розбирайтесь з німцями вони це влаштували по всій території європи а від нас відчепіться.
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20.12.2020 14:33 Ответить
На початку 90-х багато євреїв рвонули не в Ізраїль, а саме в Германію, бо там їм зразу і квартиру давали.
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20.12.2020 16:40 Ответить
Бред, Гитлер сам полукровка, так шо это вообще чисто междуеврейское дело .
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20.12.2020 18:54 Ответить
Гиммлер Генрих (Геттингер, по матери отца - Кине) (1900-1945) - министр внутренних дел Германии, рейхсфюрер СС, 1/213с., 15, 1994, №34, 3с.
Гитлер (Шикльгрубер) (Франкенбергер - по деду - то есть родом из Франкфурта-на-Майне) (1889-1945) - Президент и канцлер Германии, военный преступник, 1/377с.; 15, 1994, №34, 3с.

Евреи оба в чем вопрос?
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20.12.2020 19:34 Ответить
Да я й не заперечую,а на яку холєру вони нам зі своїми відносинами.Хай німці їм будують синагоги по всій германії,а ми на той час були окуповані.Тож відповідальність на окупантові з них і спрос,до нас нема чого лізти ніби ми в цьому винні.Між собою хай розбираються.
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20.12.2020 22:32 Ответить
Ви праві!!! Я вас підтримую обома руками. Але жиди нас живими не випустять з кабали, поки не видоять до смерті.
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20.12.2020 22:48 Ответить
без разрешения Минкультуры, - Зисельс/ Ткаченко с Дробовичем спрятались и поникли. Как лютики.
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20.12.2020 14:36 Ответить
Це не що інше, як спроби вбити клин між християнами і іудеями в Україні! Не треба й шукати, кому це вигідно, й так зрозуміло! Варіант храму на місці розстрілу людей не така вже й погана ідея! Це було б краще, ніж ті 10 стальних стовпів, які встановлені зараз! (а те, що сьогодні на алеях меморіалу з гучномовців постійно повторюють прізвища загиблих, взагалі нонсенс) Інше питання, храм якої релігія там мав би бути? У Бабиному яру розстріляно понад 100 тисяч чоловік, у тому числі євреїв 34 тисячі, 5 тисяч циган і понад 60 тисяч людей інших національностей! Логічно, якби це був якийсь спільний храм, де б релігійні обряди відправляли представники різних релігій і конфесій по черзі!
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20.12.2020 14:53 Ответить
синагогу там хочуть збудувати
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20.12.2020 17:39 Ответить
А чому не достатньо існуючих меморіалів?
Чи вони самі собі повинні нагадувать, що за гріхи таких, як вони виродків страждають прості люди.
"На цвинтарі розстріляних ілюзій
Нема вже місця для могил!"©
В.Симоненко
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20.12.2020 14:54 Ответить
Всех Евреев Украины и мира поздравляю с Шабатом!
А у ж..ов кацапских чтоб в субботу и последующие дни недели руки поотсыхали ! 🤔
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20.12.2020 14:56 Ответить
Да там старых склепов на еврейском участке( около Областной)
хватит.
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20.12.2020 14:58 Ответить
надо обьяснить Виталику Кличко,что он по скудости своего ума, пляшет под дудку *****!
може до него так дойдет?
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20.12.2020 15:02 Ответить
Я не розумію позицію Інституту Національної Памяті - жодних слідів масових розстрілів в Бабиному Яру нема, але є дуже зацікавлені кегебешно-сіоністські "очевидці" яким "чомусь" вірять більше ніж фактам... Ганьба.
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20.12.2020 16:24 Ответить
То безтомосна секта з РФ хоче храм збудувати над фундаментом Десятинної церкви, то ці скрепоносці від окупанта синагогу хочуть поставити в Бабиному яру. Виникає питання, а взагалі влада тут є, і чия вона та влада, чи ба не Кремля.?
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20.12.2020 16:41 Ответить
Евреи против синагоги, это как пчелы против мёда.
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20.12.2020 18:14 Ответить
Только вонючей русне может прийти в голову идея строить синагогу на Православном кладбище.
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20.12.2020 18:21 Ответить
Мордовці щоб не допустити нашого зближення з країнами Заходу ладні
- навести нам своїх геїв для проведення маршів рівності попри свої крики про гейропу
- будувати нам синагоги на місці православних кладовищ попри свою показушну релігійність і "православіє"

який же це цинічний та брехливий народєц
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21.12.2020 07:42 Ответить
 
 