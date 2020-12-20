В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу без разрешения Минкультуры, - Зисельс

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" пытался начать строительство временной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а именно на земле бывшего православного кладбища, - не имея на это согласия ни Заповедника, ни Минкультуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вчера сообщил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (ВААД) Иосиф Зисельс.

"Сегодня - шабат у евреев и День Св. Николая у православных, и поздравляю их всех с этими праздниками. Работать в этот день, по редкими исключениями, - грех. Тем не менее, безбожники из российского проекта мемориализации Бабьего Яра пытались сегодня утром начать строительство временной мемориальной синагоги за Менорой, то есть на земле Кириливского православного кладбища, что является тройным грехом в глазах порядочных людей, как евреев, так и православных. Я уже не говорю о грубом нарушении со стороны организаторов и батраков российского проекта украинских законов и международных договоров Украины", - написал он.



По данным Зисельса, на строительство синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" нет разрешения Министерства культуры и информационной политики. Разрешение якобы дала Киевская горадминистрация, хотя не имела на это права без одобрения Минкульта. Также, по его словам, осуществляется давление на Минкультуры из Офиса Президента Украины.

"Они еще в ноябре написали письмо министру культуры Александру Ткаченко с просьбой разрешить строительство временной Мемориальной синагоги за Менорой. Разрешения они не получили ни от заповедника, ни от министерства. Тем не менее, вопреки отсутствию разрешения они уже провели там исследования геологии и несколько раз пытались начать строительство, но работники Заповедника их отгоняли Так случилось и сегодня. Всякими правдами и неправдами они раздобыли разрешение городской администрации и через Офис президента Украины оказывают давление на Министерство культуры. Это еще одно подтверждение, что политическая и обычная коррупция не только не уменьшилась за два года в Украине, но и выросла, потому что с 2016-го по 2019 год им на всех уровнях указывали на некорректность поведения и не шли на уступки", - уточнил Зисельс в комментарии к своему посту.

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Позже он призвал "сдержать свои справедливые эмоции" по поводу данной ситуации, призвав поддерживать государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра, разработанный коллективом украинских ученых по заказу Кабинета Министров Украины.



"Я в этом противостоянии уже много лет. В частности по этому проекту - уже почти пять лет. Мне иногда кажется, что российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме. Это и есть, по моему убеждению, главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром. На первом этапе этой, широкой и мощной в будущем, борьбы оставьте это дело нам - украинским евреям, третьего сентября уже обнародовали Обращение к гражданскому обществу Украины помочь защитить украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра и остановить "троянского коня" российского проекта. Мы еще обратимся к вам с призывом поддержать нас в этой борьбе за право сознательным украинцам, а не коллаборационистами с агрессорами, самим выстраивать украинскую культуру и политику памяти и создавать достойные мемориалы и музеи на своей земле. А пока просим вас поддержать морально, своими выступлениями, письмами и обращениями украинский проект комплексной мемориализации Бабьего Яра".

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Согласно документу, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в г. Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста "Бабий Яр".