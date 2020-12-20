РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11425 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
855 5

В ВСУ зафиксирован 36-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявлено 66 инфицированных, - командование Медсил

В ВСУ зафиксирован 36-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявлено 66 инфицированных, - командование Медсил

За прошедшие сутки, 19 декабря, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 66 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинскими силами ВСУ.

В медучреждения госпитализировано 15 военнослужащих. 

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 36-ой летальный случай, вызванный COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в городской клинической больнице г. Днепр с 27.11.2020 года. ПЦР тест от 28.11.2020 года положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19.12.2020 состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - подчеркивается в сообщении командования Медсилами ВСУ. 

По состоянию на 10.00 20 декабря в ВСУ Covid-19 болеет 2 тыс 939 человек. Всего за время пандемии выздоровели 9 тыс 992 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ зафиксирован 35-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 172 инфицированных, - командование Медсил

Автор: 

карантин (16729) смерть (9223) ВСУ (6587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверняка новый вирус из Великобритании скоро окажется повсюду в Европе, а затем и во всех других частях света. Украина тоже от него никуда не денется… Накануне правительство Великобритании решило усилить карантинные меры из-за выявления на юго-востоке Англии нового штамма вируса. Он, по словам ученых, на 70% заразнее обычного коронавиуса. (с)
показать весь комментарий
20.12.2020 14:26 Ответить
кста.. А Вакцина под него уже готова !? или обойдемся "старой" уже произведенной накануне !?
показать весь комментарий
20.12.2020 14:28 Ответить
мабуть пропонуватимуть наперед, від КОВІД-22
показать весь комментарий
20.12.2020 14:38 Ответить
У ЗСУ зафіксовано 36-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявлено 66 інфікованих, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 9844
показать весь комментарий
20.12.2020 15:03 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
20.12.2020 15:04 Ответить
 
 