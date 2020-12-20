В ВСУ зафиксирован 36-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявлено 66 инфицированных, - командование Медсил

За прошедшие сутки, 19 декабря, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 66 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинскими силами ВСУ.

В медучреждения госпитализировано 15 военнослужащих.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 36-ой летальный случай, вызванный COVID-19. Работник ВС Украины находился на лечении в городской клинической больнице г. Днепр с 27.11.2020 года. ПЦР тест от 28.11.2020 года положительный. На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19.12.2020 состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - подчеркивается в сообщении командования Медсилами ВСУ.

По состоянию на 10.00 20 декабря в ВСУ Covid-19 болеет 2 тыс 939 человек. Всего за время пандемии выздоровели 9 тыс 992 человека.

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