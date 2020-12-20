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Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press

Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press

Действующий президент США Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на правительственные сети страны. Наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.

Об этом изданию Associated Press сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.

Комментируя атаку в Twitter, Трамп называл ее не такой уж страшной для правительственных и бизнес-сетей, а также утверждал, что знал о ней и держит ситуацию под контролем. Наиболее вероятным организатором хакерской атаки он назвал Китай, а не Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео

Автор: 

киберпреступление (762) США (26672) хакер (1182) атака (376) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+42
Еще месячишко трампушка может повыйоживаться...
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20.12.2020 14:43
+32
Рыжий, рыжий. конопатый
Ехай жрать блины с лопаты.
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20.12.2020 14:44
+32
Некоторые да. Кто успел накосячить

Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 1318
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20.12.2020 14:49
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Страница 2 из 2
Throughout his presidency, Trump has refused to blame Russia for well-documented hostilities, including its interference in the 2016 election to help him get elected. He blamed his predecessor, Barack Obama, for Russia's annexation of Crimea, has endorsed allowing Russia to return to the G-7 group of nations and has never taken the country to task for allegedly putting bounties on U.S. soldiers in Afghanistan.
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20.12.2020 15:20 Ответить
Тут згоден..... Але вони цитують СМИ яке співпрацювало з нацистами..... Що тут казати... яка англійська ..... там українська рівня трУскавця... Знання мови та культури показує інтелектуальну складову особистості.... Повдягали вишиванок та скачуть - було вже з бджолярем - доскакались - здав перемогу Батону і отримав бабло « але то наша людина бо в нього « гуцульський палац» Прискакали вуйки до маєтку - « ооооо то є наше гуцульське»»»»» гарне «»»» але за Г'рати не кинули)))) бугагагага
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20.12.2020 15:50 Ответить
Интересно,как этот клоун закончит свою жизнь,-пистолетом с одним патроном,или чай с чем-нибудь. Хотя тут может быть один интересный вариант. Подумайте сами,-кто бы смог так классно довести Смехдержаву до ручки,как не ... А об этом могут знать только ОЧЕНЬ ограниченное число лиц. Накупим поп-корна.
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20.12.2020 14:56 Ответить
В Штатах нет традиции кого то валить , а вот посадить Рыжего за неуплату налогов и другие финансовые махинации , вот это на раз два и это то что его точно ждет.
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20.12.2020 15:55 Ответить
Я же не сказал валить. Вежливо могут дать пистолет с одним патроном...
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20.12.2020 16:01 Ответить
Как один из вариантов возможно , но учитывая , что Рыжий активно продвигал теорию заговора и глубинного государства и миллионы придурков в Штатах ему искренне верят , то после такой его смерти в их головах эта теория станет крепкой как железобетон , а это еще больший раскол. Этот дятел и так пол Америки заставил поверить верить , что выборы можно сфальсифицировать и их институты демократии фуфло . По тому его надо красиво убрать , а налоги для всех американцев это святое и тех кто их не платит главное зло в Штатах......
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20.12.2020 16:10 Ответить
На него НАМНОГО БОЛЬШЕ чем налоги! Поищите в Ютубе ,кажется, "Острый угол" -Путинизм как он есть. Там очень много интересного можно найти.
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20.12.2020 16:23 Ответить
Нє, Байдена пошлють на пенсію по стану здоровя при будь-якому розкладі.
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20.12.2020 20:49 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное украиномовное
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20.12.2020 22:54 Ответить
"трамп категорически не способен вынуть путинский член изо рта".
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20.12.2020 14:59 Ответить
Позор для США. Трамп не порсто баба базарная, а еще и девка продажная
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20.12.2020 15:02 Ответить
Не можна вибирати бізнесменів, президентом, починається шалена корупція і брехня, у нас це порох в США це трампік, результат катастрофічний.
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20.12.2020 17:53 Ответить
А Зеленский кто?
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20.12.2020 19:09 Ответить
Зеленский просто поц!
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20.12.2020 21:11 Ответить
Зеленський-це чарівний пєндель Баризі Петру у його товстий зад)
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20.12.2020 21:40 Ответить
он криворогий шлимазл
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20.12.2020 22:55 Ответить
Диви яке падло підкацапське. Не даремно на )(уйлоросії зара жалоба та реальний шок від виборів.
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20.12.2020 15:03 Ответить
Еще один "держит ситуацию под контролем" и выгораживает кацапов. Сколько он еще успеет нагадить своей стране , прежде, чем его сраной метлой вышвырнут из Белого Дома?!!! Какие же они ущербные, эти клованы!
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20.12.2020 15:09 Ответить
Просто Трамп смотри в те же глаза *****, что и ЗЕ. И по тем же причинам.
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20.12.2020 15:12 Ответить
В Ростов зібрався...
😎
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20.12.2020 15:12 Ответить
Выпрашивает у пуйла.
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20.12.2020 15:27 Ответить
еще никогда ТРУП небыл так близок к провалу))))))))))))))))))))
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20.12.2020 15:17 Ответить
Травм в перекладі- козир. У нас теж козирь - рос. консерва. Совпадєніє?
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20.12.2020 16:27 Ответить
Маски сняты, теперь можно не играть.
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20.12.2020 15:18 Ответить
Ща кацапы споют давнюю песню о "вяликам спасателе США трампе" и "проклятом либерасте Байдене,который продаст и перепродаст США неграм и педикам".))
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20.12.2020 15:19 Ответить
Так у кацаров реально нет выбора.
Альтернатива, как сказано в кацапских методичках - рабство у геев и негров.
Вот так примерно видят себя кацапы при Байдене:
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7224
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20.12.2020 15:39 Ответить
Трамп- це вже реально крива качка,так що нехай сидить собі тихенько,та не вийожується...
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20.12.2020 15:26 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8544
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20.12.2020 15:33 Ответить
Є просто логіка, а є ще дійсність. Московія не раз палилася і попадалася на кібератаках по всьому світу. А скільки вона ще не попалася? Бо такі, як Трамп її відмазують.
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20.12.2020 15:33 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 361
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20.12.2020 15:34 Ответить
видно ху...ло трампыча за яйца крепко держитТрамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7328
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20.12.2020 15:34 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6936
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20.12.2020 15:35 Ответить
Докрутится таким макаром до статьи
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20.12.2020 15:34 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 9405
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20.12.2020 15:36 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6615
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20.12.2020 15:38 Ответить
Не похож. У Трампердиллы всегда на фотках рот призывно открыт, как у резиновой женщины.
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20.12.2020 20:47 Ответить
Ни разу не палится, надеюсь после выборов его посадят
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20.12.2020 15:40 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 3162
Владимир я просто хочу сказать как сильно я тебя уважаю
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20.12.2020 15:40 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7310
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20.12.2020 15:42 Ответить
Але ж упороті трампофіли ніколи не повірять, що Трамп = пуйло.
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20.12.2020 15:48 Ответить
Трамп пытается манипулировать СМИ.
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20.12.2020 15:57 Ответить
Ну то что Трамп кацапская консерва и этого уже не скрывает не чего удивительного , меня другое искренне удивляет , то что этот кацапский крот пользуется большой поддержкой всех республиканцев , которых точно нельзя заподозрить в любви к Мордору и *****. Да и слабоумными американских сенаторов и конгресменов не назовешь , но тут какой то откровенный сюреализм.
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20.12.2020 16:01 Ответить
Такого кацапського сраколиза , як Донні , Америка в своїй історії ще не бачила .
Ще один - шукатєль міра в очах ***** . Тьх-ху ,, лайно іржаве . ! .
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20.12.2020 16:04 Ответить
Трамп не путінский сраколиз- у них все по любові. Споріднені душі
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20.12.2020 16:31 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8414
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20.12.2020 16:38 Ответить
Русские своих не бросают)))>
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20.12.2020 16:39 Ответить
Путинский агент под позывным " Дохлая белка" он же "трампопон" уже даже не боится спалиться. Я еще раз скажу, я этому совершенно не удивлен. Я удивлен как оказалось продажностью из за шкурных сиюминутных каких то интересов, местечковых, когда то уважаемой республиканской партии США,, Позор.
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20.12.2020 16:56 Ответить
московиты поняли, что в гонке вооружений они и в качестве уровня жизни они проиграли на всегда Западу, поэтому сосредоточили свои усилия на хакерстве государственного уровня. Американцы склонны в подавляющем большинстве к шаблонным схемам, которые с усердием и бульдожьей хваткой выполняют, московиты гораздо больше склонны к импровизации, неординарности, больше рискуют но в вместе с этим присуще разпиз-во и бардак, недаром много чемпионов мира по шахматам было среди русских, поэтому ихних хакеров я бы тупыми не назвал, тем более денег и поддержки на них не жалеют, приблатнённые чекисты везде хотят сделать свой бардак.
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20.12.2020 17:11 Ответить
Да фиг там
Эта рыжая падаль деньги,которые шли на кибербезопасность, вперла в строительство забора на границе с Мексикой В ютубе полно роликов,как через этот забор спокойно перелазят все желающие.
Зря эту мразь еще пять лет назад не пристрелили.
В ведь хотели...
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20.12.2020 17:21 Ответить
И еще, практически все руццкие чемпионы по шахматам были евреями
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20.12.2020 17:22 Ответить
Шо, фуйло купив всю Республіканську партію США, ну це крута хуцпа.
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20.12.2020 17:59 Ответить
Ага.
Каждому дал литру бражки, а на закуску - медведя, фаршированного балалайками
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20.12.2020 21:14 Ответить
Хе-хе-хе
У кого то еще остались сомнения?
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20.12.2020 17:19 Ответить
Походу они даже не знают кто их сношает. Главный вопрос кого назначить.)
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20.12.2020 18:02 Ответить
що характерно... все це відбулось в п'ятницю вдень... а ввечері були крики в Білому домі... В суботу вже конгес провалив два призначення Трампа, через прогульників..а 23го Донні відлітає у Флориду до свого маєтку на свята ..
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20.12.2020 18:06 Ответить
Уже срок отсидел а все никак не отработает золотой дождь. ))
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20.12.2020 18:12 Ответить
Трамп по ходу реально роет себе могилку своими же руками
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20.12.2020 18:28 Ответить
совсем беспалева куйло отмазывает
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20.12.2020 18:28 Ответить
У Трампа пограничное состояние во всех смыслах. Лишь бы не сорвался. Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 4750
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20.12.2020 20:37 Ответить
Associated Press - fake news їм вірити - себе не поважати.
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20.12.2020 20:46 Ответить
Росія звісно дала, але лише 4 млн. синку Байдена. А Китай дав Байденам 10млн (це те що вже найшли) А як відомо, хто платить більше - того і музика.
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20.12.2020 20:48 Ответить
Руда кацапська курва! Коли його вже викинуть з Білого дому? Скільки можна ганьбити Америку?
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20.12.2020 20:52 Ответить
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 4640
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21.12.2020 00:06 Ответить
Ну прям як Ермак в ситуации с вагнеровцами.Одна методичка
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21.12.2020 00:41 Ответить
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