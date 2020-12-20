Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press

Действующий президент США Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на правительственные сети страны. Наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.

Об этом изданию Associated Press сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.

Комментируя атаку в Twitter, Трамп называл ее не такой уж страшной для правительственных и бизнес-сетей, а также утверждал, что знал о ней и держит ситуацию под контролем. Наиболее вероятным организатором хакерской атаки он назвал Китай, а не Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия участвовала в масштабной кибератаке на ведомства США, - Помпео