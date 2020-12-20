Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press
Действующий президент США Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на правительственные сети страны. Наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.
Об этом изданию Associated Press сообщили источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.
Комментируя атаку в Twitter, Трамп называл ее не такой уж страшной для правительственных и бизнес-сетей, а также утверждал, что знал о ней и держит ситуацию под контролем. Наиболее вероятным организатором хакерской атаки он назвал Китай, а не Россию.
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Альтернатива, как сказано в кацапских методичках - рабство у геев и негров.
Вот так примерно видят себя кацапы при Байдене:
Владимир я просто хочу сказать как сильно я тебя уважаю
Ще один - шукатєль міра в очах ***** . Тьх-ху ,, лайно іржаве . ! .
Эта рыжая падаль деньги,которые шли на кибербезопасность, вперла в строительство забора на границе с Мексикой В ютубе полно роликов,как через этот забор спокойно перелазят все желающие.
Зря эту мразь еще пять лет назад не пристрелили.
В ведь хотели...
Каждому дал литру бражки, а на закуску - медведя, фаршированного балалайками
У кого то еще остались сомнения?