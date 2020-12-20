Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие

20 декабря украинскому оперному певцу (бас-баритон), солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику боевых действий во время войны на Востоке Украины Василию Слипаку (позывной Миф) исполнилось бы 46 лет. Герой погиб на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український Тиждень", сегодня Слипака вспоминают его близкие, коллеги во Франции и соотечественники.

"Помню, мой сын Демьян задумал короткий протестный флешмоб под новым российским православно-культурным центром на набережной Бранли. Василий пришел к нам домой, быстро взял в руки маркеры, картон, они вдвоем мигом понаделали транспарантов, оперативно сходили под ту церковь, сделали фото, запустили в соцсети", - вспоминает заместитель председателя Объединения украинцев Франции Жан-Пьер Пастернак.

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"Трудно выбрать какое-то одно яркое воспоминание о Василии. Мне на ум приходят три эпизода, характеризующие его как знаковую личность, художника, воина и верного друга. Помню украинскую демонстрацию 16 марта 2014. Нас было около сотни человек. Одетые в вышиванки и завернутые в украинские флаги, мы отправились с площади Республики к фонтану Невинных. Было символично, что именно Василий возглавлял колонну и вел нас, обращаясь к парижанам своим мощным голосом... Второе воспоминание - уже об артисте - датируется 24 августа 2014. Василий тогда превратился в настоящего казака, в костюме и с оселедцем...

И третье, самое печальное воспоминание. Мы виделись 11 июня 2016, за день до его отъезда на фронт...", - рассказывает активистка украинской громады Натали Хрин.

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"Часто вспоминаю начало нашего волонтерского сотрудничества. Это было в конце ноября 2014 года. Ко мне на склад привезли кучу вещей для украинских воинов. Приехала фура из Украины. Я уже видела Василия раньше - на различных манифестациях, мероприятиях, посвященных Украине, но сотрудничали мы впервые. Он зашел на склад, крикнул: "Слава Украине!!!" И было впечатление, что люди даже через три квартала ответили: "Героям Слава!"" - вспоминает волонтер Юлия Ефремова.

"Кроме бесконечной энергии и оперного таланта, в Василии меня очень привлекала одна черта характера. Я хорошо запомнил нашу встречу в 2015 году. Тогда Василий только что вернулся со второй поездки на фронт... Тогда я только начал работать над одним сценарием, и мне интересны были его мысли о том, могли ли иметь место в прифронтовой зоне некоторые события. Я немного волновался, потому что еще не до конца понимал, с какими мыслями Василий приехал с фронта, и как он отреагирует на весьма неоднозначные события в сюжете. Но он рассказал несколько столь шокирующих вещей, что моя история оказалась на самом деле очень мягкой.

Он тогда посерьезнел и сказал, что "война очень быстро проявляет гниль человека. И что мы еще долго будем отворачиваться от того, кем многие из нас есть на самом деле, прежде чем научимся честно воспринимать реальные вызовы. Чтобы победить, нам важно научиться говорить правду, - как о войне, так и о самих себе". Я был несколько удивлен его острыми и критическими высказываниями о фронте и человеческих разочарованиях. Именно тогда я осознал, что патриотизм Василия базировался, в первую очередь, на осознанности и правде, какой бы болезненной она ни была", - рассказывает режиссер Юра Леута.

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Волонтер Ольга Яблонская также вспоминает героя: "Василий был принципиальным и неравнодушным, всегда готовым помочь. Когда возникали потребности у моих подопечных, первым делом, именно он мне объяснял, что это такое, где это можно взять, какого качества ... Он был настоящим и честным, в первую очередь перед самим собой. Украина была для него действительно превыше всего".

Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.