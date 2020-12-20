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Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие

Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие

20 декабря украинскому оперному певцу (бас-баритон), солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику боевых действий во время войны на Востоке Украины Василию Слипаку (позывной Миф) исполнилось бы 46 лет. Герой погиб на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український Тиждень", сегодня Слипака вспоминают его близкие, коллеги во Франции и соотечественники.

"Помню, мой сын Демьян задумал короткий протестный флешмоб под новым российским православно-культурным центром на набережной Бранли. Василий пришел к нам домой, быстро взял в руки маркеры, картон, они вдвоем мигом понаделали транспарантов, оперативно сходили под ту церковь, сделали фото, запустили в соцсети", - вспоминает заместитель председателя Объединения украинцев Франции Жан-Пьер Пастернак.

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"Трудно выбрать какое-то одно яркое воспоминание о Василии. Мне на ум приходят три эпизода, характеризующие его как знаковую личность, художника, воина и верного друга. Помню украинскую демонстрацию 16 марта 2014. Нас было около сотни человек. Одетые в вышиванки и завернутые в украинские флаги, мы отправились с площади Республики к фонтану Невинных. Было символично, что именно Василий возглавлял колонну и вел нас, обращаясь к парижанам своим мощным голосом... Второе воспоминание - уже об артисте - датируется 24 августа 2014. Василий тогда превратился в настоящего казака, в костюме и с оселедцем...

И третье, самое печальное воспоминание. Мы виделись 11 июня 2016, за день до его отъезда на фронт...", - рассказывает активистка украинской громады Натали Хрин.

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"Часто вспоминаю начало нашего волонтерского сотрудничества. Это было в конце ноября 2014 года. Ко мне на склад привезли кучу вещей для украинских воинов. Приехала фура из Украины. Я уже видела Василия раньше - на различных манифестациях, мероприятиях, посвященных Украине, но сотрудничали мы впервые. Он зашел на склад, крикнул: "Слава Украине!!!" И было впечатление, что люди даже через три квартала ответили: "Героям Слава!"" - вспоминает волонтер Юлия Ефремова.

Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие 01

"Кроме бесконечной энергии и оперного таланта, в Василии меня очень привлекала одна черта характера. Я хорошо запомнил нашу встречу в 2015 году. Тогда Василий только что вернулся со второй поездки на фронт... Тогда я только начал работать над одним сценарием, и мне интересны были его мысли о том, могли ли иметь место в прифронтовой зоне некоторые события. Я немного волновался, потому что еще не до конца понимал, с какими мыслями Василий приехал с фронта, и как он отреагирует на весьма неоднозначные события в сюжете. Но он рассказал несколько столь шокирующих вещей, что моя история оказалась на самом деле очень мягкой.

Он тогда посерьезнел и сказал, что "война очень быстро проявляет гниль человека. И что мы еще долго будем отворачиваться от того, кем многие из нас есть на самом деле, прежде чем научимся честно воспринимать реальные вызовы. Чтобы победить, нам важно научиться говорить правду, - как о войне, так и о самих себе". Я был несколько удивлен его острыми и критическими высказываниями о фронте и человеческих разочарованиях. Именно тогда я осознал, что патриотизм Василия базировался, в первую очередь, на осознанности и правде, какой бы болезненной она ни была", - рассказывает режиссер Юра Леута.

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Волонтер Ольга Яблонская также вспоминает героя: "Василий был принципиальным и неравнодушным, всегда готовым помочь. Когда возникали потребности у моих подопечных, первым делом, именно он мне объяснял, что это такое, где это можно взять, какого качества ... Он был настоящим и честным, в первую очередь перед самим собой. Украина была для него действительно превыше всего".

Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

память (1495) Франция (3512) Слипак Василий (34)


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Топ комментарии
+59
Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 5932

https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
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20.12.2020 15:23
+54
Справжній Герой!
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20.12.2020 15:23
+49
Вечная и светлая память Василию......
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20.12.2020 15:23
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Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 5932

https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
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20.12.2020 15:23 Ответить
Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Та не так та Україна,
Як та старая мати,
Заплакала Морозиха,
Та стоячи біля хати.

Нажаль так......
Герою вмирають. А хто залишається?
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20.12.2020 15:42 Ответить
Справжній Герой!
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20.12.2020 15:23 Ответить
низький уклін тобі, Василю, сльоза по тобі
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20.12.2020 15:51 Ответить
Вечная и светлая память Василию......
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20.12.2020 15:23 Ответить
А преЗедент про згадав про справжнього патріота, славетного сина України, який прославляв нашу країну своїм талантом, а потім віддав за нього своє життя?
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20.12.2020 15:24 Ответить
Та нема презедента! Клоун-э!
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20.12.2020 15:33 Ответить
бедосик не вспомнит
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20.12.2020 15:24 Ответить
ВОЇН і УКРАЇНЕЦЬ....Вічний спокій та світла тобі пам'ять герою...
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20.12.2020 15:31 Ответить
Герої не вмирають!
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20.12.2020 15:33 Ответить
Герой в усьому!
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20.12.2020 15:35 Ответить
Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 1633

...
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20.12.2020 15:36 Ответить
Це моя давня мрія. Щоб такі українці, як Василь Сліпак, керували Україною.
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20.12.2020 16:14 Ответить
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUPjEcl-XbMDIolweIkMshlTOhl_Xx21TLLk90YdjqeEIwcHfbJxs_fpYWRuCKpnQQLoB4--K8qf4joJInZGEHkJrf2wlN64fyLZFrvxGTSSZePr-eTm4q39zHPAeW2yA8m4YDe6fl1EgvPuPn6gkz4WzL3w9FMAeD1SsBdO9QB8LPEikiF6zuuzHxTXsT_wL4&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2312724395528606?__cft__[0]=AZUPjEcl-XbMDIolweIkMshlTOhl_Xx21TLLk90YdjqeEIwcHfbJxs_fpYWRuCKpnQQLoB4--K8qf4joJInZGEHkJrf2wlN64fyLZFrvxGTSSZePr-eTm4q39zHPAeW2yA8m4YDe6fl1EgvPuPn6gkz4WzL3w9FMAeD1SsBdO9QB8LPEikiF6zuuzHxTXsT_wL4&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год

Коли говорять гармати, музи мовчать...
Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи. У 2014 він залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від росіи?ського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європеи?ської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя…
Сьогодні Герою Украі?ни, справжньому символу націі? Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців…
Пам'ятаємо.
https://youtu.be/q0yKwNIE_9k
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20.12.2020 15:41 Ответить
Вічна память, таким треба по країні пам'ятники ставити і вулиці називати замість совка.
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20.12.2020 15:45 Ответить
Не каждый может бросить успешную, комфортную жизнь в Европе чтобы по воле сердца ехать воевать за страну, которую покинул много лет назад.
Вечная память герою.
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20.12.2020 15:54 Ответить
Такий біль на душі за загиблими. А, особливо, зараз злість бере, що ці мерзенні тварюки огорнули країну своєї зеленої владою.
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20.12.2020 16:00 Ответить
От якби було б 73% таких українців, то була би наша країна найпотужня і ніякі кляті кацапи і в думках своїх не гадали би лізти в Україну. Вічна тобі пам'ять і шана справжній воїн, справжній українець.
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20.12.2020 16:07 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮСьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 5498
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20.12.2020 16:08 Ответить
Не толка УКРАИНЦЫ СПОМЕНЯЮТ ОПЕРНОГО СОЛИСТА который понемает что такое русское мир. И КАТОРЫЙ РАДИ НЯНКУ УКРАИНУ БРОСИЛ кареру.денги и будешего ради того ОСТАЯТ СВОБОДНУЮ УКРАИНУ от русских тараканов.если не Украинцы -мы Азербайджанцы влядли сегодня победелибы россию в Карабахе
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20.12.2020 16:12 Ответить
Азербайджан забив ще одного добрячого цвяха в домовину росії. Бажаємо процвітання Азербайджану!
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20.12.2020 16:23 Ответить
Герої не вмирають
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20.12.2020 16:37 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ ,НЕБЕСТНОМУ СОТНИ ,АТОВЦАМ,УКРАИНКАМ ЗА ТО ШО ОТЦА,МАМКУ ДО СЕХ ПОР УВАЖАЮТ !!! УКРАИНКАМ КАТОРЫЕ ПЕРЕЖЕВУТ рассию.УКРАИНКАМ КАТОРЫЕ ГОРДАТСА ЧТО ЕГО СЫН ПОГИБ ЗАШИШАЯ УКРАИНУ от нашествие крыц и тараканов -россиян ))) Я бы назвал их руссятами.
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20.12.2020 16:43 Ответить
СЛАВА !!!!!!!! !!!!
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20.12.2020 16:49 Ответить
Герої не вмирають ! Вічна пам'ять цій талановитій та патріотичній Людині ! Слава Україні!
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20.12.2020 16:59 Ответить
Такі Люди гинуть, а всякі виродки живуть і процвітають... Вічна пам'ять Герою і Захиснику України.
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20.12.2020 17:05 Ответить
Светлая и вечная память великому певцу, настоящему украинскому Воину и подлинному патриоту Украины!!! ВАСИЛЬ СЛІПАК- ЦЕ ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ ЧУДОВИМ ЗАХИСНИКАМ!!!
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20.12.2020 17:07 Ответить
немає слів, тільки біль і сльози .... Такі славні сини неньки України уходять від нас, віддають життя за волю і славне майбутнє. Про Василя Сліпака має знати кожний школяр, кожний українець, на прикладі такої самовідданості виросте нова Україна! Царство небесне тобі козаче!
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20.12.2020 17:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O39vQhwY8wo&feature=emb_logo
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20.12.2020 17:27 Ответить
Война и была организована, что уничтожить самых совестных и порядочных.
Сталин похвалил бы организаторов за правильно созданную ситуацию.
Негативный отбор - это мы уже проходили много раз.
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20.12.2020 17:42 Ответить
Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 681
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20.12.2020 19:09 Ответить
Низький уклін і світла пам'ять...
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20.12.2020 18:53 Ответить
Слава Герою !
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20.12.2020 19:12 Ответить
В Украине принято отмечать дни рождения у живых людей, а дни смерти у умерших.
На Цензоре этой традиции видимо не знают.
Светлая память всем погибшим воинам за защиту Украины от подлого нападения рашистов!
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20.12.2020 19:51 Ответить
Фільм - присвята Герою Василю Сліпаку !!! https://fb.watch/2vj33kbm6H/
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20.12.2020 20:08 Ответить
сумно....
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20.12.2020 20:55 Ответить
і боляче..
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20.12.2020 20:58 Ответить
Можно смотреть и на ютубе. Но много предлагается укороченых версий. Выбирайте ту где указано 65 мин. Это полная версия. Там смотреть стоит с первой и до последней минуты. Выстроено сложно---но всё становится на свои места в конце. Фильм так и называется *Миф*. И на последок. Да за год последний ни на одном канале тв нашего не увидел. Может и было там ночью. А повторы неделями лупят. Я бы запретил повторы всем тв каналам. Пусть творчески работают, а не бабло качают с полит-партий и прочих подобных.
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20.12.2020 21:32 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnOfNh1l7cuNpp2kwnWEKTAwc3sztAO6ZwrwAvRv9Fc5kvmg8nxtcIMtT0xlRRCTY-USvBEtzesVzIbz7ILC47TAPTKiRP3tNqTW6aQGx_J0qkUoeHovMXucc4_DwWLV12BQ4C-vXcM7myH65u2vxRvWc6KVdQoNx358PtCW1iMQ&__tn__=*NK-y-R
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20.12.2020 20:13 Ответить
Вічна пам'ять тобі Герою!
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20.12.2020 20:36 Ответить
Цвет нации. Он был кумиром как певец, воевал за Украину,как Герой, а не вызывал проституток в Раде....как проститутка. Слава тебе и память о тебе. Героям слава.
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20.12.2020 20:49 Ответить
Який Козак загинув ! ((
Схиляю голову!
Пам'ятаємо !
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20.12.2020 20:54 Ответить
за Україну гинуть справжні, цвіт людства! За росію в Україні - беззубі мотороли.. Іронія яка..
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20.12.2020 21:02 Ответить
Царство Небесне Герою! Дуже болюча втрата, дуже..... Вічна пам'ять Василю

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 4201
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20.12.2020 21:11 Ответить
Очень жаль, что такие люди уже не с нами (((((((((
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20.12.2020 21:27 Ответить
Вічна Слава Герою!
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20.12.2020 21:49 Ответить
Очень, очень жалко. Молодой жизни, таланта, патриота! Какую силу воли и любовь к Украине нужно было иметь, чтоб бросить Париж и оперу и пойти воевать!
Послушали его пение - мороз по коже!
Виталий Маркив вернулся, а Василь не вернётся. Но навсегда останется в наших сердцах!
https://www.youtube.com/watch?v=drJZZU32H5M Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)
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20.12.2020 22:13 Ответить
Спасибо, дорогой Василь, что защищал мой край от наглого агрессора!
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20.12.2020 23:29 Ответить
I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. https://8balls.io 8 ball
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21.12.2020 06:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uwuidfYHDwQ&feature=share&fbclid=IwAR1v6i9KyzeJY1WrVcyBv3ic-GxgoyA09uq5xvcuXFs4Dq0rU_0C4rjvtV0
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21.12.2020 07:45 Ответить
Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 5173
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21.12.2020 07:51 Ответить
Одно из кладбищ "сепаров" (врагов Украины) в Ростове.

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 748
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21.12.2020 08:00 Ответить
 
 