Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие
20 декабря украинскому оперному певцу (бас-баритон), солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику боевых действий во время войны на Востоке Украины Василию Слипаку (позывной Миф) исполнилось бы 46 лет. Герой погиб на Донбассе в 2016 году, защищая Украину от российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український Тиждень", сегодня Слипака вспоминают его близкие, коллеги во Франции и соотечественники.
"Помню, мой сын Демьян задумал короткий протестный флешмоб под новым российским православно-культурным центром на набережной Бранли. Василий пришел к нам домой, быстро взял в руки маркеры, картон, они вдвоем мигом понаделали транспарантов, оперативно сходили под ту церковь, сделали фото, запустили в соцсети", - вспоминает заместитель председателя Объединения украинцев Франции Жан-Пьер Пастернак.
"Трудно выбрать какое-то одно яркое воспоминание о Василии. Мне на ум приходят три эпизода, характеризующие его как знаковую личность, художника, воина и верного друга. Помню украинскую демонстрацию 16 марта 2014. Нас было около сотни человек. Одетые в вышиванки и завернутые в украинские флаги, мы отправились с площади Республики к фонтану Невинных. Было символично, что именно Василий возглавлял колонну и вел нас, обращаясь к парижанам своим мощным голосом... Второе воспоминание - уже об артисте - датируется 24 августа 2014. Василий тогда превратился в настоящего казака, в костюме и с оселедцем...
И третье, самое печальное воспоминание. Мы виделись 11 июня 2016, за день до его отъезда на фронт...", - рассказывает активистка украинской громады Натали Хрин.
"Часто вспоминаю начало нашего волонтерского сотрудничества. Это было в конце ноября 2014 года. Ко мне на склад привезли кучу вещей для украинских воинов. Приехала фура из Украины. Я уже видела Василия раньше - на различных манифестациях, мероприятиях, посвященных Украине, но сотрудничали мы впервые. Он зашел на склад, крикнул: "Слава Украине!!!" И было впечатление, что люди даже через три квартала ответили: "Героям Слава!"" - вспоминает волонтер Юлия Ефремова.
"Кроме бесконечной энергии и оперного таланта, в Василии меня очень привлекала одна черта характера. Я хорошо запомнил нашу встречу в 2015 году. Тогда Василий только что вернулся со второй поездки на фронт... Тогда я только начал работать над одним сценарием, и мне интересны были его мысли о том, могли ли иметь место в прифронтовой зоне некоторые события. Я немного волновался, потому что еще не до конца понимал, с какими мыслями Василий приехал с фронта, и как он отреагирует на весьма неоднозначные события в сюжете. Но он рассказал несколько столь шокирующих вещей, что моя история оказалась на самом деле очень мягкой.
Он тогда посерьезнел и сказал, что "война очень быстро проявляет гниль человека. И что мы еще долго будем отворачиваться от того, кем многие из нас есть на самом деле, прежде чем научимся честно воспринимать реальные вызовы. Чтобы победить, нам важно научиться говорить правду, - как о войне, так и о самих себе". Я был несколько удивлен его острыми и критическими высказываниями о фронте и человеческих разочарованиях. Именно тогда я осознал, что патриотизм Василия базировался, в первую очередь, на осознанности и правде, какой бы болезненной она ни была", - рассказывает режиссер Юра Леута.
Волонтер Ольга Яблонская также вспоминает героя: "Василий был принципиальным и неравнодушным, всегда готовым помочь. Когда возникали потребности у моих подопечных, первым делом, именно он мне объяснял, что это такое, где это можно взять, какого качества ... Он был настоящим и честным, в первую очередь перед самим собой. Украина была для него действительно превыше всего".
Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".
В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.
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https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Та не так та Україна,
Як та старая мати,
Заплакала Морозиха,
Та стоячи біля хати.
Нажаль так......
Герою вмирають. А хто залишається?
...
Коли говорять гармати, музи мовчать...
Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи. У 2014 він залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від росіи?ського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європеи?ської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя…
Сьогодні Герою Украі?ни, справжньому символу націі? Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців…
Пам'ятаємо.
https://youtu.be/q0yKwNIE_9k
Вечная память герою.
Сталин похвалил бы организаторов за правильно созданную ситуацию.
Негативный отбор - это мы уже проходили много раз.
На Цензоре этой традиции видимо не знают.
Светлая память всем погибшим воинам за защиту Украины от подлого нападения рашистов!
Схиляю голову!
Пам'ятаємо !
Послушали его пение - мороз по коже!
Виталий Маркив вернулся, а Василь не вернётся. Но навсегда останется в наших сердцах!
https://www.youtube.com/watch?v=drJZZU32H5M Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)