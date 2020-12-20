Поступило более 261 тысячи заявок на компенсации ФЛП за ужесточение карантина. Кабмин продлил срок подачи данных, - Шмыгаль

По состоянию на 20 декабря текущего через портал и приложения "Дія" свыше 261 тысячи украинцев успешно оформили заявки на выплату 8 тысяч грн помощи для ФЛП и наемных работников из-за ужесточения карантина.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника начался прием заявок на выплату 8 тыс. грн помощи для ФЛП и наемных работников, деятельность которых может быть приостановлена ​​в период "карантина зимних каникул" в январе. На сегодня уже более 261 тысячи украинцев успешно оформили заявки через портал и приложения "Дія", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он уточнил, что для того, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев, на текущей неделе Кабмин поддержал решение продлить срок приема заявок до 31 декабря 2020 года.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 14 декабря начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина.

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