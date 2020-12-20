Кабмин в 2 раза увеличил помощь для людей с инвалидностью в бюджете-2021, - "слуга народа" Третьякова
В государственном бюджете на 2021 год в два раза увеличена помощь для людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет до 150% прожиточного минимума для категории А и до 100% - для категории Б 1-й группы.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В бюджете на 2021 год правительство в два раза увеличило помощь для наиболее незащищенных категорий - людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет с 75% до 150% прожиточного минимума для категории А и с 50% до 100% - для категории Б 1-й группы", - отметила Третьякова.
Она назвала положительным сдвигом, что "надбавка по уходу для детей всех возрастных групп возросла до 150% с января 2021 года и до 200% с января 2022 года".
"Это может быть хорошим знаком, что государство начинает понимать, что каждый человек - высшая ценность в обществе, а не просто из-за заявления президента в своей избирательной программе. Поэтому так можно сказать, что социальная поддержка в Украине наконец-то действительно становится социальной", - сказала народный депутат.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств.
Кроме этого отмечалось, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год.
"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - подчеркивал Шмыгаль.
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ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Это ж как "ухаживателю" доказать, что он ухаживает?
Какой протокол доказывания "ухажорства"?
Наверняка вместе с этой "надбавкой" предусмотрена и перерегистрация ухаживателя с набором несуразных справок?
баблаухаживать,собирай несуразные справки по ухажорству.
По-другому никак
Я не умею тыкать судно, ворочать тело от пролежней, мыть тело и менять простыни...
Если надо будет - найму кого то...
- иди обратно к ней и заткнись тем шо было во рту до этого твоего высера...
2) чотири інваліди, разом із особами, що доглядають- так багато не з'їдять;
3) свіжі макарони на вуха, запам'ятали вже спецнянь та 50млрд. уявних одиниць у економіку Зе!білів?
4)де дані про збільшення видатків на "ОПу", Податкову ім.Азірова, гелікоптерним військам Авакова?
самка тварин (самоцезура) Зе!більна.
А сама надбавка по уходу за Вами сколько?
За мной,я очень надеюсь, в ближайшие ...годы ухаживать не нужно.
Зря я затеял этот разговор.
Удачи.
Прошу прощения...
Ещё хочу сказать следующее,- жизнь хороша в любой её форме и это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал раньше времени... Это касается и меня.
Сказано сильно ))
Но действительность не виртуальна.
"Кина" уже насмотрелись...
Просто зверніть увагу з якими: https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-5230-7281-8e5e-9dd28ed86da6
Мабуть якась криза... Ну як у жінок... ))
На ГПУ увеличение в бюджете есть. На МВД увеличение есть. На Кабмин увеличение есть. На ОП увеличение есть. На СБУ увеличение есть. На все остальное там голяк.
И все это уже видели.
Или это все инвалиды?