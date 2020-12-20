Кабмин в 2 раза увеличил помощь для людей с инвалидностью в бюджете-2021, - "слуга народа" Третьякова

В государственном бюджете на 2021 год в два раза увеличена помощь для людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет до 150% прожиточного минимума для категории А и до 100% - для категории Б 1-й группы.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В бюджете на 2021 год правительство в два раза увеличило помощь для наиболее незащищенных категорий - людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет с 75% до 150% прожиточного минимума для категории А и с 50% до 100% - для категории Б 1-й группы", - отметила Третьякова.

Она назвала положительным сдвигом, что "надбавка по уходу для детей всех возрастных групп возросла до 150% с января 2021 года и до 200% с января 2022 года".

"Это может быть хорошим знаком, что государство начинает понимать, что каждый человек - высшая ценность в обществе, а не просто из-за заявления президента в своей избирательной программе. Поэтому так можно сказать, что социальная поддержка в Украине наконец-то действительно становится социальной", - сказала народный депутат.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств.

Кроме этого отмечалось, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год.

"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - подчеркивал Шмыгаль.

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