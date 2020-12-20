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Новости Бюджет-2021
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Кабмин в 2 раза увеличил помощь для людей с инвалидностью в бюджете-2021, - "слуга народа" Третьякова

Кабмин в 2 раза увеличил помощь для людей с инвалидностью в бюджете-2021, -

В государственном бюджете на 2021 год в два раза увеличена помощь для людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет до 150% прожиточного минимума для категории А и до 100% - для категории Б 1-й группы.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В бюджете на 2021 год правительство в два раза увеличило помощь для наиболее незащищенных категорий - людей с инвалидностью. Размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства вырастет с 75% до 150% прожиточного минимума для категории А и с 50% до 100% - для категории Б 1-й группы", - отметила Третьякова.

Она назвала положительным сдвигом, что "надбавка по уходу для детей всех возрастных групп возросла до 150% с января 2021 года и до 200% с января 2022 года".

"Это может быть хорошим знаком, что государство начинает понимать, что каждый человек - высшая ценность в обществе, а не просто из-за заявления президента в своей избирательной программе. Поэтому так можно сказать, что социальная поддержка в Украине наконец-то действительно становится социальной", - сказала народный депутат.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств.

Кроме этого отмечалось, что на текущей неделе ВР приняла проект Госбюджета на 2021 год.

"Основное увеличение расходов в нем предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи людям (+19 млрд грн)", - подчеркивал Шмыгаль.

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Автор: 

бюджет (4837) люди с инвалидностью (354) соцпомощь (247) соцстандарты (207) инвалидность (173) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+11
А самим инвалидам предусмотрен хрен на палочке,только лицам ухаживающим за инвалидами,это просто какой то сюр.
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20.12.2020 16:25
+9
ВВП Украины 130 млрд, население 42,2 млн.
ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2043
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20.12.2020 16:40
+7
Странно как этот Третя-геббельс не предложила их просто утилизировать..
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20.12.2020 16:15
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Правила форума Совет форумчан
Странно как этот Третя-геббельс не предложила их просто утилизировать..
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20.12.2020 16:15 Ответить
А самим инвалидам предусмотрен хрен на палочке,только лицам ухаживающим за инвалидами,это просто какой то сюр.
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20.12.2020 16:25 Ответить
помощь на уход весьма небольшая.. зато пиар типа "на 150% увеличили" - громко звучит.. хотя по факту там фигня.
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20.12.2020 17:43 Ответить
ВВП Украины 130 млрд, население 42,2 млн.
ВВП Монголии 13,7 млрд, население 3,2 млн.
Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
Кабмін удвічі збільшив допомогу для людей з інвалідністю в бюджеті-2021, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2043
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20.12.2020 16:40 Ответить
В Монголии нет Ахметова!
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20.12.2020 20:13 Ответить
Ця "помощь для людєй с інвалідностью" настільки мізерна,що вони воліють говорити "в скільки",а не "на скільки"...
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20.12.2020 16:41 Ответить
Пока эта помощь дойдёт до инвалида - несколько чиновников , на неё ,своим соскам купят по шубе или машине...
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20.12.2020 16:49 Ответить
до инвалидов она точно не дойдет,т.к. это "надбавка" тем,кто ухаживает за инвалидом
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20.12.2020 17:28 Ответить
хмм...
Это ж как "ухаживателю" доказать, что он ухаживает?
Какой протокол доказывания "ухажорства"?
Наверняка вместе с этой "надбавкой" предусмотрена и перерегистрация ухаживателя с набором несуразных справок?
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20.12.2020 17:36 Ответить
Хочешь бабла ухаживать,собирай несуразные справки по ухажорству.
По-другому никак
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20.12.2020 17:45 Ответить
Нет! Нах мне такое бабло?!
Я не умею тыкать судно, ворочать тело от пролежней, мыть тело и менять простыни...
Если надо будет - найму кого то...
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20.12.2020 17:52 Ответить
так якого, тут соплі надуваєш? Тупориле, ти хоча б сам перечитуєш свої ж питання-відповіді https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-522f-739d-bea5-793ac4c13e36?
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20.12.2020 19:20 Ответить
шо не удержался и выплюнув хер своей жены прибежал помявкать тут?
- иди обратно к ней и заткнись тем шо было во рту до этого твоего высера...
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20.12.2020 19:28 Ответить
сакральна для тебе тема? Одразу понесло, так примітив скурвлений?
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20.12.2020 19:38 Ответить
цікаво,- коли воно тоді баланду їло дірявим веслом то теж було таким співучим чи тихо чекало своєї черги в закутку?
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20.12.2020 19:51 Ответить
Алень, не стримуйся, висловись нарешті, озвуч перипетії прожитого та відчутого тобою. Ти ж не винен, що таким народився? Я ж вірю.
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20.12.2020 20:02 Ответить
1) читати прогнози цієї "двохдверной антресоли"......пі (самоцензура);
2) чотири інваліди, разом із особами, що доглядають- так багато не з'їдять;
3) свіжі макарони на вуха, запам'ятали вже спецнянь та 50млрд. уявних одиниць у економіку Зе!білів?
4)де дані про збільшення видатків на "ОПу", Податкову ім.Азірова, гелікоптерним військам Авакова?
самка тварин (самоцезура) Зе!більна.
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20.12.2020 17:02 Ответить
Для меня это очень актуально. Дойдет ли к моей жене эта надбавка. Инвалид первой группы-ампутация обоих ног-диабет проклятый.
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20.12.2020 17:28 Ответить
А сколько Вашей жене платили до сих пор?
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20.12.2020 17:39 Ответить
У нее пенсия 2200гр. 63 года. раб.стаж 37 лет.
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20.12.2020 17:47 Ответить
Стаж 37 лет и только 2200 ?! .
А сама надбавка по уходу за Вами сколько?
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20.12.2020 17:55 Ответить
"А сама надбавка по уходу за Вами сколько?"
За мной,я очень надеюсь, в ближайшие ...годы ухаживать не нужно.
Зря я затеял этот разговор.
Удачи.
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20.12.2020 19:49 Ответить
Извините пожалуйста если я , беспардонный дурак, доставил Вам огорчение.
Прошу прощения...
Ещё хочу сказать следующее,- жизнь хороша в любой её форме и это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал раньше времени... Это касается и меня.
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20.12.2020 20:01 Ответить
"это "кино" надо досматривать до конца не покидая зал".

Сказано сильно ))
Но действительность не виртуальна.
"Кина" уже насмотрелись...
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20.12.2020 20:12 Ответить
Оно в параллельной реальности...
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20.12.2020 20:06 Ответить
Я не знаю такого места...
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20.12.2020 20:13 Ответить
Судя по предыдущим комментам - знаете. ))
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20.12.2020 20:17 Ответить
не зря, а не с теми, ибо тварь...
Просто зверніть увагу з якими: https://censor.net/ua/comments/locate/3238025/01921492-5230-7281-8e5e-9dd28ed86da6
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20.12.2020 20:22 Ответить
Швидше за все розважається...
Мабуть якась криза... Ну як у жінок... ))
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20.12.2020 20:58 Ответить
Сожалею. Крепитесь. Сил Вам обоим.
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20.12.2020 17:51 Ответить
Покажите это в бюджете, а не лапшу развешивайте.

На ГПУ увеличение в бюджете есть. На МВД увеличение есть. На Кабмин увеличение есть. На ОП увеличение есть. На СБУ увеличение есть. На все остальное там голяк.
И все это уже видели.

Или это все инвалиды?
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20.12.2020 20:10 Ответить
Уже 30-ь лет...
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20.12.2020 20:14 Ответить
...на голову.
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21.12.2020 07:39 Ответить
БЛЮЗНІРИ
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21.12.2020 07:37 Ответить
 
 