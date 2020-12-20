Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19
Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает в воскресенье издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, заявивший, что все поездки из Соединенного Королевства в Италию будут приостановлены.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
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На 5 лет потеряла, или, может, выборы все-же должны быть чаще?
"Нічого про Україну без України!" , чи ваші ж власні причандалля.
Аж туткоронакриза підкралась непомітно...
Так что теперь так и будем жить в вечном карантине?? Дошатают экономику в ноль...фраза про запасаца солью, спичками и консервами кажеца не такой уж и бессмысленной..
😁
Ведь обычно вакцины рассчитывают на какой-то один штамп. Как это происходит с вакцинами от гриппа. Ведь каждый год- сезон штамп гриппа меняется и вакцина уже другая.
Т.е предыдущая уже не годится.
Може і планеті Земля остогидли наші істоти...
😁
По прошествии нескольких тысяч лет люди научились пользоваться Гуглом, социальными сетями, различными переводчиками, и языковая проблема перестала для них существовать. Опять возникла опасность возобновления Вавилонского строительства. Чтобы не допустить этого, всевышний создаёт коронавирус и наделяет его способностьью постоянно мутировать.
Закрываются и перестраховываются именно из-за того, что не знают, какими могут быть последствия в конце всей этой истории.