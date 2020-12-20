Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19

Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает в воскресенье издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, заявивший, что все поездки из Соединенного Королевства в Италию будут приостановлены.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании