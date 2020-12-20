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Новости Коронавирус и карантин
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Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19

Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19

Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает в воскресенье издание The Independent, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение озвучил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, заявивший, что все поездки из Соединенного Королевства в Италию будут приостановлены.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

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Великобритания (4964) карантин (16729) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Як "неочікувано". І хто ж загубив ті "позиції України в світі"?
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20.12.2020 16:43
+6
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп.. А может это взаимосвязано. Я уж молчу за рашен фуфловакцину.. это вообще " спутник" в один конец. Недаром же Путин на вопрос " почему он не вакцинировался" ответил что он для этого еще сильно молодой.. Смешно в 68 то лет. Значит рашен вакцина годится только 70 плюс для утилизации пенсионеров. ,и он об этом заявил открыто.
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20.12.2020 16:41
+3
Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6817
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20.12.2020 16:41
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Правила форума Совет форумчан
вот вам и новый виток изоляции, мировой экономике это никак не на пользу......
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20.12.2020 16:31 Ответить
великобритания нашла безболезненный, для себя, выход из евросоюза...без выплат. подписей и заверний разных документов...будет уже не до этого
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20.12.2020 16:49 Ответить
Все в стойло, сидеть по домам и не вякать! Безмозглым особенно.
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20.12.2020 16:31 Ответить
Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6817
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20.12.2020 16:41 Ответить
Як "неочікувано". І хто ж загубив ті "позиції України в світі"?
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20.12.2020 16:43 Ответить
найдите мое сообщение в теме про шмыгаля и 8000. там пост в фейсбуке бабченко.
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20.12.2020 16:45 Ответить
Избиратели=тупой нарид.
На 5 лет потеряла, или, может, выборы все-же должны быть чаще?
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20.12.2020 17:03 Ответить
Как кто? Шоколадный и сивочелый.
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20.12.2020 18:06 Ответить
Вам, хріновим танцюристам, завжди хтось заважає. Чи то пАпередніки, які ввели правило https://wz.lviv.ua/news/391837-nichoho-pro-ukrainu-bez-ukrainy-petro-poroshenko
"Нічого про Україну без України!" , чи ваші ж власні причандалля.
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20.12.2020 18:13 Ответить
Вы смысл слова "сарказм" знаете?
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20.12.2020 18:41 Ответить
Тоді, Ок
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20.12.2020 18:47 Ответить
Зе-влада цього й добивалась: по максимуму знищити міжнародний авторитет України, опустивши нас в першу чергу, нижче росії.
Аж туткоронакриза підкралась непомітно...
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20.12.2020 19:02 Ответить
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп.. А может это взаимосвязано. Я уж молчу за рашен фуфловакцину.. это вообще " спутник" в один конец. Недаром же Путин на вопрос " почему он не вакцинировался" ответил что он для этого еще сильно молодой.. Смешно в 68 то лет. Значит рашен вакцина годится только 70 плюс для утилизации пенсионеров. ,и он об этом заявил открыто.
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20.12.2020 16:41 Ответить
не успела Великобритании начать вакцинацию, как появился новый штамп..----------------------------значить і перша, і друга корона справа рук маньяка.тобто штамми вирощували в лабораторії і заражали людей.
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20.12.2020 17:13 Ответить
Штовхніть, хто- небуть, велічайшого та його пліснявих "слуг". Чи фуйло дало команду "повременить"?
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20.12.2020 16:44 Ответить
был выявлен новый тип коронавируса COVID-19.

Так что теперь так и будем жить в вечном карантине?? Дошатают экономику в ноль...фраза про запасаца солью, спичками и консервами кажеца не такой уж и бессмысленной..
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20.12.2020 16:55 Ответить
Осиновими коляками та набоями...теж не помішає..
😁
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20.12.2020 17:02 Ответить
Если выявлен новый штамп ковида, то это очень серьезно.
Ведь обычно вакцины рассчитывают на какой-то один штамп. Как это происходит с вакцинами от гриппа. Ведь каждый год- сезон штамп гриппа меняется и вакцина уже другая.
Т.е предыдущая уже не годится.
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20.12.2020 17:02 Ответить
ковид и грип одне і те саме.
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21.12.2020 01:10 Ответить
я так понял что эта пауза(карантин) будет минимум до Пасхи - до весны-лета ...готовимся ***..
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20.12.2020 17:04 Ответить
Це біологічна зброя...
Може і планеті Земля остогидли наші істоти...
😁
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20.12.2020 17:14 Ответить
Когда Творец увидел стройку Вавилонской башни, он, в гневе, смешал языки, чтобы люди были вынуждены отказаться от своего дерзкого замысла и разселились по всему свету...
По прошествии нескольких тысяч лет люди научились пользоваться Гуглом, социальными сетями, различными переводчиками, и языковая проблема перестала для них существовать. Опять возникла опасность возобновления Вавилонского строительства. Чтобы не допустить этого, всевышний создаёт коронавирус и наделяет его способностьью постоянно мутировать.
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20.12.2020 17:15 Ответить
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21.12.2020 07:31 Ответить
Красивая сказка, как версия вообще не походит. Где здесь китайцы, пожирающие сырых летучих мышей?
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21.12.2020 07:37 Ответить
Интересно, за кого голосовали те, кто пишет "штамп"?
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20.12.2020 17:32 Ответить
хм??я как правило пишу всё маленькими буками от начала и до конца??(без знакоф препинания) и ничё?? кто хочет всегда правильно прочтёт??(а то что ,,штамп" или ,,штамм"я думаю умный поймёт а дураку этого и не надо(понимать)кроме того может быть ,,банальная опечатка" или клава глюкнула) так что Андрюша забей наштамп или в штамм!!и не заморачивайся!!
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20.12.2020 18:03 Ответить
Еще в начале пандемии, многие ученые говорили о том, насколько серьезно надо отнестись к этому вирусу. Ранее с подобным не сталкивались. Это очень коварный и сложный механизм, и особую опасность представляет его способность к мутации... Так что все потуги создать вакцину и лекарства могут сходить на нет.
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20.12.2020 18:57 Ответить
Эта мутация вируса не опасна для здоровья, но очень заразна- такие характеристики,по крайней мере, я слышала. Британцы боятся, что наложится один вирус на другой. Вот-вот чем проблема, тот же самый эффект можно, в принципе, ожидать и от наложения гриппа на ковид - ведь грипп, как сезонное заболевание , тоже никуда не делся.
Закрываются и перестраховываются именно из-за того, что не знают, какими могут быть последствия в конце всей этой истории.
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21.12.2020 07:35 Ответить
Потуги тих напівграмотних італійських та іспанських міністрів щось вдіяти наводять на думку, що їх статки абсолютно нічим не заслужені. Незрозуміло, як в країні де міністри не мають взагалі вищої освіти, не те, що медичної, де депутати є такі що не вміють писати, ВВП на душу населення в рази більше за наш. Може хтось просто так признаичв, що ці бідні, а ці багаті.
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21.12.2020 01:17 Ответить
 
 