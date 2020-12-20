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Новости Коронавирус и карантин
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Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Новая разновидность коронавируса COVID-19, которая распространяется быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре текущего года

Об этом заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании - доктор Сьюзан Хопкинс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вначале она (разновидность. - Ред.) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky news.

По ее словам, вначале специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Она сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая разновидность COVID-19 распространилась на юге Великобритании

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

Автор: 

Великобритания (4969) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Ми ще перший не викашляли. А ковід вже мутував
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20.12.2020 17:24
+12
Пандемия, похоже, не сам этот грипп, вокруг которого взялись накручивать статистику, а е2анутость на этой теме, которая накрыла весь мир. Вот это настоящая пандемия.
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20.12.2020 17:32
+6
бегут в Украину... просят убежища))
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20.12.2020 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Ми ще перший не викашляли. А ковід вже мутував
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20.12.2020 17:24 Ответить
Ну так правильно- мутирует .... «птичий» и «свиной» прохлопали - выводы не сделали - получите новый более вирулентный штамм внутри SARS....Выявли только благодаря тому что адаптировался и уже эффективно распространяется- самое важное свойство вируса....
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20.12.2020 17:28 Ответить
торжество британских ученых
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20.12.2020 18:20 Ответить
Та шо там брітанскіє, ти кацапскіх зацені :

20 декабря 2020
«В Петербурге заявили об одном проценте свободных коек для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге почти не осталось коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.»

Лахта, шо дійсно в Члєнінградє так?
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20.12.2020 18:28 Ответить
Ксеніє,Ви ПРАВДУ сказали...На жаль... Але - ПРАВДА,І НІЧОГО, КРІМ ПРАВДИ!
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20.12.2020 18:59 Ответить
Паника стремительно нарастает…
В воскресенье, 20 декабря, правительство Германии заявило о желании ввести координированный запрет со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.(с)
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20.12.2020 17:24 Ответить
гарно где то работает лаборатория.. не успевают ученные медики вирусологи микробиологи фармацевты разобраться с одним штампом нате вам обновку.. прям обновление софта у Сяоми.. по воздуху прилетает. А кстати.. вполне фантастически но РЕАЛИЗМОМ выглядит тот момент что вирус Ковид это нано роботы получающие обновление команд по вай фай я понимаю звучит бредово... но кто сказал что такого не может быть априори??? в век технологий профессора Морриати не трудно найти как и парфюма.. идиотов хватает как и гениальных злодиев вселенского масштаба..
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20.12.2020 17:32 Ответить
политикой это все отдает...
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20.12.2020 18:21 Ответить
Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Знания порождают печаль (с)
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20.12.2020 17:26 Ответить
Блин
Фигня какая-го
По всем закона жанра с каждой мутацией вирус должен ослабевать.
Что-то незаметно
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20.12.2020 17:28 Ответить
Опа Дося- спалился интеллектом))))) Бугагага ....почитай биологию 10 класс «внеклеточные формы жизни» Может поймёшь что.... Скаждой мутацией должен ослабевать)))) что такое мутация знаешь ? И для чего организм мутирует? Трускосоевые)))) Вам чем платят? Тротами?
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20.12.2020 17:32 Ответить
Тупая кацапотварь отправляется в ВЕЧНЫЙ спам
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20.12.2020 17:34 Ответить
Москаль?Это из-за того что я пишу на русском? Бугагагга Дося-Ося? Пукан рвёт - а ты хочешь чтобы ещё сильнее порвало? Первооткрывателем вирусов был российский учёный)))))) Рви быстрее книжки на русском языке и кидай под смереку))))) об то москальська наука)))))
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20.12.2020 17:38 Ответить
ето тебе раша тудей расказала или пупкин твой что руские вирус открили
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20.12.2020 23:58 Ответить
а почему тебя так порвало свинорус? То что вирусы ослабевают - это неоспоримый факт.
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21.12.2020 01:11 Ответить
Что-то по эболе это не слишком заметно!
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21.12.2020 07:39 Ответить
так його смертельність і ослаблюється (бо самі злобні мутаціїї помирають разом з носіями) - посилюється тільки швидкість поширення менш смертельних мутацій
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20.12.2020 18:10 Ответить
Люди массово бегут из Лондона, все дороги и поезда забиты .
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20.12.2020 17:30 Ответить
бегут в Украину... просят убежища))
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20.12.2020 17:35 Ответить
Зезеля всех пустит.
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20.12.2020 17:40 Ответить
может
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20.12.2020 18:23 Ответить
Что правда, то правда... Вот еще один хитрый "жук" возвращается в свой украинский офис по ограблению страны, а дом у него там, в туманном Альбионе... Время 17:45, FlightRadarНовая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 2035
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20.12.2020 17:48 Ответить
Он опасности не представляет - быстро здрыснул и закроется в своей резиденции Конче Заспы...Новый штамм просто сильнее распространяется.... по летальности такойже ..... геном не сильно отличается от исходного ..... Основная угроза Ковид - возрастной организм и хронические заболевания( иммаунологического характера)))) Читаем книжки - учим биологию....
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20.12.2020 17:56 Ответить
Та я ж не про себя, про "жука", все таки быстрее к неньке...
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20.12.2020 18:03 Ответить
щас повалят. там на учебе много балбесов наших
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20.12.2020 18:24 Ответить
Ага 2 соечолых не в могелянке))))
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20.12.2020 18:46 Ответить
То "шоб не было для них поблажек" в Украине. Лохов такие "доводы" устраивают.
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20.12.2020 20:46 Ответить
Так и я про «жужжу» Тут дешевле пересидеть.... да и как правило собственность там арендная - бабло в оффшорном трасте оформлена на адвоката с панамским паспортом...- ну квартирка может быть( при их лярдах содержание квартирки это копейки...А медицина то такое-.Гена летел лечиться в Шарите .... но даже там не спасли.....
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20.12.2020 18:49 Ответить
а кто вышел живым из немецких клиник?
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20.12.2020 19:02 Ответить
Ну та которая туфельки Шанель носит , на высоких каблуках- потом в Шарите межпозвоночные диски лечит))))🤫https://www.dw.com/ru/юлия-тимошенко-проходит-лечение-в-берлинской-клинике-charite/a-17483492
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20.12.2020 19:07 Ответить
Ну, баб Юлю просто так не укокошить.
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20.12.2020 19:53 Ответить
ех, погуляєт в Буковєлє!..

https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1340646607562391552 5 ч

Зеля та Стєпашка з усіх екранів кричали, що в новорічну ніч кабаки працювати не будуть, щоб не було скупченнь та дискотек.
Але в карантинних правилах, що почали діяти вчора, цей пункт кудись зник.
Правильно, не закривати ж Буковель на новорічну ніч...

Новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні, але йому не надали значення, - Служба громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 3818
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20.12.2020 20:33 Ответить
Это как с "войны миров" прям))
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20.12.2020 17:49 Ответить
не провели толкове розслідування по першій короні,отримали-другу.
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20.12.2020 17:30 Ответить
Ага - думали что пока геном расшифруют Ковид Будет без изменений в своей структуре DNA 🧬 распространяться....🤫😷🤒
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20.12.2020 17:34 Ответить
справа не в мутації,а в об'ємі вірусів.неприродно їх багато.тобто хтось штучно їх вирощує і заражає людей.
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20.12.2020 17:41 Ответить
Какраз справа в мутации..... вначале вирус распространился ( низкая летальность это ключ 🔑 к большему распространению) теперь когда 1 шаг выполнен и заболевание имеет массовый характер происходит внутривидовая конкуренция - Тоесть штамм вируса который выявили в Британии менее летален но быстрее распространяется .... Следоватьельно вирус путём мутации улучшает свою РНК........ ну читайте хоть не биологию по школьным книгам а Википедию- все грамотно изложено... Хотя тут трускосоевых ботов на форуме - им платят за «срач»
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20.12.2020 17:52 Ответить
з мого архіву:
Коронавирусы (семейство Coronaviridae)
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.
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20.12.2020 18:14 Ответить
Иммунолог? Микробиолог? - ценность представляют работы китайцев и итальянцев .... было 2 конкретно направленные на изучение L и S штаммов...Population genetic analyses of 103 SARS-CoV-2 genomes indicated that these viruses evolved into two major types (designated L and S), that are well defined by two different single nucleotide polymorphisms (SNPs).
Вот полная ссылка на статью- наиболее коротко обобщено природу и структуру
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7156795/
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20.12.2020 18:58 Ответить
Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 1226
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20.12.2020 17:32 Ответить
Пандемия, похоже, не сам этот грипп, вокруг которого взялись накручивать статистику, а е2анутость на этой теме, которая накрыла весь мир. Вот это настоящая пандемия.
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20.12.2020 17:32 Ответить
Тебя случаем не Фомой зовут?
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20.12.2020 17:42 Ответить
Не. А ты Буратино? Про тебя Алиса с Базилио целую песню поют.
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20.12.2020 17:44 Ответить
Ну, если вдруг, случайно подхватишь, не говори, что тебя не предупреждали. Береженного Бог бережет.
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20.12.2020 17:49 Ответить
Новости для безмозглых про новые штаммы и необходимость срочно всех закрыть.
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20.12.2020 17:38 Ответить
Пляска святого Витта? -( не путать с хореей ) это тоже болезнь средневековья - токсическое поражение головного мозга от употребления хлебобулочных изделий из заражённого зерна ( интоксикация происходила от гриба спорыньи) Но чаще именовалась как ведьмина корча.... Прилив сил был всего лишь на начальной стадии и не особо фиксировался в анамнезе...Чаще упоминается Эрготизм https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрготизм
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20.12.2020 17:45 Ответить
шо,тіхонова -дочка путіна вже працює над цією заразою?
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20.12.2020 17:50 Ответить
Просто пилят бабло на «этой теме»
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20.12.2020 19:04 Ответить
Ковидиоты заражают людей. К сожалению, они сами летально болеют не чаще остальных...
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20.12.2020 17:47 Ответить
А вакцини щось про цю мутацію знають?
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20.12.2020 17:41 Ответить
Навіть на десять кроків(років) перебачують...))
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20.12.2020 18:28 Ответить
І дозволили королівській родині триденний залізничний тревел з метою підтримати людей в країні. А потім тієї ж родини відвідати театр мімів, збір коштів з якого пішли на лікування дітей. Щось або не договорюють, або це "відкриття" дуже заразне
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20.12.2020 17:45 Ответить
І постійно мутує. Питання: мутація завдяки чому?
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20.12.2020 17:46 Ответить
Де підстілити полову? Інакше ми приречені жити у норах
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20.12.2020 17:47 Ответить
Это не вирус мутировал. Это угнетение человека человеком мутировало.
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20.12.2020 17:48 Ответить
Интересно что бы высрала жирная свинья Черчилль, если бы не подохла как собака и не отправилась в "ад" к своему другу Сралину? Юморнула бы чет)
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20.12.2020 17:51 Ответить
готовимся к ковид-20 ! шьём новые намордники !
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20.12.2020 17:54 Ответить
Представьте следующее лето. Мы все пережили зиму, больше нет коронавируса. Погода прекрасная, мы все сидим в кафешках. И мечтаем о том, как хорошо нам было в масках, потому что придумали новый вирус и мы все теперь вынуждены носить подгузники, потому что новый вирус провоцирует расстройство.

))
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20.12.2020 18:03 Ответить
Так у COVID-19, есть кишечная версия, так что и нового вируса и выдумывать не нужно, достаточно новой мутации вниз к нижней чакре организма человека..
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20.12.2020 20:18 Ответить
И мєжду ног и жоп засветилась надежда..))
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20.12.2020 20:48 Ответить
А может нагнетают, ведь у них тоже есть вакцина. Многие хотят нажиться, они не мы, продавать могут и черту, чем больше паника, тем больше спрос. Закон капитализма - деньги, деньги и никакой морали.
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20.12.2020 18:17 Ответить
Думаю,що ні,не нагнітають.Скоріш за все правда.Коронавірус мутує набагато повільніше,ніж більшість інших вірусів.До того британського випадку вже встановлено 7 штамів корони.Перший L,той що з Уханю,вже майже зник.Зараз в Європі гуляє штам G.Більшість вакцин розробляли на штам D,але на G вони теж діють.Ще є штам S,але його виявили в Індонезії.Ось він більш заразний і вірусна нагрузка у нього більша.Чи діють на нього вакцини,які вже почали колоти,не знаю
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20.12.2020 18:41 Ответить
А смисл їм нагнітати, як у Британії БЕЗПЛАТНА медицина - державне медичне страхування і вакцину народ отримає безкоштовно!
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20.12.2020 19:00 Ответить
Это у них БЕЗПЛАТНА, а у тебя за деньги и они не могут же сказать, что у тебя появился новый, а у них попробуй узнай, появился, нет. Но у них вакцина, действует на все виды, бери побольше и нового у тебя не будет и попробуй узнай, был он или нет.
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20.12.2020 21:16 Ответить
Дуже смішно, коли експерта з епідеміології корчить людина, яка три рядки тексту без помилок написати не може...
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20.12.2020 21:18 Ответить
СМИШНО, колы грамотный, а дурак.
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20.12.2020 21:25 Ответить
Емм, а можна узнати, яке у тебе утворення?) "Грамотність" аж пре...
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20.12.2020 21:30 Ответить
У меня утворення такое, даром время на тебя не терять.
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20.12.2020 21:33 Ответить
а шо там британские ученые?
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20.12.2020 18:30 Ответить
Поздно пить баржом. Великобритания за последние дни резко вышла на третье место по заражениям после Бразилии и США. У них не принято критиковать власти. Когда-то всех удивило абсолютное молчание британских СМИ когда у них смертность от ковид была 12%-13%.
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20.12.2020 18:40 Ответить
Не могу спорить, у нас ничего нет ни - от- чего. Так что, можно надеяться только на Бога.
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20.12.2020 18:47 Ответить
Сопливое ОРЗ изучают, во смехота
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20.12.2020 19:15 Ответить
Підсипали нову заразу з лабораторії, бо коляться неохоче. У нас тільки 50% готові колотися.
Люди бачать що до чого. В Альберті зараз вмирає більше від передоза бо гроші дурням роздали.
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20.12.2020 20:13 Ответить
бред
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21.12.2020 01:25 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b.html Меркель инициирует экстренное закрытие границы ЕС для британцев из-за нового штамма коронавируса
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20.12.2020 20:25 Ответить
 
 