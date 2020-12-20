Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения
Новая разновидность коронавируса COVID-19, которая распространяется быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре текущего года
Об этом заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании - доктор Сьюзан Хопкинс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вначале она (разновидность. - Ред.) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky news.
По ее словам, вначале специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.
Она сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.
"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
20 декабря 2020
«В Петербурге заявили об одном проценте свободных коек для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге почти не осталось коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.»
Лахта, шо дійсно в Члєнінградє так?
В воскресенье, 20 декабря, правительство Германии заявило о желании ввести координированный запрет со стороны Евросоюза на авиаперелеты из Великобритании.(с)
Знания порождают печаль (с)
Фигня какая-го
По всем закона жанра с каждой мутацией вирус должен ослабевать.
Что-то незаметно
https://mobile.twitter.com/Hlopak_
https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ https://mobile.twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_/status/1340646607562391552 5 ч
Зеля та Стєпашка з усіх екранів кричали, що в новорічну ніч кабаки працювати не будуть, щоб не було скупченнь та дискотек.
Але в карантинних правилах, що почали діяти вчора, цей пункт кудись зник.
Правильно, не закривати ж Буковель на новорічну ніч...
Коронавирусы (семейство Coronaviridae)
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.
Вот полная ссылка на статью- наиболее коротко обобщено природу и структуру
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7156795/
))
Люди бачать що до чого. В Альберті зараз вмирає більше від передоза бо гроші дурням роздали.