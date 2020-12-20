Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Новая разновидность коронавируса COVID-19, которая распространяется быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре текущего года

Об этом заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании - доктор Сьюзан Хопкинс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вначале она (разновидность. - Ред.) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky news.

По ее словам, вначале специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Она сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

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"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.