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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечают в штабе, большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. 

Также, на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь из стрелкового оружия.

"К вечеру было неспокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы для жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - отмечают в штабе ООС.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов", - подытожили в штабе. 

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27202) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+9
Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4880
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20.12.2020 18:08
+8
Снаряди були "нерикошетні"...
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20.12.2020 17:59
+5
Вогонь з танкового міномету "не" був прицільним і режим "зеленської тиші" "не" порушено.
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20.12.2020 18:17
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Снаряди були "нерикошетні"...
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20.12.2020 17:59 Ответить
Наступний гумконвой піджене "рикошетние" !!!)))
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20.12.2020 18:11 Ответить
Возможны третичные ранения, подождем сутки, может сообщат?
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20.12.2020 18:02 Ответить
Що фельдегерь десь блукає ??)))
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20.12.2020 18:12 Ответить
МЛЯТЬ !!!
А нельзя ли по тихому... из снайперки с глушаком... вышибать их после каждой прилетевшей мины? Через неделю поймут, что если "туда" мину, то обратно пуля в лоб.
Тогда и тишина установиться .
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20.12.2020 18:05 Ответить
Що Гавнокомандувач сказав-"Главное не стрелять и никакой агресии в сторону агресора !!" !!!)))
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20.12.2020 18:10 Ответить
Та не надо звонить на весь свет про снайперов.
Можно ж в тихоря разослать их по горячим точкам обороны! И после каждого пробитого ихнего лба отвечать,- знать не знаем, ведать не ведаем...
может они сами как то в себя пальнули? .
Во всяком случае такое гониво никак не отличается от отмазок кремлёвского карлика.
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20.12.2020 18:20 Ответить
Що може вдіяти зелена лялька проти кремлівського ляльковода ??)))
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20.12.2020 18:23 Ответить
Не все вирішує лялька. Є ще політична опозиція котрій чим хуже державі при ляльці тим краще для них. Ще є й штабні російськи перевертні у великих українських чинах, які зливають до кремля все що їм відомо... ...
- не все так просто й зрозуміло )))
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20.12.2020 18:47 Ответить
Тож не опозиція з перевертнями в очі )(уйла зазирали !!! )))
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20.12.2020 18:50 Ответить
Не можу з цього приводу нічого сказати. Я свічки не тримав, але великі політики оппозиціі старі знайомі *****. Зебіл не ручкался з кремльовською голотою ніколи.
Мені байдуже яким шляхом піаніст припинить цю війну. Нехай даже відсмокче у карліка бо це його робота, але щоб війна скінчилися, бо за кожен день війни росте наш борг, який віддавати нам та нашім онукам з правнуками разом)
Доречі Ляшко з вилами смоктав не за суспільну вигоду а за свій інтерес. І що? Живе у насмоктаних хоромах з мільйонними статками і ніхто йому не дорікає. До речі запідозрюваний в педофіліі. А як що цей клоун висмокче мир то йому ніхто не дорікатиме окрім оппозиціі.)
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20.12.2020 19:16 Ответить
Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4880
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20.12.2020 18:08 Ответить
Вогонь з танкового міномету "не" був прицільним і режим "зеленської тиші" "не" порушено.
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20.12.2020 18:17 Ответить
При смене власти первых нужно будет отдать под суд - штаб ООС и их пресс-секретарей..
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20.12.2020 18:17 Ответить
Які "Север" та Восток"---"Пивнич" та "Схид" (рос.) !!!)))
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20.12.2020 18:26 Ответить
Вивезіть цю всю шоблу-***** під неприцільний вогонь. На одну ротацію щоб знали що таке прицільно і неприцільно.
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20.12.2020 18:31 Ответить
терористи це армія РФ?
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20.12.2020 18:32 Ответить
дядя вова а нахер я плачу военный сбор чтоб читать что по нам ведут огонь? ранили очередного бойца? а я должен платить военный сбор на что военный сбор? двигатели греть? нет дядя скоро мы военный сбор соберем попомни гнида зеленая жаль Порох нам не даст вас на пару дней на разграбление взять в оборот, и да Петр Лексееич мы заждались давай команду ты наш Верховный Главнокомандующий с тобой мы пережели 14-16 годы войны небросай нас нас уже терпенье ждать заканьчивается дай команду фас пехота за тебя порвет и титушек и херушек спаси Украину
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20.12.2020 18:38 Ответить
Премию в студию!
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20.12.2020 18:39 Ответить
все тяжелее признаться преЗЕденту (хотя бы самому себе) что все его заигрывания с сепарами и заглядывание ***** в глаз не принесло долгожданной ТИШИНЫ на Донбасс... пафосные рапорты о нарушении перемирия каждый день по 7- раз выглядят по-клоунски фальшиво и по-человечески неправдоподобно... и пусть преЗЕдентским ушам, закрытым располневшими от переживаний и карантинных ограничений щеками это не слыхать в своём мире перемирие-перемирное так и осталось одностороннее, скорее смахивающее на капитуляцию
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20.12.2020 19:41 Ответить
нет потерь? - зрада.
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21.12.2020 02:25 Ответить
 
 