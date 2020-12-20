Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС
С начала текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Как отмечают в штабе, большинство обстрелов вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Пески противник открывал неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов.
Также, на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь из стрелкового оружия.
"К вечеру было неспокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы для жизни наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - отмечают в штабе ООС.
"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов", - подытожили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А нельзя ли по тихому... из снайперки с глушаком... вышибать их после каждой прилетевшей мины? Через неделю поймут, что если "туда" мину, то обратно пуля в лоб.
Тогда и тишина установиться .
Можно ж в тихоря разослать их по горячим точкам обороны! И после каждого пробитого ихнего лба отвечать,- знать не знаем, ведать не ведаем...
может они сами как то в себя пальнули? .
Во всяком случае такое гониво никак не отличается от отмазок кремлёвского карлика.
- не все так просто й зрозуміло )))
Мені байдуже яким шляхом піаніст припинить цю війну. Нехай даже відсмокче у карліка бо це його робота, але щоб війна скінчилися, бо за кожен день війни росте наш борг, який віддавати нам та нашім онукам з правнуками разом)
Доречі Ляшко з вилами смоктав не за суспільну вигоду а за свій інтерес. І що? Живе у насмоктаних хоромах з мільйонними статками і ніхто йому не дорікає. До речі запідозрюваний в педофіліі. А як що цей клоун висмокче мир то йому ніхто не дорікатиме окрім оппозиціі.)