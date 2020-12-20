Силовики Лукашенко задержали около 100 человек на акциях протеста в Минске, - ГУВД Мингорисполкома
Около 100 протестующих задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске.
Об этом сообщается в Телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - говорится в сообщении.
В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.
Кроме того, как подчеркивается в сообщении, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".
Как сообщалось, сегодня в столице Беларуси проходит марш народного трибунала.
Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что в Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно".
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Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
Ця ментівська фауна може бути приборкана безумовно тільки силою й жорстокістю! Собак, які Вас окружили на пустирі й збираються порвати Ваше слово не зупинитьтим паче, що Лукашенко кожній зробив привівку сказом під велику зарплатню.
Тільки вбивство однієї або трьох зупинить інших й врятує Ваше життя )))
Це Ваш висновок чи є ссилка на цю інформацію? Або звікиля Ви її отримали?
Лечись.
Лучше за здоровье родных и близких.
От митингов никакого толку,кроме задержаний и преследований
Овцы стоят и смотрят как их по одному волк тягает из стада...