Силовики Лукашенко задержали около 100 человек на акциях протеста в Минске, - ГУВД Мингорисполкома

Около 100 протестующих задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - говорится в сообщении.

В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

Как сообщалось, сегодня в столице Беларуси проходит марш народного трибунала.

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что в Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно".