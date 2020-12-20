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Силовики Лукашенко задержали около 100 человек на акциях протеста в Минске, - ГУВД Мингорисполкома

Силовики Лукашенко задержали около 100 человек на акциях протеста в Минске, - ГУВД Мингорисполкома

Около 100 протестующих задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье в Минске.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - говорится в сообщении.

В ГУВД заявили, что сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, милиция работает над привлечением водителей за нарушения ПДД в местах протестной активности, "которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

Как сообщалось, сегодня в столице Беларуси проходит марш народного трибунала. 

Кроме этого Цензор.НЕТ писал о том, что в Беларуси задержали 18-летнего студента из Молодечно, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно".

Автор: 

Беларусь (7893) задержание (6675) протест (5858)


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Топ комментарии
+9
только это не силовики, а ********** каратели ! называйте вещи своими именами !
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20.12.2020 18:11
+6
Блогер засветил адреса бацькиных ментов.
Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
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20.12.2020 18:09
+3
Силовики , это если они представляют легальную власть , тогда властью дилегированной народом (от имени народа), они являются блюдителями ПРАВОПОРЯДКА , иначе ряженные бандиты!
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20.12.2020 18:15
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Блогер засветил адреса бацькиных ментов.
Может когда вырежут пару ментовских семей полицаи начнут думать и линять от разгона демонстрантов?
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20.12.2020 18:09 Ответить
батькині менти ще ті відморозки,проте вбивати нікого не потрібно.Вистачить обструкції у суспільстві - по місцю проживання,в магазинах ,громадському транспорті,на роботі ,в навчальних закладах і т.д. т.п.це довший шлях до Перемоги ,проте він також має право на існування.
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20.12.2020 18:27 Ответить
Ви не праві,- відморозок, по суті, ніколи не зрозуміє добре слово, благородний поступок, жалісний крик своєї жертви... воно тварина ! Тварюка!
Ця ментівська фауна може бути приборкана безумовно тільки силою й жорстокістю! Собак, які Вас окружили на пустирі й збираються порвати Ваше слово не зупинитьтим паче, що Лукашенко кожній зробив привівку сказом під велику зарплатню.
Тільки вбивство однієї або трьох зупинить інших й врятує Ваше життя )))
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20.12.2020 18:40 Ответить
Там давно вже не платять - нема грошей.
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20.12.2020 20:25 Ответить
Хмм.. Дуже цікаво... Хотілося б що б так і було...
Це Ваш висновок чи є ссилка на цю інформацію? Або звікиля Ви її отримали?
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20.12.2020 20:36 Ответить
там в основном старшие братья на чужих тренируются
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20.12.2020 22:57 Ответить
только это не силовики, а ********** каратели ! называйте вещи своими именами !
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20.12.2020 18:11 Ответить
Силовики , это если они представляют легальную власть , тогда властью дилегированной народом (от имени народа), они являются блюдителями ПРАВОПОРЯДКА , иначе ряженные бандиты!
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20.12.2020 18:15 Ответить
"Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!"
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20.12.2020 18:20 Ответить
я непонимаю почему все огорчаются, беларусам было похер когда нас долбили градами, чем больше треша для ********* тем краще, пусть они там вообще все переубивают друг друга да и вообще арабы евреев или наоборот мне непринципиально, негры лесбы фемки арабы футболисты мексиканцы наркоманы белорусы армяне геи кто все эти люди, автомат и взвод украинских пехотинцев может превратить весь этот позор мира в человекообразное сообщество перед расстрелом
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20.12.2020 18:23 Ответить
На учёте стоишь?
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20.12.2020 18:27 Ответить
а как же от полиции до дурдома я под контролем и я не шучу
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20.12.2020 18:47 Ответить
Я так и думал.
Лечись.
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20.12.2020 19:00 Ответить
Законно вибраний населенням держави президент-не диктатор,гарант конституції,,прикрились дітьми та інвалідами з жінками та хотіли державний переворот зробити,всим українцям це ж зрозуміло,як і те,звідки гроші та вказівки йдуть....Білоруси розумні люди,недаром свого президента Бацькою звуть.
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20.12.2020 18:25 Ответить
Не повезло пацанам, Новый год на 15 суток. Придется и за них рюмочку понять.
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20.12.2020 18:26 Ответить
А надо?
Лучше за здоровье родных и близких.
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20.12.2020 18:28 Ответить
В случае революции пригодятся для обмена, в Кремле наверное им подсказали,чтобы побольше насобирали заложников.
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20.12.2020 18:30 Ответить
А почему щёлкает клювом коммерсант Малюська? Пора переходить от копеечного бизнеса с платными камерами к серьёзным вещам. Самое время предложить бацьке тюрьмы в аренду. У того, наверное, граждане уже аж из окон торчат.
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20.12.2020 18:30 Ответить
Миша, вы таки тут или ещё таки там, на кухне?
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20.12.2020 19:21 Ответить
Прикольно звучит - силовики Лукашенко ))) Это у них звания такие или это род войск ?))))
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20.12.2020 19:58 Ответить
Правоохранительными органами их назвать язык не повернется, так что таки силовики. Тоже самое, что бандюки, только в погонах.
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20.12.2020 20:12 Ответить
Там слюнтяїв не тримають. І будь-який лідер не може бути вівцею, а тільки вовком.
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21.12.2020 07:44 Ответить
Таки да, среди бандюков и опричников нормальным людям с хоть какими-то остатками совести и интеллекта делать нечего, только отмороженному тупому бычью там место.
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21.12.2020 08:10 Ответить
Вот так по одному и переломают
От митингов никакого толку,кроме задержаний и преследований
Овцы стоят и смотрят как их по одному волк тягает из стада...
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20.12.2020 20:50 Ответить
Из трёх восточнославянских народов самые смелые, креативные это украинцы, белорусы терпят геноцид одного больного мудака и будут терпеть пока он не окочурится, русские вообще терпилы.
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20.12.2020 21:22 Ответить
Не бреши, у нас мудак ще той, і українці терплять. А Лука молодець, що не допустив до трону мудачку № 2., бо було б їм горе і біда.
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21.12.2020 07:34 Ответить
Я совсем не злорадствую,но какая-то очень странная схема.Пять дней отработал.Никакого вреда лукафюреру не нанёс(экономического)На выходных вышел травоядно постоять.Получил/не получил по хребту от гестаповцев фюрера.В понедельник-на работу.В этом нет,на мой взгляд,никакого смысла.Может баларусы прояснят.
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20.12.2020 21:30 Ответить
Как говорил один персонаж "Золотого Теленка", Вассисуалий Лоханкин, после того как его выпороли соседи за невыключенную лампочку: Может быть, именно в этом великая сермяжная правда беларусского протеста
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21.12.2020 08:15 Ответить
Это уже мемное движение, сходи на выходных получи по голове дубинкой, скоро таких просто не останется... Смысла то от такого...
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20.12.2020 22:25 Ответить
зато названия такие пафосные, "марш народного трибунала". Еще не видел, чтобы кто-то проводил трибунал лежа лицом в землю...
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20.12.2020 22:44 Ответить
ударим автопробегом по бездорожью
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20.12.2020 22:59 Ответить
 
 