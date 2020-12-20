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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная

Процесс выплаты помощи семьям медиков, погибших вследствие COVID-19, усложняет бюрократическая процедура.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью телеканалу "Украина-24", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается виплат болеющим - у нас есть Фонд социального страхования, и туда были перечисленны огромные деньги, больше, чем полтора миллиарда, для того, чтобы были деньги на больничные, на людей, которые выходят на самоизоляцию...", - сообщила Лазебная.

Она также рассказала о программе поддержки медиков в Фонде социального страхования.

"Сегодня уже начались такие выплаты, уже установлены инвалидности по COVID-19 для медицинских работников, и программа работает. И вторая программа - это выплаты по полтора миллиона семьям погибших медиков. Их уже 53. Там немножечко сложная ситуация. Работников умерло больше 300, провели уже расследование, эти расследования проводит Гоструда, и там целая комиссия, там профпатологи... Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая, и поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи вот этим семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю. И сегодня только 53 случая подтверждены, и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали", - рассказала министр соцполитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль

Автор: 

карантин (16729) медицина (2521) COVID-19 (18608) Лазебная Марина (141) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В дороги закатали соцдопомогу?
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20.12.2020 18:29
+8
Где деньги, Зин?!©
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20.12.2020 18:32
+8
Ну и шо? пААдумаешь, погибшие медики и их семьи. Главное - нет проблем с повышением финансирования #ОПы.
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20.12.2020 18:36
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В дороги закатали соцдопомогу?
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20.12.2020 18:29 Ответить
Якщо визнала наявність проблеми, то це вже добре, це маленький крок до її подолання. І не треба тут шукати зраду.
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20.12.2020 19:34 Ответить
Ті зеленій баран, ничего ,что ті віглядишь рогзумовоотсталім длббм на весь ЦН?
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20.12.2020 19:40 Ответить
Який барвінок аргументів, зараз буду занотовувати, щоб не забути. )))
Ти мене провокуєш на зворотню лайку? Цікаво - навіщо?
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20.12.2020 20:38 Ответить
сами создали проблему и сами с ней борятся еще виделят миллион для борьби с проблеймой
ето для таких как ти деблоидов разводняк от зеленского
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20.12.2020 21:55 Ответить
Где деньги, Зин?!©
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20.12.2020 18:32 Ответить
"Накрилась премия в квартал...!" !!)))
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20.12.2020 18:34 Ответить
В.Высоцкий...
Уважуха!!
))
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20.12.2020 18:36 Ответить
https://biz.censor.net/news/3237811/ukraina_odoljila_450_millionov_evro_u_ebrr_na_remont_trassy_kievodessa.

А ось віддавати буде- Україна.
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20.12.2020 18:32 Ответить
Під асфальт закатувати бюрократи не заважают ??)))
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20.12.2020 18:33 Ответить
грёбаный стыд.....
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20.12.2020 18:33 Ответить
Это Голливуд и Диснейленд от гнусявого мечтателя.
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20.12.2020 18:44 Ответить
Ну и шо? пААдумаешь, погибшие медики и их семьи. Главное - нет проблем с повышением финансирования #ОПы.
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20.12.2020 18:36 Ответить
в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко воин, Савченко мученица, Саакашвили реформатор, Кернес хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен...
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20.12.2020 18:39 Ответить
Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6091
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20.12.2020 18:36 Ответить
а,так вот в чем дело...родственников найти не могут.
"...не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали"Источник: https://censor.net/ru/n3238032
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20.12.2020 18:39 Ответить
Можно сформулировать так, сложности никакой, просто денег нет, а где деньги всем известно.
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20.12.2020 18:41 Ответить
...самый удобный и быстрый способ распилить бюджетные деньги - это ремонт дорог... только когда таким "способом" тырят деньги в мирное и спокойное время - это еще терпимо, но...когда ТАКОЕ творится в разгар пандемии - это уже мародерство и жуткий пофигизм к народу !!!...вот мы вам дороги построили вместо больниц и зарплат врачам...а построили ЛИ ???...разворовали как всегда...
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20.12.2020 18:41 Ответить
иными словами, семьи погибших получили большой болт.
такой тоооолстый и волосатый - БОЛТЯРУ.

а на эти денежки бубасик поедет в Оман.
на пару со знойным мачо дЕрьмаком.

ха
ха
ха, блд...
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20.12.2020 18:51 Ответить
Ха.. а ну ка назовите мне Зеленые клоуны где у вас нет проблем в управлении государством !? Есть проблемы - ВЕЗДЕ !!! Может потому что вы уроды - это Главная проблема Украины и украинцев !!!
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20.12.2020 19:00 Ответить
Справедливости ради у нас уже лет 15 разного рода проблемы в государстве.
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20.12.2020 19:31 Ответить
ну так как сейчас - такого еще не было с времен Киевской Руси !!!
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20.12.2020 21:14 Ответить
Головна проблема України ,це 73% лохторат ,решта похідне !!!)))
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20.12.2020 20:19 Ответить
может поумнеют.. хотя сомневаюсь что поумнеют именно все 73%
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20.12.2020 21:15 Ответить
А быстрая выплата 170 млн. гривен Витренко ситуация простая?
Выплата 970 тыс. гривен мужу Венедиктовой на поправку здоровья по увольнении ситуация простая?
И т. д.
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20.12.2020 19:47 Ответить
З чоловіком то зрозуміло. Там родичка знайшлася.
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21.12.2020 06:51 Ответить
Еще бы не сложная ведь после поднятия зарплат депутатам и поднятия пенсий ,,некоторым группам пенсионеров,,таких как судьям,прокурорам и силовикам на остальной народ уже денег нету.Расход страны только на них и армаду чиновников уже превышает доход Украины.
Денег нет но вы держитесь.
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20.12.2020 20:10 Ответить
ситуация сложная и с выплатой социальных взносов, которые я много лет делал и сейчас , переболев ковидом после больничного длинной в месяц получил.... а нифига - в прошлую пятницу только приняли больничный лист в соцстрах... но говорят, новый год как нибудь перекредитуйтесь.. переживите а там.. может быть и деньги будут на вашу выплаты - а сейчас денег нет... держитесь! нам самим с трудом 200 000 грн на празднование нового года хватит...
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20.12.2020 21:31 Ответить
курви..
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20.12.2020 22:37 Ответить
Та ті набагато порядочніші!
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21.12.2020 06:52 Ответить
 
 