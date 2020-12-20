Ситуация с выплатами помощи семьям погибших из-за COVID-19 медиков сложная. Я признаю, - Лазебная
Процесс выплаты помощи семьям медиков, погибших вследствие COVID-19, усложняет бюрократическая процедура.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью телеканалу "Украина-24", информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается виплат болеющим - у нас есть Фонд социального страхования, и туда были перечисленны огромные деньги, больше, чем полтора миллиарда, для того, чтобы были деньги на больничные, на людей, которые выходят на самоизоляцию...", - сообщила Лазебная.
Она также рассказала о программе поддержки медиков в Фонде социального страхования.
"Сегодня уже начались такие выплаты, уже установлены инвалидности по COVID-19 для медицинских работников, и программа работает. И вторая программа - это выплаты по полтора миллиона семьям погибших медиков. Их уже 53. Там немножечко сложная ситуация. Работников умерло больше 300, провели уже расследование, эти расследования проводит Гоструда, и там целая комиссия, там профпатологи... Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая, и поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи вот этим семьям погибших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю. И сегодня только 53 случая подтверждены, и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали", - рассказала министр соцполитики.
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Ти мене провокуєш на зворотню лайку? Цікаво - навіщо?
ето для таких как ти деблоидов разводняк от зеленского
Уважуха!!
))
А ось віддавати буде- Україна.
"...не везде даже родственники есть, чтоб вы понимали"Источник: https://censor.net/ru/n3238032
такой тоооолстый и волосатый - БОЛТЯРУ.
а на эти денежки бубасик поедет в Оман.
на пару со знойным мачо дЕрьмаком.
ха
ха
ха, блд...
Выплата 970 тыс. гривен мужу Венедиктовой на поправку здоровья по увольнении ситуация простая?
И т. д.
Денег нет но вы держитесь.