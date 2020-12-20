Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет
В Национальной гвардии Украины утверждают, что не располагают информацией о контактах главы ведомства Николая Балана с задержанным на административной границе между Крымом и Херсонской областью бывшим сотрудником МВД Украины Николаем Федоряном.
Об этом говорится в ответе Нацгвардии на информационный запрос Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
"В Главном управлении Национальной гвардии Украины отсутствует какая-либо информация по указанным в вашем письме вопросам. Кроме того, такая информация от правоохранительных и других органов в Главное управление Национальной гвардии не поступала", - говорится в сообщении.
Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".
Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.
9 ноября суд взял мужчину под стражу.
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Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
Из елей, в смысле из ёлок (ель, ёлка (она же йолка) - хвойное дерево?
Когда вы последний раз таракана видели? тем более в ели.
- 5 тысяч больше не копейки. Если нет сажайте нах.
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет.....
http://argumentua.com/stati/na-povodke-spetssluzhb-rossii-narodnaya-rada-bessarabii