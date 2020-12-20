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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет

Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет

В Национальной гвардии Украины утверждают, что не располагают информацией о контактах главы ведомства Николая Балана с задержанным на административной границе между Крымом и Херсонской областью бывшим сотрудником МВД Украины Николаем Федоряном.

Об этом говорится в ответе Нацгвардии на информационный запрос Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"В Главном управлении Национальной гвардии Украины отсутствует какая-либо информация по указанным в вашем письме вопросам. Кроме того, такая информация от правоохранительных и других органов в Главное управление Национальной гвардии не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей крымского экс-чиновника МВД Федоряна, увеличив возможный залог до 21,2 млн грн

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

Автор: 

Крым (26397) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Национальная гвардия (2122) Федорян Николай (5)


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Топ комментарии
+5
как обычно,твари зеопарышные врут,смотреть с 18мин
https://www.youtube.com/watch?v=KOks1_fQUo0
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20.12.2020 18:39
+4
На довічне колорадську потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
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20.12.2020 18:43
+4
"Информации негт"?! Сильнейший аргУмент!))
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
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20.12.2020 18:49
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Правила форума Совет форумчан
как обычно,твари зеопарышные врут,смотреть с 18мин
https://www.youtube.com/watch?v=KOks1_fQUo0
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20.12.2020 18:39 Ответить
На довічне колорадську потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
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20.12.2020 18:43 Ответить
Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет - Цензор.НЕТ 2678
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20.12.2020 18:43 Ответить
https://ua.news/ua/rossyjskaya-gruppyrovka-**********-o-mynyrovanyy-pyaty-torgovyh-tsentrov-v-kyeve/ Російське угруповання повідомило про мінування п'яти торгових центрів у Києві - пресс секретарь ОПЗЖ
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20.12.2020 18:43 Ответить
"Информации негт"?! Сильнейший аргУмент!))
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Тот же татаров - "специалист посхемам", чист, аки голубь!...
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20.12.2020 18:49 Ответить
Ссуки продажные, как тараканы из елей повылазили...
Из елей, в смысле из ёлок (ель, ёлка (она же йолка) - хвойное дерево?
Когда вы последний раз таракана видели? тем более в ели.
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20.12.2020 19:08 Ответить
Лисеня, це швидше за все "очепятка"-из Щелей повилазили !!)))
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20.12.2020 19:19 Ответить
Я сама такая. Это на клавиатуре начинает клавиша западать. У асуса крайние (менее всего используемые) начинают. У меня Х. Хоть и крою не часто.
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20.12.2020 19:32 Ответить
Угу. Не располагает. Честь мундира. Предателя, шпионами должна заниматься СБУ. Но там директором квартальный продюсер
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20.12.2020 19:07 Ответить
простенько так, без наворотов. -Подозреваемый, это вы убили гражданку Н. - Нет. - Хорошо, вы свободны.
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20.12.2020 19:25 Ответить
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- 5 тысяч больше не копейки. Если нет сажайте нах.
Суд удаляется на совещание.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- Ну на нет.....
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20.12.2020 19:37 Ответить
Я не я и корова не моя..
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20.12.2020 19:27 Ответить
Что характерно, ни одного "обличителя-правдоруба" не слышно. Некогда им, потоки осваивают. А чавкающему быдлу пофиг - НГ скоро, пора маянезиком закупаться, чтобы нямку готовить.
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20.12.2020 20:12 Ответить
зато інформація про ці контакти є в його телефоні. Видно приїзджав пенсію оформляти мінтярську. Він же там був на штатській посаді а стаж не зарахували, бо не з мінтури у 2014 році відходив, ось і поліз за строком. то видно старий кореш Балана, разом лямку тягнули, а в балана є старинний друг Аваков, от і хотіли пенсії вихопити, формально від присяги мінтярської не порушив, кацапам не давав, однак замарався в пособництві в злочинах.
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20.12.2020 20:47 Ответить
Они это не то чтобы узнавать самыми последними, они вообще об этом не узнают.
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20.12.2020 21:22 Ответить
Создание «НРБ» - следствие кропотливой работы российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Одесской области. Насквозь агентурная организация под вывеской «защитников национальных общин» работает против Украины. Кадры - медведчуковские.

http://argumentua.com/stati/na-povodke-spetssluzhb-rossii-narodnaya-rada-bessarabii
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20.12.2020 21:44 Ответить
А якщо добре пошукати і замів перевірити?
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21.12.2020 06:46 Ответить
 
 