Нацгвардия: Информации о контактах главы ведомства Балана с подозреваемым в госизмене крымчанином Федоряном нет

В Национальной гвардии Украины утверждают, что не располагают информацией о контактах главы ведомства Николая Балана с задержанным на административной границе между Крымом и Херсонской областью бывшим сотрудником МВД Украины Николаем Федоряном.

Об этом говорится в ответе Нацгвардии на информационный запрос Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

"В Главном управлении Национальной гвардии Украины отсутствует какая-либо информация по указанным в вашем письме вопросам. Кроме того, такая информация от правоохранительных и других органов в Главное управление Национальной гвардии не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей крымского экс-чиновника МВД Федоряна, увеличив возможный залог до 21,2 млн грн

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.