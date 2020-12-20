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У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США

У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США

Американский президент Дональд Трамп не может осознать всю степень опасности, которую представляет РФ для США.

Об этом заявил телеканалу NBC сенатор-республиканец Митт Ромни (штат Юта) в связи с недавними кибератаками на ряд федеральных ведомств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был разочарован комментариями президента на эту тему (кибератак. - Ред.). Но я думаю, нам надо признать, что у президента - слепота в том, что касается России", - сказал он.

Ромни при этом напомнил, что ЦРУ, АНБ и Пентагон пришли к выводам, что к атаке причастна РФ, и что речь идет "о необычайно разрушительном вторжении" в киберпространство.

"Он (Трамп. - Ред.) не хочет признавать Россию проблемой, какой она является, и крайне вредным игроком на мировой арене", - повторил Ромни.

Он заключил, что РФ представляет собой геополитического соперника Вашингтона, готовым выступать против США "на любом фронте". Сенатор указал на необходимость для США выработать ясный подход, как взаимодействовать с Россией. "(Кибератаки. - Ред.) требуют ответа, и ответ, который, как вы ожидаете, произойдет, будет иметь место в киберпространстве", - сказал Ромни.

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В то же время он не стал строить предположения, какие формы может принять ответ США, лишь отметив, что стране нужно отреагировать как можно скорее.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что действующий президент США Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на правительственные сети страны. Сам Трамп в Twitter отметил, что наиболее вероятным организатором атаки является Китай, а не РФ.

Автор: 

киберпреступление (762) США (26709) хакер (1183) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+39
Трамп фуйловський хлопець.
І дуля в око тим, хто в це не вірить.
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20.12.2020 18:51
+32
У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США - Цензор.НЕТ 8263
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20.12.2020 19:13
+29
У трямпа - не слепота, а финансовые обязательства перед плешивым сморчком.
Где ещё мог найти деньги шестикратный банкрот?!))
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20.12.2020 18:56
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Страница 2 из 2
Трампист, коммунизм по распределению национальных богатств уже в Финляндии, Швеции, Норвегии, а рф к ним не относится. .
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20.12.2020 20:14 Ответить
А вам ніхто й не пропонує шведський соціалізм. Коммунізм Байдена буде подібний до русського. Вже он троцкістка-Кортез сказала що помірковане крило партії Пелосі-Шумер треба поперти. Байдена вже зливають через синка. Так що Камала, Кортез, Тлаїб, Омар - це якраз ті "американці" що влаштують правильний комунізм і розподіл багатств.
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20.12.2020 20:21 Ответить
Емм, так а чого ж Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:30 Ответить
Є речі ефективніші за санкції. Бо Іран вже 30 років під жорстокими санкціями - і нічого йому не бракує мутити воду навколо.
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20.12.2020 20:35 Ответить
Ефективність - інше питання, але у будь-якому випадку рашці від них краще б не стало! Так чому Трамп не ввів санкції і пішов ПРЯМО ПРОТИ однопартійців?
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20.12.2020 21:46 Ответить
Трамп просто не так выразился, он хотел сказать, что это неприцельная и несистемная атака, потерь нет.
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20.12.2020 19:31 Ответить
трамп уже никто.ласт месяц сидит
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20.12.2020 19:35 Ответить
От придурка можно еще ожидать сюрпризов. Дай Бог, чтоб я ошиблась.
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20.12.2020 19:47 Ответить
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 4534
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20.12.2020 19:37 Ответить
Все он прекрасно осознает, только он не об Америке думает, а о своей ничтожной персоне.
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20.12.2020 19:40 Ответить
Трампу ваш Пукін зовсім паралельний. Там все сладніше - Китай, Росія та Іран звинувачуються в підробці виборів на користь Байдена.
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20.12.2020 19:48 Ответить
Угу. Все спецслужбы США неправы. Прав может быть только Гений Межгалактического Масштаба
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20.12.2020 19:55 Ответить
Так в чім проблема? Покажіть бюлетні
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20.12.2020 19:58 Ответить
Это не ко мне. Это к Ген.Прокурору Барру, назначенному лично рыжим любовником *****. Он никаких признаков масштабных нарушений/фальсификаций не нашел. Их видят только особо упоротые трампоиды, для которых русня - друзья.
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20.12.2020 20:00 Ответить
Ви не вірно процитували Барра
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20.12.2020 20:02 Ответить
Ну так поправьте
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20.12.2020 20:06 Ответить
На момент запитання не було оформлених справ юридичному плані, бо вони в стані розробки.
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20.12.2020 20:17 Ответить
Врете. Докажите.
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20.12.2020 20:22 Ответить
А шо вам доказувать. Приймайте справи до розгляду в судах. Вже поспіли. Щось заминка з розглядом по-суті. А шо такоє вдруг? Барр же щось там сказав...
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20.12.2020 20:28 Ответить
Так ты докажешь, шо не соврал, как большинство трампоидов?
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20.12.2020 20:46 Ответить
Що тобі доказувати?
Між іншим "трампоидов" більше 70 мільйонів, побачиш скільки народу вийде 6-го січня, а за Байдена ніхто не вийде, крім купки гопніків яких зараз посиленно випускають з тюрем
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20.12.2020 21:01 Ответить
Успокойся, русский, никто за рыжего недофюрера никуда не выйдет. Ваши влажные мечты о гражданских беспорядках в США так и останутся влажными мечтами.
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20.12.2020 21:07 Ответить
Виходили і вийдуть за Трампа. Це на раллі Байдена бодай 12 чоловік щоразу приходить.
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20.12.2020 21:12 Ответить
Угу. А земля плоская. Кстати, за уголовников, выпущенных из тюрем...ты имело в виду 5-срублевую русскую шлюху Флинна?
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20.12.2020 21:16 Ответить
Мав на увазі гопніків випущених Нюсомом
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20.12.2020 21:22 Ответить
Напомни пожалуста чей Крым ?
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20.12.2020 21:30 Ответить
Я наверно неудобный для кацапа вопрос задал, раз он слился ?! 😄
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20.12.2020 21:54 Ответить
не то шо неудобный а критический.
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20.12.2020 22:13 Ответить
антоша, ты хаваешь только то, что тебе в ленте новостей показывают, поэтому не можешь видеть реальной картины. тебе человек с американского континента дело говорил, так как он в курсе этой кухни, а ты обезьянничаешь.
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20.12.2020 22:22 Ответить
бяка с каких пор американский континент находится у вас в лахте ?
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20.12.2020 22:47 Ответить
Чушь не лепи. Как правило, вы, псевдопатриоты, когда не имеет что сказать по делу, поднимаете вопли "держи вату". Приёмчик дешёвый и банальный. Я уже даже не обижаюсь.
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20.12.2020 23:20 Ответить
Лахтинец ты не ответил на простой вопрос !
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21.12.2020 06:30 Ответить
А какой тогда смысл Трампу блокировать разследование против РФ,если та топила за Байдена.
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20.12.2020 20:02 Ответить
Та якось пох кацап під проксі канадського прапора. Все йде своїм чередом а Байден Президент США. Й ще прокацап, путін не "наш" а ваш чи особливо твій.
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20.12.2020 20:13 Ответить
Чому ж Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:31 Ответить
А янки только теперь заметили что кацапия уже влияет на ихних политиков?Ведь каждие в мире неугодные кацапии выборы проводятся по одному сценарию,кибератаки из кацапии при предвыборной компании,после избрания им не угодных безконечные пересчеты голосов и судовые тяжбы,вывод и организация митингов и протестов.И все это после очередных кибератак из кацапии.
Выход Великобритании из ЕС тоже дело ихних рук так как кацапские олигархи свои миллиарды держат в основном там и ихние финансы уже влияют на политику и политиков Британии.Олигархи кацапии уже сделали остров своим.
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20.12.2020 19:53 Ответить
ложь. именно Трамп прессует рф все годы и остановил сев поток.
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20.12.2020 19:53 Ответить
Не бреши. Для Трампа Северный поток это просто бабло, которое он теряет.
А в политике он за путина рвет все, что возможно.
Если-бы не давление демократов на Сенат США и не Нижняя палата США и не демократы, продвигающие в течении 4 лет санкции против кацапов, то у кацапов при Трампе уже даже не было Обамовских санкций против кацапов аккупировавших Украинский Крым и развязавших войну с Украинойна Бонбассе. Так что не писти..
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20.12.2020 20:26 Ответить
каждое твоё слово наоборот, каждое - кацапская туфта. так, что не я лично ты не бреши и не писти.
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20.12.2020 20:58 Ответить
ЧОму Трамп не ввів найжорсткіші санкції проти рашки? У конгресі і сенаті була їх двопартійна підтримка, але саме Трамп сказав, що сильні санкції - не на часі!
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20.12.2020 20:31 Ответить
Трамп ввел самые жесткие санкции против рашки.
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20.12.2020 20:58 Ответить
Трапа сенат ветував,після його *********** випадів..
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20.12.2020 20:34 Ответить
у тебя бесмысленный набор слов.
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20.12.2020 20:59 Ответить
Дальнейшая жизнь Трампа будет протекать в одной из неприступных тюрем США. Возможно, в роли рыжей подружки какого-нибудь темнокожего гиганта.... Поэтому, он старается угодить напоследок кремлёвской крысе, чтобы его каким - нибудь способом, в багажнике. а потом на подводной лодке ФСБшники вывезли на мацкву... Хочет жить на воле рыжий ************...
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20.12.2020 19:53 Ответить
Дональд Трамп он же полковник Дмитрий Боширов получит орден "За заслуги перед Отечеством" из рук самого фюрера в современном здании ГРУ.
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20.12.2020 19:54 Ответить
Это что-то новенькое. Ладно там какой-нибудь "Даниил Трамплинов". Что-то несозвучно. Например Фидель Кастро, был "Федька Кастров". А тут "Дмитрий Баширов"))
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20.12.2020 20:02 Ответить
Штирлиц был Исаевым, что мешает Трампу быть Бошировим судя по тому как он отмазывает агентуру Путина.
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20.12.2020 20:06 Ответить
Аа... ну логично. Действительно, ничего не мешает.
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20.12.2020 20:09 Ответить
Путька то уже Байдена с победой поздравил. Нет бы поддержать своего "агента". Логично разве?У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 8405
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20.12.2020 20:23 Ответить
Трамп прав насчет того что Китай, который обходит США по всем направлением, это реальная угроза. А к России у американских политиков обиженные детские эмоции, как у русских к Украине.
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20.12.2020 19:54 Ответить
И этот тоже в Ростов намылился...
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20.12.2020 19:57 Ответить
У Байдена планируют наказать Россию за ее роль в масштабной кибератаке - СМИ
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20.12.2020 20:13 Ответить
Речь может идти как о новых финансовых санкциях, так и ответных мерах киберсдерживания.
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20.12.2020 20:14 Ответить
Накануне госсекретарь США Майк Помпео https://www.eurointegration.com.ua/rus!news/2020/12/19/7117799/ заявил о причастности России к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании,
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20.12.2020 20:15 Ответить
Майк Помпео знает, что после Трампа есть политическая жизнь.
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20.12.2020 20:18 Ответить
Глава Google объяснил Конгрессу, почему поиск слова "идиот" выдает фото Трампа
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20.12.2020 20:19 Ответить
"Прямо сейчас, если я введу в Google слово "идиот" в разделе "Картинки", появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается?" - поинтересовалась она.
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20.12.2020 20:21 Ответить
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 1093
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20.12.2020 20:25 Ответить
Авторитетні республіканці виступили проти Трампа - не тільки Ромні, але й Буш-молодший, Шварценегер, Ілон Маск... Ну а першим, звісно, був покійний МакКейн. От цих республіканців я поважаю і їхня думка для мене є авторитетною! Якщо вже вони проти Трампа, то все ясно...
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20.12.2020 20:32 Ответить
Шварценегера на следующий срок !
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20.12.2020 20:34 Ответить
Арнольд народився не в Америці .
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21.12.2020 02:21 Ответить
https://korrespondent.net/world/4308597-Twitter-nachal-dobavliat-k-postam-trampa-prymechanye-o-pobede-baidena Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена
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20.12.2020 20:33 Ответить
т ак це путін в черговий раз перед виборами заліз до чужого компютера, але не було як передати викрадену інформацію, або. що більш вірогідне, не було інформації по байдену, яку міг використати Трамп, видно не брали участь ці органи у війні проти трампа. з цим клоуном навіть республіканський сенат ( крім 10-12 осіб) не бажає співпрацювати. Клоун є клоун, перефразовуючи болтона -невіглас,школу не відвідував, єдиний по справжньому робочим місцем є унітаз, з якого він керує країною.
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20.12.2020 20:39 Ответить
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 9068
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20.12.2020 20:44 Ответить
Трамп насмотрелся "Неуловимых мстителей". Наверное, это любимый фильм.
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20.12.2020 21:40 Ответить
20 января,этого крашеного орангутанга и всю его семейку, в наручиках отправят на нары!!
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20.12.2020 21:28 Ответить
Эта слепота называется - агент фсб, который уже не может включить заднюю ..
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20.12.2020 21:41 Ответить
Какой позор - Трампа макают свои же - республиканцы.
У Трампа и слепота, и глухота. и немота, и вообще Альцгеймер,
когда идёт речь о проделках кремля.
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20.12.2020 21:43 Ответить
він не респуліканець
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20.12.2020 22:00 Ответить
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 1431
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20.12.2020 22:21 Ответить
Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію.
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20.12.2020 23:20 Ответить
Скорее всего рыжего деда вынесут, головой или ногами вперед - это уж как повезет. (с)
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21.12.2020 01:46 Ответить
туфта.
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21.12.2020 02:28 Ответить
тримп взяв в пукіна (і загалом в москальської мафії) десятки або може й сотні мільйонів $$$. Так ніби ніхто не читав результати розслідування Мюллера...
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21.12.2020 07:13 Ответить
слепота? дебилы, у трампа долги перед пуйлом.
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21.12.2020 11:31 Ответить
Это не слепота, а обычная вербовка.
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21.12.2020 13:49 Ответить
...да ладно , что там может бензоколонка , разорванная в клочья , смешно , Ромни на йук ты палишься, унижаешь "исключительную нацию"!!?))... жалуешься как баба, ей богу , стыдно за вас!!!
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21.12.2020 16:10 Ответить
У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 6952У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 4186У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 7888У Трампа - сліпота в тому, що стосується Росії, - сенатор Ромні про масштабну кібератаку на відомства США - Цензор.НЕТ 6814
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21.12.2020 19:20 Ответить
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