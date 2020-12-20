У Трампа - слепота в том, что касается России, - сенатор Ромни о масштабной кибератаке на ведомства США

Американский президент Дональд Трамп не может осознать всю степень опасности, которую представляет РФ для США.

Об этом заявил телеканалу NBC сенатор-республиканец Митт Ромни (штат Юта) в связи с недавними кибератаками на ряд федеральных ведомств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был разочарован комментариями президента на эту тему (кибератак. - Ред.). Но я думаю, нам надо признать, что у президента - слепота в том, что касается России", - сказал он.

Ромни при этом напомнил, что ЦРУ, АНБ и Пентагон пришли к выводам, что к атаке причастна РФ, и что речь идет "о необычайно разрушительном вторжении" в киберпространство.

"Он (Трамп. - Ред.) не хочет признавать Россию проблемой, какой она является, и крайне вредным игроком на мировой арене", - повторил Ромни.

Он заключил, что РФ представляет собой геополитического соперника Вашингтона, готовым выступать против США "на любом фронте". Сенатор указал на необходимость для США выработать ясный подход, как взаимодействовать с Россией. "(Кибератаки. - Ред.) требуют ответа, и ответ, который, как вы ожидаете, произойдет, будет иметь место в киберпространстве", - сказал Ромни.

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В то же время он не стал строить предположения, какие формы может принять ответ США, лишь отметив, что стране нужно отреагировать как можно скорее.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что действующий президент США Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на правительственные сети страны. Сам Трамп в Twitter отметил, что наиболее вероятным организатором атаки является Китай, а не РФ.