В список лиц, которых "разрабатывает" МВД Беларуси, попал гражданин Украины, - СМИ
Телеграм-канал By_Pol опубликовал список людей, "находящихся в разработке" Министерства внутренних дел Беларуси. В списке - 89 имен и 41 номер телефона.
"Настоящее Время" поговорило с некоторыми фигурантами, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что авторы By_Pol - бывшие белорусские силовики - утверждают, что опубликовали информацию "с целью предупреждения граждан об опасности". Они напомнили, что 20 декабря в стране проходит акция "Народный трибунал".
By_Pol не называют источники своих утечек: ранее телеграм-канал опубликовал видео с нагрудных регистраторов силовиков, разгонявших акции протеста. На этот раз в утечке - имена людей, по которым может вестись "разработка". Обычно это означает негласное наблюдение, прослушку и сбор другой информации в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности.
Участники инициативной группы Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) обнаружили в списке имена как минимум 39 своих студентов и преподавателей. Некоторых руководство уже отчислило или уволило. По их данным, список устарел как минимум на месяц - столько сидят в тюрьме некоторые фигуранты.
"Настоящее Время" связалось с некоторыми людьми из списка. Один из телефонных номеров принадлежит Олегу Толоцкому - он рассказал, что купил его, переехав в Минск из Донецкой области 1,5 года назад. Слова Олега подтверждаются открытыми данными - ранее на этот номер была зарегистрирована страница в соцсети "ВКонтакте" не связанного с ним человека.
Олег не понимает, почему его номер оказался в списке силовиков. "Я не знаю, я из Украины, Донецкой области. Может, думают, что я координатор?" - ответил он "Настоящему Времени".
"Я стараюсь держаться подальше [от митингов], иначе депортация, даже разбираться не будут. У меня здесь серьезные личные отношения, и мне есть что терять", - добавил Олег.
Студент МГЛУ Константин Атрахимович сказал "Настоящему Времени", что не понимает, в чем заключается его "разработка".
"Думаю, это явно связано с моим участием (хотя и весьма пассивным) в университетских акциях в сентябре-октябре, так как мне ещё тогда дали понять, что я "засветился". По той же причине в этом списке оказались многие из моих знакомых студентов и преподавателей", - отметил Константин.
В списке имена 61 мужчины и 28 женщин. Одна из фигуранток рассказала "Настоящему Времен", что была задержана на студенческом марше 17 октября 2020 года. Она попросила не называть свое имя в публикации.
"Всех студентов в воскресенье, 18 числа, допрашивали сотрудники из ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. - Ред.). Среди всех студентов, с которыми я общалась там, телефон смотрели только у меня. Заставили разблокировать. Там было несколько видео и фотографий с акций. Но потом мне никто не звонил и не связывался после освобождения, так что я думала, что все в порядке".
По словам собеседницы, во время телефонных разговоров с ней ее сестра слышала необычные помехи.
Инициативу By_Pol основал бывший белорусский следователь Андрей Остапович. Он уволился из Следственного комитета Республики Беларусь в августе 2020 года, вскоре после начала протестов по итогам президентских выборов. В Беларуси он был объявлен в розыск и сейчас находится в Польше.
Напомним, 19 декабря МВД Беларуси заявило, что проводит проверку из‑за видео By_Pol с издевательствами над задержанными во Фрунзенском РУВД Минска.
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Читала с суфлёра (как всегда), неумелая жестикуляция рук, патриотический придых...
Марионетка натуральная.
Она просто жена кандидата в президенты, которого ни за что посадили за решетку.
Не смешите людей про "патриотический придых".
Она женщина со свойственными им качествами, в том числе и эмоциями.
Посмотрел бы я на вас, если бы вашу жену ни за что посадили за решетку.
Вы бы наверное просто укакались со страху.
))
Какое это имеет значение?
Он конкурент Луки.
Лука убирает конкурентов любыми способами.
У них что, напряжёнка с номерами телефонов?
Наверняка речь идёт о мобильном.
Странная история.
Он дешевле?
Он красивее?
КАК СОВКОМ ВОНЯЕТ !!! .
Тарас Григорович Шевченко відпочиває... ..
При попытке выехать, тут же арестовывать: преступление против человечности, терроризм, пытки.
Желательно с кредитными задолженностями и скандальными аккаунтами в соцсетях.
Просто, номера у операторов закончились.
Держитесь.