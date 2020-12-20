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Новости Революция в Беларуси
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В список лиц, которых "разрабатывает" МВД Беларуси, попал гражданин Украины, - СМИ

В список лиц, которых

Телеграм-канал By_Pol опубликовал список людей, "находящихся в разработке" Министерства внутренних дел Беларуси. В списке - 89 имен и 41 номер телефона.

"Настоящее Время" поговорило с некоторыми фигурантами, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что авторы By_Pol - бывшие белорусские силовики - утверждают, что опубликовали информацию "с целью предупреждения граждан об опасности". Они напомнили, что 20 декабря в стране проходит акция "Народный трибунал".

By_Pol не называют источники своих утечек: ранее телеграм-канал опубликовал видео с нагрудных регистраторов силовиков, разгонявших акции протеста. На этот раз в утечке - имена людей, по которым может вестись "разработка". Обычно это означает негласное наблюдение, прослушку и сбор другой информации в соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности.

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Участники инициативной группы Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) обнаружили в списке имена как минимум 39 своих студентов и преподавателей. Некоторых руководство уже отчислило или уволило. По их данным, список устарел как минимум на месяц - столько сидят в тюрьме некоторые фигуранты.

"Настоящее Время" связалось с некоторыми людьми из списка. Один из телефонных номеров принадлежит Олегу Толоцкому - он рассказал, что купил его, переехав в Минск из Донецкой области 1,5 года назад. Слова Олега подтверждаются открытыми данными - ранее на этот номер была зарегистрирована страница в соцсети "ВКонтакте" не связанного с ним человека.

Олег не понимает, почему его номер оказался в списке силовиков. "Я не знаю, я из Украины, Донецкой области. Может, думают, что я координатор?" - ответил он "Настоящему Времени".

"Я стараюсь держаться подальше [от митингов], иначе депортация, даже разбираться не будут. У меня здесь серьезные личные отношения, и мне есть что терять", - добавил Олег.

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Студент МГЛУ Константин Атрахимович сказал "Настоящему Времени", что не понимает, в чем заключается его "разработка".

"Думаю, это явно связано с моим участием (хотя и весьма пассивным) в университетских акциях в сентябре-октябре, так как мне ещё тогда дали понять, что я "засветился". По той же причине в этом списке оказались многие из моих знакомых студентов и преподавателей", - отметил Константин.

В списке имена 61 мужчины и 28 женщин. Одна из фигуранток рассказала "Настоящему Времен", что была задержана на студенческом марше 17 октября 2020 года. Она попросила не называть свое имя в публикации.

"Всех студентов в воскресенье, 18 числа, допрашивали сотрудники из ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. - Ред.). Среди всех студентов, с которыми я общалась там, телефон смотрели только у меня. Заставили разблокировать. Там было несколько видео и фотографий с акций. Но потом мне никто не звонил и не связывался после освобождения, так что я думала, что все в порядке".

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По словам собеседницы, во время телефонных разговоров с ней ее сестра слышала необычные помехи.

Инициативу By_Pol основал бывший белорусский следователь Андрей Остапович. Он уволился из Следственного комитета Республики Беларусь в августе 2020 года, вскоре после начала протестов по итогам президентских выборов. В Беларуси он был объявлен в розыск и сейчас находится в Польше.

Напомним, 19 декабря МВД Беларуси заявило, что проводит проверку из‑за видео By_Pol с издевательствами над задержанными во Фрунзенском РУВД Минска.

Автор: 

Беларусь (7893) силовики (2799)


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Топ комментарии
+6
Во разошелся лУКАШЕСКУ! Куда только он пихает всех ненавидящих его сограждан? На открытой площадке за колючей проволокой, как скотину, держит? Клинический идиот!!!
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20.12.2020 19:31
+4
Вы великий психолог?
Она просто жена кандидата в президенты, которого ни за что посадили за решетку.
Не смешите людей про "патриотический придых".
Она женщина со свойственными им качествами, в том числе и эмоциями.
Посмотрел бы я на вас, если бы вашу жену ни за что посадили за решетку.
Вы бы наверное просто укакались со страху.
))
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20.12.2020 20:09
+3
Я понял бы, если бы у протестующих была программа по более прогрессивному развитию страны... а то шило на мыло поменять, не вижу смысла,- страну тольку в нищету и разруху ввергать. Мабуть бацька этой мыслью и оперирует, в отношении Светика цветочников.
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20.12.2020 19:42
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Во разошелся лУКАШЕСКУ! Куда только он пихает всех ненавидящих его сограждан? На открытой площадке за колючей проволокой, как скотину, держит? Клинический идиот!!!
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20.12.2020 19:31 Ответить
Я понял бы, если бы у протестующих была программа по более прогрессивному развитию страны... а то шило на мыло поменять, не вижу смысла,- страну тольку в нищету и разруху ввергать. Мабуть бацька этой мыслью и оперирует, в отношении Светика цветочников.
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20.12.2020 19:42 Ответить
Сегодня смотрел её последнее заявление.
Читала с суфлёра (как всегда), неумелая жестикуляция рук, патриотический придых...
Марионетка натуральная.
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20.12.2020 19:46 Ответить
Вы великий психолог?
Она просто жена кандидата в президенты, которого ни за что посадили за решетку.
Не смешите людей про "патриотический придых".
Она женщина со свойственными им качествами, в том числе и эмоциями.
Посмотрел бы я на вас, если бы вашу жену ни за что посадили за решетку.
Вы бы наверное просто укакались со страху.
))
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20.12.2020 20:09 Ответить
Про "укакались" - насмешило.
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20.12.2020 20:12 Ответить
Ее муж - кандидат в президенты - блогер. Он мне очень напоминает нашего блогера Шария. Притом примитизованную версию Шария. Зря Запад связался с этой шантрапой.
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21.12.2020 15:16 Ответить
"Ее муж - кандидат в президенты - блогер."
Какое это имеет значение?
Он конкурент Луки.
Лука убирает конкурентов любыми способами.
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21.12.2020 20:32 Ответить
Блин...
У них что, напряжёнка с номерами телефонов?
Наверняка речь идёт о мобильном.
Странная история.
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20.12.2020 19:39 Ответить
Твой коммент говорит, что ты далек от "ОРД" ... Номер можешь менять сколько угодно раз... Но сам то ты куда денешься....?! Номер мобильного - это лишь малая доля. Смена номера- ничего фактически тебе не даст...
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21.12.2020 01:53 Ответить
Зачем покупать б/у номер?
Он дешевле?
Он красивее?
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21.12.2020 02:24 Ответить
Он - до ЖОПЫ, тому на кого оформлен ОРД !
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21.12.2020 03:04 Ответить
"акция "Народный трибунал"." (с)
КАК СОВКОМ ВОНЯЕТ !!! .
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20.12.2020 19:42 Ответить
та не , там немного попрще, мол, а я у гай ходила , по квiтку ось яку. А там дерева-люлi i все отак зозулi: "КУ-КУ, КУ-КУ. КУ-КУ".
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20.12.2020 19:45 Ответить
- ТАЛАНТ !!! .
Тарас Григорович Шевченко відпочиває... ..
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20.12.2020 20:04 Ответить
ЕС не хочет объявить мусоров Белорусии преступниками?
При попытке выехать, тут же арестовывать: преступление против человечности, терроризм, пытки.
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20.12.2020 19:47 Ответить
Куплю б/у номер.
Желательно с кредитными задолженностями и скандальными аккаунтами в соцсетях.
Просто, номера у операторов закончились.
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20.12.2020 19:51 Ответить
Отдам бесплатно в хорошие руки.
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20.12.2020 20:35 Ответить
Я всегда телефонный разговор начинаю фразой, -"здравствуйте товарищ майор."
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20.12.2020 19:51 Ответить
Интересно чем у вас всё закончится, кто кого.
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20.12.2020 19:54 Ответить
В любом случае, уже проиграли ВСЕ.
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20.12.2020 19:57 Ответить
Так никто и не играет
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20.12.2020 20:00 Ответить
"Не устоит ни город, ни дом, если в нем междуусобица"(с).
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20.12.2020 19:58 Ответить
К сожалению, так.
Держитесь.
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20.12.2020 20:01 Ответить
Причем, с точки зрения интересов страны, весомой причины для межусобицы нет. Идет Беларусь по пути государственности с Лукашенко, то пусть себе и идет. Для новых стран, на некоторое время, пока есть угроза государственности, необходим некоторый авторитаризм (как переходный период).
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21.12.2020 15:40 Ответить
А в ответ? Тишина?
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20.12.2020 19:56 Ответить
У список осіб, яких "розробляє" МВС Білорусі, потрапив громадянин України, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2036
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20.12.2020 20:42 Ответить
Разница огромная. Например в том, что США не станет бомбить Беларусь. США их бомбили потому что Хусейн и Кадафи считались угрозой Израилю, Лукашенко никак нет.
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21.12.2020 15:23 Ответить
 
 