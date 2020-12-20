ВОЗ призывает Европу усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за его мутации

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения призывает Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 20 декабря, призвала европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании его нового штамма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По данным ВОЗ, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавший вирусом - девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

"По всей Европе, где передача интенсивна и широко распространена, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - отметила пресс-секретарь европейского представительства ВОЗ, передает агентство AFP.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм коронавируса может быстрее распространяться, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитт.

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По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, этот новый вариант коронавируса может быть на 70 процентов более заразным, чем старый. Впрочем, пока нет доказательств того, что он является более смертоносным или влияет на действие вакцины или лечения. Из-за обнаружения нового штамма коронавируса ряд европейских стран уже закрыла или думает над закрытием сообщения с Великобританией.