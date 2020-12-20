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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призывает Европу усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за его мутации

ВОЗ призывает Европу усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за его мутации

За пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения призывает Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 20 декабря, призвала европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании его нового штамма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. По данным ВОЗ, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавший вирусом - девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

"По всей Европе, где передача интенсивна и широко распространена, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - отметила пресс-секретарь европейского представительства ВОЗ, передает агентство AFP.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм коронавируса может быстрее распространяться, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, этот новый вариант коронавируса может быть на 70 процентов более заразным, чем старый. Впрочем, пока нет доказательств того, что он является более смертоносным или влияет на действие вакцины или лечения. Из-за обнаружения нового штамма коронавируса ряд европейских стран уже закрыла или думает над закрытием сообщения с Великобританией.

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
рождество всегда канонически было 25 декабря...даже нарасее и у православных.
просто мацковский пархатриат забыл календарь "перевернуть" на григорианский в 1582 году...
большквики календарь сменили...но за неимением уже патриархов на расееизза репресий-некому было и в церкви сменить календарь.
ну а дальше уже вяличие,после отмены большевизма не позволило менять скрепы,бо нарот взбунтуется .
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20.12.2020 20:29
+10
Да не гоните вы так, ещё прививки для старого вируса короны не купили ) Помедленнее пожалуйста )))
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20.12.2020 19:53
+8
Жесткого локдауна немає. Є маразм, коли закривають приватний бізнес, маленький магазинчик, куди ходить за день десять чоловік. А великі універмаги з тисячами людей в годину - відкриті.
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20.12.2020 20:09
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1я мировая гибридно-биологическая....
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20.12.2020 20:46 Ответить
Ресурсов на земле достаточно, только все ресурсы принадлежат тем кто говорит как и Вы, что Творение Божье Человек это вирус который надлежит уничтожить, тем кто их придумал проект по сокращению населения Земли COVID-2019.

Почему дьявол ненавидит людей узнаете в Библии.
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20.12.2020 21:20 Ответить
Буквально всех энтузиастов и ученых, которые начиная с 1946 годов пытались придумать или позже уже придумали двигатели и энергетику на всем, кроме нефти и газа после своих публикаций и высказываний почему-то находили мертвыми с проломленными или простреленными головами в не зависимости от страны их проживания.

Вам это не кажется странным ? Даже в Израиле в 1960-х такого ученого замочили за день до того, как он хотел собрать конференцию и показать свой изобретенный чудо-двигатель на воде с какими-то незначительными прибамбасами в воду.
Поинтересуйтесь или в газетах тех лет или в инете, хотя в инете большая половина этих случаев почему-то пропала, хотя и можно найти если хорошо поискать.
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20.12.2020 21:48 Ответить
так и есть.
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20.12.2020 21:54 Ответить
А Зебилы и дальше продолжают нам врать про какое-то там "плато" и т.д. и т.п... Все серьезней чем мы думаем - маховик запущен и вакцины не помогут, вернее не для всех они будут доступны.

"Стала известна цена китайской вакцины Sinovac от COVID-19 в Украине. Частные клиники ожидают поставку вакцины по цене одной дозы $110. Её нужно будет сделать в 2 этапа с интервалом в 2 недели, соответственно цена полной вакцинации будет стоить $220." (с)
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20.12.2020 21:39 Ответить
на новый штамм ковида вакцина не действует
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20.12.2020 22:32 Ответить
BBC: Новый штамм британского коронавируса нашли в Австралии, Дании, Нидерландах и Италии
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20.12.2020 22:28 Ответить
Всё ху...ня давай по новой (с)
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20.12.2020 22:33 Ответить
Необхідно негайно прийняти постанову яка б забороняла COVID-у мутувати !!
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21.12.2020 01:46 Ответить
А почему удвоить? А не утроить или учетверить??
Ну вам же говорили, пока не уберете программиста новые программы все равно будут появляться. Вы захекаетесь с вашими вакцинами.....которые,....с каждой новой поограммой будут бесполезны.
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21.12.2020 06:52 Ответить
Scientists at the Walter Reed Army Institute of Research expect to know in the next few days if there's a concern that the Covid-19 vaccines might not work against a mutated variant of the virus, according to the institute's top vaccine researcher.
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21.12.2020 07:00 Ответить
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