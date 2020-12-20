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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

В Севастополе в результате геологоразведки обнаружен новый источник подземных вод.

Об этом сообщил вице-премьер России, "куратор" полуострова Марат Хуснуллин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе (в районе Кадыковского карьера. - Ред.) подземные воды", - сообщил он.

Вице-премьер России уточнил у главы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Михаила Развожаева, когда планируется бурение скважин и начало подачи этой дополнительной воды.

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"Задачу поставили, чтобы синхронизировать этот процесс с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы принципиально этот вопрос проработали. По нашим расчетам, это все должно произойти до середины февраля следующего года, скважины должны быть к эксплуатации готовы, чтобы их в общую систему включить", - сказал Развожаев.

По словам Хуснуллина, это позволит дать еще порядка 10 тыс. куб. м воды.

Как отмечает издание, накануне в систему водоснабжения города начали подавать воду из Кадыковского карьера. "Сегодня 15 тыс. куб. м мы даем - это минус 15 тыс. куб. м из Чернореченского водохранилища. У нас сейчас забирается около 10 тыс. с Гасфорты и около 5 тыс. с Инкермана. Совокупно 30 тыс. куб. м в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище. Там потребление снизилось с 80 до 50 тыс. куб. м", - сказал Развожаев.

Он добавил, что в Севастополе не планируют ограничивать подачу воды населению до марта 2021 года, когда ожидается начало наполнения Чернореченского водохранилища паводковыми водами и будет завершено строительство большого водозабора на реке Бельбек, где также будут дополнительно пробурены скважины. "Там мы сможем порядка 50 тыс. кубических метров в сутки взять. Тот объект, во-первых, перекроет дефицит Чернореченского водохранилища, во-вторых, позволит во время нормального весеннего периода - дождей, паводков - поднять воду на необходимый уровень. Это стратегия, которая позволит без ограничений прожить последствия засушливого 2020 года, даже если следующий год будет непростой", - пояснил Развожаев.

Также читайте: Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Крым (26400) город Севастополь (1760) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+63
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Стрелков предложил отколоть айсберг и доставить его в Крым для снабжения водой.
Можно ещё отколоть Крым и доставить его в Заполярье и там уже плавить лёд.
Варианты есть.
Хотя проще было не аннексировать его и не иметь все эти проблемы.
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20.12.2020 20:37
+49
А далі на нові території. Як сарана.
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20.12.2020 20:44
+47
все повипивають за кілька років.
далі ЩО ?
ну ідійоти....
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20.12.2020 20:36
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Ну это просто русофобия какая то.. теперь остальные крымчане будут ненавидеть севастопольцев как класс.Это брат, марксизм!
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20.12.2020 23:15 Ответить
Они рассчитывают на то, что в Украине придёт к власти Медведчук и ОПЗЖ. Они конечно сделают воду для Крыма, ещё и за деньги украинцев.
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20.12.2020 23:40 Ответить
Там солоноватая вода. Карьер очень близко от моря и пополняется грунтовыми водами - по факту морской водой. Грунт не обеспечивает на таком отдалении качественную фильтрацию.
При Украине и не думали брать оттуда воду для населения и его нужд.
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21.12.2020 00:52 Ответить
Найкраще зробити аналіз з 2014 року і разом посміятися. 1-2014 заява кацапії, що в Криму води вистачає.2-2015-2017 Криму не потрібна вода Дніпра.3-2018-2019 в Криму все добре, але Україна не хоче давати воду "братам".4-2020 в Криму будемо літаками ловити дощі, побудуємо опріснювальні станції, не будемо будувати, бо дорого, в Азовському морі є вода. ООН, Україна перекрила Криму воду, рятуйте.Такого ніколи не було.При Україні було краще.
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21.12.2020 02:02 Ответить
Сказочки для ватного населения. Ничего, мост рухнет ровно тогда, когда пересохнет последнее водохранилище. А этого осталось ждать совсем недолго...
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21.12.2020 02:09 Ответить
Вогнища сильних корових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81 землетрусів в Криму виникають на глибинах 20-40 км та 10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя (в основному між Алуштою і Форосом) з інтенсивністю 8-9 балів раз на 100 років, ваті приготуватися.
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21.12.2020 11:29 Ответить
Та там з трьох сторін Криму вода! В чому проблема? Пий, хоч залийся, без різниці яка та вода, головне що мокра.
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21.12.2020 06:40 Ответить
Це тимчасове послаблення проблеми. В результаті буріння додаткових свердловин і викачування води з них рівень підземних вод буде поступово знижуватися і вода стане затягувати солі з моря. В кінцевому підсумку цієї ідіотичної діяльності вся свердловинна вода стане непридатною для пиття. Це остаточно приведе Крим до стану набагато гіршого ніж був в 1954 році. Нам такий просолений і вбитий в хлам Крим і на фіг не потрібний. Вода кримського каналу вже давно розподілена між аграріями і якщо в умовах зміни клімату забрати у них воду на користь кримських зрадників то українці недоотримають мільярди доларів з аграрного сектору що призведе до величезних проблем в країні. Звідси нам Крим потрібен лише як засіб міжнародного знищення ********** шляхом санкцій за окупацію півострова. Деокупація з інтернуванням кацапів в "мухосранські *****" відбудеться після краху **********, який потрібно відтягувати якомога далі щоб досягти повного знекровлення ворога і розвалу федерації. В результаті цього виникне з десяток нових огидних держав але на жаль найгірша, найпаразитичніша і найагресивніша частина ********** залишиться нашим сусідом. Вона буде позбавлена халявних ресурсів колоніального Сибіру і отримати з них репарації буде неможливо...
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21.12.2020 09:08 Ответить
Создатель Мира почему то наградил соленой морской водой от Камчатки до Британских морей...Изверг...
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21.12.2020 10:46 Ответить
ждуть паводкових вод
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21.12.2020 10:50 Ответить
попки в лужи окунать и мыть щеткой))
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21.12.2020 12:55 Ответить
Угроблять Крим грьобані кацапи...
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21.12.2020 11:22 Ответить
если кацапм жабра приделать? пустить в море, воды им будет с избытком....
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21.12.2020 12:46 Ответить
ну тупыыые ))))
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21.12.2020 16:24 Ответить
вот им еще один источник воды, только пуст сами трубу протянут в Бортничи Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 5429
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21.12.2020 17:35 Ответить
Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 983Окупанти знайшли ще одне джерело води для Севастополя і не планують вводити там обмеження, як на решті території Криму - Цензор.НЕТ 2131
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21.12.2020 19:16 Ответить
Надо оккупанту ещё больше блокады, чтобы он миллиарды на обеспечение, а не на войну тратил.
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21.12.2020 20:20 Ответить
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