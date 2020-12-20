Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

В Севастополе в результате геологоразведки обнаружен новый источник подземных вод.

Об этом сообщил вице-премьер России, "куратор" полуострова Марат Хуснуллин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе (в районе Кадыковского карьера. - Ред.) подземные воды", - сообщил он.

Вице-премьер России уточнил у главы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Михаила Развожаева, когда планируется бурение скважин и начало подачи этой дополнительной воды.

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"Задачу поставили, чтобы синхронизировать этот процесс с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы принципиально этот вопрос проработали. По нашим расчетам, это все должно произойти до середины февраля следующего года, скважины должны быть к эксплуатации готовы, чтобы их в общую систему включить", - сказал Развожаев.

По словам Хуснуллина, это позволит дать еще порядка 10 тыс. куб. м воды.

Как отмечает издание, накануне в систему водоснабжения города начали подавать воду из Кадыковского карьера. "Сегодня 15 тыс. куб. м мы даем - это минус 15 тыс. куб. м из Чернореченского водохранилища. У нас сейчас забирается около 10 тыс. с Гасфорты и около 5 тыс. с Инкермана. Совокупно 30 тыс. куб. м в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище. Там потребление снизилось с 80 до 50 тыс. куб. м", - сказал Развожаев.

Он добавил, что в Севастополе не планируют ограничивать подачу воды населению до марта 2021 года, когда ожидается начало наполнения Чернореченского водохранилища паводковыми водами и будет завершено строительство большого водозабора на реке Бельбек, где также будут дополнительно пробурены скважины. "Там мы сможем порядка 50 тыс. кубических метров в сутки взять. Тот объект, во-первых, перекроет дефицит Чернореченского водохранилища, во-вторых, позволит во время нормального весеннего периода - дождей, паводков - поднять воду на необходимый уровень. Это стратегия, которая позволит без ограничений прожить последствия засушливого 2020 года, даже если следующий год будет непростой", - пояснил Развожаев.

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Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.