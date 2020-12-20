В оккупированном Крыму заведено 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, - правозащитники
В оккупированном Крыму в течение ноября правозащитники зафиксировали два новых приговора и три новых уголовных дела за так называемое уклонение от службы в Вооруженных силах РФ.
Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.
"В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и два новых приговора, вынесенных по ст. 328 УК РФ", - говорится в 3-й главе отчета, посвященной нарушению норм международного гуманитарного права.
По данным КПГ, одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году.
Всего на конец ноября КПГ зафиксировала 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма.
Из них в отношении 142 человек уже вынесены приговоры, еще пять дел находятся на стадии рассмотрения.
Напомним, в октябре в оккупированном Крыму шесть человек получили приговор за отказ служить в российской армии. Также в октябре было зафиксировано четыре новых уголовных дела в отношении крымчан по ст. 328 УК РФ.
Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
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орали путен путен- он пришёл а защищать его вже не хотите?
Так, по сатанинському нахабству Московія лідирує у всьому світі навіть серед африканських стран тіпа Сомалі.
От наприклад захопила Сомалі сусідню Ефіопію і саджають ії чоловіків за те що вони не хочуть займатись сомалійським піратством, тут теж саме по Криму