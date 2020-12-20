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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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В оккупированном Крыму заведено 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму заведено 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму в течение ноября правозащитники зафиксировали два новых приговора и три новых уголовных дела за так называемое уклонение от службы в Вооруженных силах РФ.

Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.

"В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и два новых приговора, вынесенных по ст. 328 УК РФ", - говорится в 3-й главе отчета, посвященной нарушению норм международного гуманитарного права.

По данным КПГ, одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году.

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Всего на конец ноября КПГ зафиксировала 147 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма.

Из них в отношении 142 человек уже вынесены приговоры, еще пять дел находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, в октябре в оккупированном Крыму шесть человек получили приговор за отказ служить в российской армии. Также в октябре было зафиксировано четыре новых уголовных дела в отношении крымчан по ст. 328 УК РФ.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

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Автор: 

Крым (26400) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+3
Ха ха.. Это вам не Украина...
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20.12.2020 22:00
+2
В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6288
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20.12.2020 22:03
+2
ихнии мамки до сих пор триколорами трусят???
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20.12.2020 22:30
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Ха ха.. Это вам не Украина...
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20.12.2020 22:00 Ответить
Очень мало. Вата
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20.12.2020 22:01 Ответить
В окупованому Криму заведено 147 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6288
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20.12.2020 22:03 Ответить
И что нам с этого? Просить на обмен?
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20.12.2020 22:09 Ответить
ихнии мамки до сих пор триколорами трусят???
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20.12.2020 22:30 Ответить
На роССии некому границы бдить от проникновения уждой идеологии, а они служить мачехе не хотят.
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20.12.2020 23:11 Ответить
от паршивцы!
орали путен путен- он пришёл а защищать его вже не хотите?
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21.12.2020 00:03 Ответить
В Крыму в ноябре КПГ зафиксировала три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) Источник: https://censor.net/ru/n3238042

Так, по сатанинському нахабству Московія лідирує у всьому світі навіть серед африканських стран тіпа Сомалі.
От наприклад захопила Сомалі сусідню Ефіопію і саджають ії чоловіків за те що вони не хочуть займатись сомалійським піратством, тут теж саме по Криму
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21.12.2020 02:24 Ответить
Вважаю, що відмовляються йти до роSSійського війська не тільки з патріотичних почуттів до України, а скоріше зі страху потрапити у гирло військових дій у Сирії, на Донбасі чи де інде. Інстинкт самозбереження, не більше.
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21.12.2020 08:49 Ответить
 
 