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Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Публикации Юрия Бутусова по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook сообщил детали встречи с министром обороны Андреем Тараном.

По его словам, министр предложил четыре должности: начальника управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны, начальника одного из управлений в департаменте военно-технической политики, начальника директората информационной политики или внештатным советником главы МО на общественных началах "для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом".

"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", - отметил Бутусов.

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Таран сообщил, что публикации журналиста по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".

"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику. Я сказал, что министр, который вообще не дает интервью журналистам и которого публично требуют отправить в отставку сами "Слуги народа", в какой-то новой информационной политике уже не нуждается. Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста. Поэтому лучшая информационная политика для министерства - это увеличить количество моих критических текстов о работе Минобороны, чтобы руководство страны начало уделять внимание этому ключевому направлению в ходе войны. Министр отметил, что мою программу читал и многое в ней считает правильным, никаких замечаний по предложенной мною программе реформ не высказал", - сообщил Бутусов.

Он также задал министру ряд интересующих его вопросов, в частности о провале захвата "вагнеровцев" и причинах срыва Гособоронзаказа, но "министр считает, что все это нельзя обсуждать в СМИ".

"То, что я услышал, вызвало у меня намерение написать еще целый ряд материалов. Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет, и если я хочу получить какую-либо информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне надо получить статус как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках. По итогу: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - отметил Бутусов.

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Он подчеркнул, что в его работе журналиста ничего не поменяется. Теперь появилась возможность проверить, "как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии".

"За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца, 20 февраля, - итоговый доклад. По результатам сообщу, буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин. У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом. Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

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10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Автор: 

Минобороны (9339) Бутусов Юрий (4364) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+40
Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах - Цензор.НЕТ 3501
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20.12.2020 22:40
+38
Пане Юрiю, щиро Вам бажаю не арестовичуватися.
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20.12.2020 22:29
+19
Ти правда думаєш що МО цікавлять совєти Бутусова?)
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20.12.2020 22:46
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"Болтливый блогер" - это шедевр! Ты хоть само поняло, шо написало?
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21.12.2020 11:08 Ответить
Забейся обратно в будку черт ватный...
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21.12.2020 11:09 Ответить
"Глубокое проникновение в тыл врага"?
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21.12.2020 10:43 Ответить
Похоже так
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21.12.2020 11:04 Ответить
Удачи.
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21.12.2020 11:04 Ответить
Я дуже поважаю ЮРІЯ БУТУСОВА як журналіста, як порядну людину з чіткою громадянською позицією , і дуже сподіваюся, що співробітництво з МО піде на користь як країні, так і репутації Юрія. І дуже не хочу, щоб "великі дяді" зробили йому якусь бридку підставу! Ото ж, хай щастить!
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21.12.2020 11:23 Ответить
Юра, когда ты опубликовал пост о предложении Тарана поработать в Министерстве, мы в комментариях тебе сразу все разложили по "полочкам".
По факту так и оказалось: Таран, будучи по сути тупым совковым прапором, всю жизнь проработавшими "по уставу", не способен ни какие самостоятельные действия.
Он "ручная петрушка", обязан всем тем Нардепам, которые его выдвинули на должность и проголосовали за него в ВР и не сделает без одобрения ОП ни шагу.
Все "предложенные" должности - это прогнозируемый "фуфел", а предложить что-то повыше таран не может - не его компетенция.
В итоге: не нужно было соглашаться и "заходить в это болото" на пол-шишки). Мрази из ОП, которые управляют Минобороны сейчас, обязательно устроят тебе Юра провокацию с целью "замарать репутацию".
Запомни Юра - все, что у тебя есть и чем ты сейчас выгодно отлишаешься от этих мразей - у тебя идеальная репутация и нет "коррупционного шлейфа", а это очень важно для будущего политика.
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21.12.2020 11:27 Ответить
ПОДШПИОНИТЬ ИЛИ ШО !?)
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21.12.2020 11:49 Ответить
Краще розкажи про хлопчика Андрійка, який навіть писати не навчився.
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21.12.2020 13:09 Ответить
Я бы на месте Бутусова сильно не обольщался, что ему дадут доступ к материалам, которые носят принципиальный порядок. Но, при этом, желаю успеха в его деятельности.
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21.12.2020 13:06 Ответить
Если у него что то получится сломать в этом коррупционном механизме, я только буду рад.
Но, это настолько нереально, что я особых иллюзий не строю.
Но, капля воды камень точит... Дорогу осилит идущий. С Системой необходимо бороться, если она служит не обществу, а группе лиц!
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21.12.2020 13:37 Ответить
Сергей Иванофф, вы серьезно думаете, что можно что-то " сломать в этом коррупционном механизме" в отдельно взятой "конторе", не сломав этот механизм с самого верха?
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21.12.2020 13:58 Ответить
Тарана уволят через месяц.
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21.12.2020 14:03 Ответить
И еще Юра, будешь работать советником - проверяй всю информацию, которую тебе будут давать для "ознакомления/публикации".
Таран - пешка, его используют для твоей дискредитации. Тараном пожертвуют в любой момент ради того, чтобы сбить Бутусова.
Механизм такой: тебе Таран(через Тарана) сольют материал ты их опубликуешь, окажется это ложь, ОП через телегу/СМИ максимально эту новость разгонит, Тарана в утиль, тебе пожизненный минус в карму и конец будущей карьере политика.
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21.12.2020 14:41 Ответить
Як це ? Пан Юрій заявив, що зробить звіт про неспроможність міністра керувати відомством, і той після цього візьме його радником ?
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21.12.2020 15:20 Ответить
Мені чомусь більше подобається Бутусов у якості ЄДИНОГО узгодженого кандидата в президенти на дострокові, ніж у якості радника МО без будь яких повноважень.
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21.12.2020 17:25 Ответить
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