Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах
Публикации Юрия Бутусова по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook сообщил детали встречи с министром обороны Андреем Тараном.
По его словам, министр предложил четыре должности: начальника управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны, начальника одного из управлений в департаменте военно-технической политики, начальника директората информационной политики или внештатным советником главы МО на общественных началах "для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом".
"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", - отметил Бутусов.
Таран сообщил, что публикации журналиста по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".
"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику. Я сказал, что министр, который вообще не дает интервью журналистам и которого публично требуют отправить в отставку сами "Слуги народа", в какой-то новой информационной политике уже не нуждается. Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста. Поэтому лучшая информационная политика для министерства - это увеличить количество моих критических текстов о работе Минобороны, чтобы руководство страны начало уделять внимание этому ключевому направлению в ходе войны. Министр отметил, что мою программу читал и многое в ней считает правильным, никаких замечаний по предложенной мною программе реформ не высказал", - сообщил Бутусов.
Он также задал министру ряд интересующих его вопросов, в частности о провале захвата "вагнеровцев" и причинах срыва Гособоронзаказа, но "министр считает, что все это нельзя обсуждать в СМИ".
"То, что я услышал, вызвало у меня намерение написать еще целый ряд материалов. Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет, и если я хочу получить какую-либо информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне надо получить статус как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках. По итогу: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - отметил Бутусов.
Он подчеркнул, что в его работе журналиста ничего не поменяется. Теперь появилась возможность проверить, "как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии".
"За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца, 20 февраля, - итоговый доклад. По результатам сообщу, буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин. У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом. Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально", - резюмировал Бутусов.
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".
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По факту так и оказалось: Таран, будучи по сути тупым совковым прапором, всю жизнь проработавшими "по уставу", не способен ни какие самостоятельные действия.
Он "ручная петрушка", обязан всем тем Нардепам, которые его выдвинули на должность и проголосовали за него в ВР и не сделает без одобрения ОП ни шагу.
Все "предложенные" должности - это прогнозируемый "фуфел", а предложить что-то повыше таран не может - не его компетенция.
В итоге: не нужно было соглашаться и "заходить в это болото" на пол-шишки). Мрази из ОП, которые управляют Минобороны сейчас, обязательно устроят тебе Юра провокацию с целью "замарать репутацию".
Запомни Юра - все, что у тебя есть и чем ты сейчас выгодно отлишаешься от этих мразей - у тебя идеальная репутация и нет "коррупционного шлейфа", а это очень важно для будущего политика.
Но, это настолько нереально, что я особых иллюзий не строю.
Но, капля воды камень точит... Дорогу осилит идущий. С Системой необходимо бороться, если она служит не обществу, а группе лиц!
Таран - пешка, его используют для твоей дискредитации. Тараном пожертвуют в любой момент ради того, чтобы сбить Бутусова.
Механизм такой: тебе Таран(через Тарана) сольют материал ты их опубликуешь, окажется это ложь, ОП через телегу/СМИ максимально эту новость разгонит, Тарана в утиль, тебе пожизненный минус в карму и конец будущей карьере политика.