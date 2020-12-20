Главред Цензор.НЕТ Бутусов согласился два месяца побыть внештатным советником министра обороны Тарана на общественных началах

Публикации Юрия Бутусова по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook сообщил детали встречи с министром обороны Андреем Тараном.

По его словам, министр предложил четыре должности: начальника управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны, начальника одного из управлений в департаменте военно-технической политики, начальника директората информационной политики или внештатным советником главы МО на общественных началах "для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом".

"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", - отметил Бутусов.

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Таран сообщил, что публикации журналиста по теме Минобороны "имеют большой резонанс в руководстве страны".

"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику. Я сказал, что министр, который вообще не дает интервью журналистам и которого публично требуют отправить в отставку сами "Слуги народа", в какой-то новой информационной политике уже не нуждается. Другие предложенные мне третьестепенные позиции требуют привлечения профильных специалистов, а не журналиста. Поэтому лучшая информационная политика для министерства - это увеличить количество моих критических текстов о работе Минобороны, чтобы руководство страны начало уделять внимание этому ключевому направлению в ходе войны. Министр отметил, что мою программу читал и многое в ней считает правильным, никаких замечаний по предложенной мною программе реформ не высказал", - сообщил Бутусов.

Он также задал министру ряд интересующих его вопросов, в частности о провале захвата "вагнеровцев" и причинах срыва Гособоронзаказа, но "министр считает, что все это нельзя обсуждать в СМИ".

"То, что я услышал, вызвало у меня намерение написать еще целый ряд материалов. Министр сказал, что большей публичности в работе со СМИ не будет, и если я хочу получить какую-либо информацию сам, чтобы самому от себя освещать эти острые вопросы, мне надо получить статус как минимум внештатного советника, это обеспечит и информацию и возможность более широко освещать проблемы и состояние дел в войсках. По итогу: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - отметил Бутусов.

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Он подчеркнул, что в его работе журналиста ничего не поменяется. Теперь появилась возможность проверить, "как реагирует министерство на мои статьи, насколько быстро я теперь буду получать комментарии".

"За два месяца сделаю серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца, 20 февраля, - итоговый доклад. По результатам сообщу, буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин. У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду "решать вопросы", расставлять "своих людей", я остаюсь журналистом. Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

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10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".