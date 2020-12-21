Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими, - Кравчук

Даже на заседании социально-экономической группы ТКГ российская делегация настаивает на решении политических вопросов, которые к предмету обсуждения никакого отношения не имеют.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия - на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах - мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", - сказал он.

По словам Кравчука, Россия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - заявил он.