РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7950 посетителей онлайн
Новости
2 874 13

Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими, - Кравчук

Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими, - Кравчук

Даже на заседании социально-экономической группы ТКГ российская делегация настаивает на решении политических вопросов, которые к предмету обсуждения никакого отношения не имеют.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия - на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах - мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", - сказал он.

По словам Кравчука, Россия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы вели огонь из ПТРК в направлении Южного. С начала суток 5 обстрелов, потерь нет, - штаб ООС

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - заявил он.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95585) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими/ Шо старе шо мале. Відкриття кожного дня.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:04
+1
Людина ідеолог комуняцько-кремлівської республіки, котрий знав ХТО ТАКИЙ МЕДВЕДЧУК в ієрархії гебістських запроданців , політично з ним повязаний , привів гебістського недоумка Януковича, потім заносив хвоста Юлі, тепер пішов підтирати за Зеленним горем України ... Шо не крок - то краще б вже у ліжечко пенсіонерське!
показать весь комментарий
21.12.2020 03:05
+1
Старый,езжай на печку греть кости. И скажи клована с д'ерьмаком пускай сворачивают эту гнилую минскую лавочку и проводят дальнейшие "переговоры" на другой площадке. В штаб-квартире НАТО например.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чёйта не сильно получается. Мож надо видосик снять?
показать весь комментарий
21.12.2020 01:32 Ответить
Шо старе хитросдєлане що Зелене строє себе недо... Бажання миру їм так очі застлало , шо тільки зараз на 7-ий рік війни побачили, шо насправді хоче рашист! А де були ДО ТОГО, ПАНЕ КРАВЧУК ? Думали у кого б ще на вибрах рожой ліца заработать?
показать весь комментарий
21.12.2020 03:01 Ответить
Людина ідеолог комуняцько-кремлівської республіки, котрий знав ХТО ТАКИЙ МЕДВЕДЧУК в ієрархії гебістських запроданців , політично з ним повязаний , привів гебістського недоумка Януковича, потім заносив хвоста Юлі, тепер пішов підтирати за Зеленним горем України ... Шо не крок - то краще б вже у ліжечко пенсіонерське!
показать весь комментарий
21.12.2020 03:05 Ответить
The things you write are wonderful, these knowledge helps me a lot in my life, thank you for these wonderful things. https://templerun3.co temple run 3
показать весь комментарий
21.12.2020 06:24 Ответить
Звернувся би до Путіна, щоб замість Гризлова призначив Горбачова, молодість би згадували б, хоч якось результату досягли би.
показать весь комментарий
21.12.2020 07:03 Ответить
Так это же Порошенко не хочет заканчивать войну или нет?
показать весь комментарий
21.12.2020 07:38 Ответить
Старый,езжай на печку греть кости. И скажи клована с д'ерьмаком пускай сворачивают эту гнилую минскую лавочку и проводят дальнейшие "переговоры" на другой площадке. В штаб-квартире НАТО например.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:01 Ответить
Россия на переговорах ТКГ по Донбассу связывает все социальные и экономические вопросы с политическими/ Шо старе шо мале. Відкриття кожного дня.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:04 Ответить
Це означає, що треба добиватися визнання РФ в ООН терористичною державою.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:28 Ответить
когда уже прекратят это самобичевание... с этим тварями в поле садится нельзя не то что за стол
показать весь комментарий
21.12.2020 09:32 Ответить
 
 