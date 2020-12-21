Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния, - вице-премьер РП Говин

Россия будет пытаться включить в сферу своего влияния Польшу и Украину, так как существует возможность нападения на ее территории с западного направления.

Такое мнение высказал вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин в интервью порталу Gazeta, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое представление о международной политике в течение первого года изучения философии сформировал Фукидид, а затем поколения мыслителей и политиков, таких как Ганс Моргентау и Генри Киссинджер. Они обращали внимание на то, что ключевое умение в международной политике - это чтение карты", - рассказывает чиновник. Он сравнил карту Польши с мысом, над которым нависает огромная Россия.

Говин уверен, что между Польшей и Россией "налицо географический фатализм конкуренции". Он объясняет это тем, что на Россию нельзя напасть ни с юга - там Кавказ, ни с востока - там Сибирь, ни с севера - там океан. "Это возможно осуществить только с западного направления - через равнины Польши и Украины. Любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния", - поясняет он.

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В связи с этим главный польский государственный интерес заключается в членстве в ЕС, хотя и не на любых условиях, уверяет он. "Альтернатива проста: если кто-то видит будущее Польши вне ЕС, хочет он этого или нет, но проецирует передачу Польши под влияние Кремля", - резюмирует Говин.