Любой российский президент будет стремиться включить Украину и Польшу в сферу своего влияния, - вице-премьер РП Говин
Россия будет пытаться включить в сферу своего влияния Польшу и Украину, так как существует возможность нападения на ее территории с западного направления.
Такое мнение высказал вице-премьер, министр труда и развития Польши Ярослав Говин в интервью порталу Gazeta, информирует Цензор.НЕТ.
"Мое представление о международной политике в течение первого года изучения философии сформировал Фукидид, а затем поколения мыслителей и политиков, таких как Ганс Моргентау и Генри Киссинджер. Они обращали внимание на то, что ключевое умение в международной политике - это чтение карты", - рассказывает чиновник. Он сравнил карту Польши с мысом, над которым нависает огромная Россия.
Говин уверен, что между Польшей и Россией "налицо географический фатализм конкуренции". Он объясняет это тем, что на Россию нельзя напасть ни с юга - там Кавказ, ни с востока - там Сибирь, ни с севера - там океан. "Это возможно осуществить только с западного направления - через равнины Польши и Украины. Любой российский царь, генсек или президент будет стремиться включить эти две страны в сферу своего влияния", - поясняет он.
В связи с этим главный польский государственный интерес заключается в членстве в ЕС, хотя и не на любых условиях, уверяет он. "Альтернатива проста: если кто-то видит будущее Польши вне ЕС, хочет он этого или нет, но проецирует передачу Польши под влияние Кремля", - резюмирует Говин.
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Хто такий Олександр, цар расєї і що він тоді робив, і де він тоді бував ... А ... І його армія ?
Підручник почитати ... ніяк ... нє ..?
За последние 10 лет сколько войн произошло, и сейчас продолжаются. И никто не использует ядерное оружие.
А вот сухопутное наступление повсеместно.
Так что мимо, ыкспэрд...
У Китая масса копий советско/российского оружия и техники.
Армия Китая мотивирована, обучена и жестко дисциплинирована.
Для подавления сопротивления России у Китая достаточно: беспилотников, устаревших танков - для первой волны (выработать боекомплект противника и обозначить очаги сопротивления), авиации (как копий российских так уже и собственных новейших разработок), РЗСО. Про Хасан и Халхин Гол забудьте. Китай уже не тот. Он МОЖЕТ Блицкриг. Ну и ядерное оружие. Оно у Китая есть и они смогут им воспользоваться. Им не нужна Москва. Пусть будет Чернобылем.
И да, кстати, насчет заражения всей планеты. С 1945 по 1962 годы было произведено больше двух тысяч наземных и воздушных ядерных взрывов. Вполне себе полномасштабная такая ядерная война. Не думаю, что сейчас в мире больше 2000 рабочих ядерных зарядов. Да, так вот, эту эпоху теперь криминалисты датируют, используя крохотные частички плутония, которые есть на любом предмете, который был изготовлен после 1945 года. Причем эти частички рассеялись по всей Земле примерно равномерно, так что это весьма точный метод узнать возраст вещи, работает везде. Так, к примеру, поддельные картины находят. Но вот что-то не видно двухголовых коров-браминов. (фанаты поймут о чем я) Опасность ядерной зимы и планетарного заражения сильно преувеличена, хотя лично я считаю, что запугивать население и политиков ужасными последствиями - это было правильное решение.
ШОСЬ ЗА 500 РОКІВ МОСКОВІЯ РОЗРОСЛАСЬ ЯК РАКОВА ПУХЛИНА НА ТІЛІ ЄВРАЗІЇ займаючи по площі своєї території перше місце у світі
Поэтому американские элиты, если хотят повоевать за бугром, то нанимают наемников. Вся их армия контрактная а личный состав по максимуму прикрыт и защищен различной машинерией. По все тем же соображениям - индивидуалисты не склонны к жертвенности, ценят свои жизни, и очень не любят быть пушечным мясом. Если их начнут грязно использовать и выбрасывать, то они просто взбунтуються.
А вот у москалей все с точностью до наоборот. Они страшные коллективисты. Для них нет высшей чести, чем положить бошку за Вождя и Державу в очередной завоевательской войнушке. Народ сам рветься в пушечное мясо. При таких раскладах их элитка просто не может не использовать ситуацию для расширения своей власти и прирастания Державы новыми землями.
У США останні 50 роки армія професійна, тоість, наймана.
Україна, з 2014 року воює з кацапським орком, який окупував крим і частину донбасу.
и захвативших почту и телеграф, не забыв и про царскую казну.
В кремле сидят нелегитимные бандюганы, которых никто демократическим способом
никуда не выбирал.
Но по врождённой наглости они считают себя ровней США.
Просветление в мозгах начинается только когда нечего жрать.
А народ живет в АналоГовНЕТе
А "наступать" на парашный свинарник могут только дебилы, которым нравится разгребать это говнище.
Так и Кавказу - своей нефтью.
Как Сибири - своими богатствами.
Имперское величие на хлеб не намажешь, в банк не положишь,
а вот сдохнуть за него под руководством кремлёвских манагеров - раз плюнуть.
Лучше плюнуть на кремль.
Що за брєд пише цей пан ???