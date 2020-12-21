Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские задержали жителя Заводского района, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 20 декабря, во дворе дома по ул. Громадянской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика.

Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружия не огнестрельного действия изъяли, в дальнейшем его направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции.

Отмечается, что 45-летнего нетрезвого хулигана следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Раненый мальчик был доставлен в больницу. По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия".

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За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются первоочередные следственные действия.





