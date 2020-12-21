Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок. ФОТОрепортаж
Николаевские полицейские задержали жителя Заводского района, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Так, 20 декабря, во дворе дома по ул. Громадянской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика.
Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей.
На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружия не огнестрельного действия изъяли, в дальнейшем его направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции.
Отмечается, что 45-летнего нетрезвого хулигана следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.
Раненый мальчик был доставлен в больницу. По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия".
За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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Читай свою маскавитскую бересту, если не умеешь читать папирусы, недоносок ты дурной.
ну дуже стримані батьки..
і вкрай безграмотні "новинарі".. "..супруги месных жителей вышли.."
як це розуміти?. тобто "местниє жітєлі" так собі "гулялі", а потім до них вийшли їх "супругі" і давай "фєйєрвєркамі стрєлять"..
одним словом і новина і стаття повний капєц..
здоров'я дитині..
но теперь пару Новых годов кукарекая на нарах...
Не дом, а "содом и гоморра" какая-то.
А ідіоти з феєрверками нехай своїми довбешками думають, перед тим як стрвляти.
другими словами
дружная семья полицейских праздновала день полиции вместе с сослуживцами, было пару человек из прокуратуры, один из сбу и двое из налоговой. ну а как день полиции без феерверка? на улице нарисовалось какое-то чмо, били чмо все вместе, объяснение СОГ давали самые трезвые. В райотделе тоже праздновали день полиции, поэтому чму обрадовались как манне небесной - били всем райотделом...
вывод
нечего выпендриваться в день полиции
Вы там что редакторы шары залии или это отходняки у вас такие ?
А люди і надалі бикують і це коли феєрверки і петарди заборонені в Україні.