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Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Николаевские полицейские задержали жителя Заводского района, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 20 декабря, во дворе дома по ул. Громадянской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика.

Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные полицейские, оружия не огнестрельного действия изъяли, в дальнейшем его направят на экспертизу, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции.

Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок 01

Отмечается, что 45-летнего нетрезвого хулигана следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Раненый мальчик был доставлен в больницу. По данному факту следователи начали уголовное производство, квалифицировав действия задержанного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство с применением оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разыскивается злоумышленник, совершивший разбойное нападение на сотрудницу кредитной организации в Николаеве, - Нацполиция

За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Конфликт с запуском фейерверков в Николаеве закончился стрельбой: ранен 10-летний ребенок 02
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Топ комментарии
+32
идите подальше от жилых домов и там ракеты запускайте и конфликтов не будет. Такие же болдоёды и от меня недалеко живут.
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21.12.2020 07:39
+31
А разве полиция не должна была задержать как бухого хулигана с пневматом, так и неадекватов, запускавших фейрверки во дворе многоквартирного жилого дома?
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21.12.2020 07:46
+31
Ідіоти, що батьки, що нападник - в Україні вже років з п'ять діє заборона на використання феєрверків.
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21.12.2020 07:54
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Гуманні батьки , що поліція забрала а не швидка в реанімацію .
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21.12.2020 07:35 Ответить
Ідіоти, що батьки, що нападник - в Україні вже років з п'ять діє заборона на використання феєрверків.
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21.12.2020 07:54 Ответить
Мене також бісять ідіоти з феєрверками. Хочеться бабахів? На передову. Тоді і від луснувшої повітряної кульки будуть присідати і оглядатись.
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21.12.2020 08:53 Ответить
идите подальше от жилых домов и там ракеты запускайте и конфликтов не будет. Такие же болдоёды и от меня недалеко живут.
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21.12.2020 07:39 Ответить
салюты - это хамство. но стрелять, всё же, не стоит.
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21.12.2020 07:45 Ответить
Це поліція спеціально так заплутанр пише- чи просто краще писати там не вміють?
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21.12.2020 07:40 Ответить
З пневмата підстрелив.
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21.12.2020 07:42 Ответить
Не розумію, де ви там пневматику побачили. Цю копію Беретти, якщо не глушити, давно визнали гладкоствольною вогнепальною зброєю.
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21.12.2020 09:00 Ответить
А разве полиция не должна была задержать как бухого хулигана с пневматом, так и неадекватов, запускавших фейрверки во дворе многоквартирного жилого дома?
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21.12.2020 07:46 Ответить
А на запуск есть какой то запрет и если есть то какая ответственность за это?
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21.12.2020 08:54 Ответить
В Киеве - есть запрет, как в Николаеве - хз
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21.12.2020 09:20 Ответить
Во во в Николаеве неизвестно есть или нет, но ответственности точно за это нет, а вы почему-то приравняли достоверное нарушение с неизвестно нарушением или нет. Как то нехорошо.
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21.12.2020 09:26 Ответить
Запрет на фейерверки действует по всей территории Украины уже больше пяти лет.
****, заключайте контракты и в армию, на передовую, долбой...бы, ...лять !!!
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21.12.2020 11:03 Ответить
С чего вы это взяли? Сами придумали? Ну и про ответственность как то пропустили. Ну и давайте без наполеонизма, и указательного маразма все должно быть по закону, а не по вашему рускомирному дебилизму.
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21.12.2020 11:08 Ответить
Читай папирус, прикацапленное...
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21.12.2020 11:32 Ответить
У вас и папирус лишнехромосомный что все знания вы из него черпаете? Ольгинский в Украине есть законы, читай их если что то хочешь знать как должно быть, а не узнавать о жизни из своих методичек.
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21.12.2020 11:46 Ответить
****, дурак, я тебе, дыбилу, про законы Украины и говорю, кацап ты пальцемделаный !!!
Читай свою маскавитскую бересту, если не умеешь читать папирусы, недоносок ты дурной.
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21.12.2020 18:23 Ответить
Что за сопли ольгинский? Пайку ягеля и бояры не получил. А без методички по теме не можешь ничего хрюкнуть.
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22.12.2020 07:02 Ответить
Уймись, дурак !!! (с)
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22.12.2020 09:08 Ответить
Так а шош вы не уйметесь любезнейший? Без методичке по теме ничего нашкрябать не можете, а на ягель с боярой только срачем и бессмысленным набором печатных знаков зарабатываете.
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22.12.2020 10:31 Ответить
Шо, кацап, с больной головы на здоровую перекладываешь, да, удмурт ???
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22.12.2020 17:26 Ответить
Если вы больной то у хозяина просите ягель и бояру, сюда за этим не лезьте. Методичек по теме не подвезли?
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22.12.2020 17:50 Ответить
Типа: сам дурак, да, казламордае ???
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22.12.2020 18:21 Ответить
Ну вашей морды не видно может она и такая как вы описываете, а в остальном типа: бояры нет проходи мимо, если по теме методичек не подвезли.
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22.12.2020 18:42 Ответить
На уй !!!
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23.12.2020 09:43 Ответить
Вы уже там. А методичек по теме опять не завезли?
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23.12.2020 09:52 Ответить
Запускали феєрверки російською мовою?
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21.12.2020 07:54 Ответить
дуже шкода за дитину..
ну дуже стримані батьки..
і вкрай безграмотні "новинарі".. "..супруги месных жителей вышли.."
як це розуміти?. тобто "местниє жітєлі" так собі "гулялі", а потім до них вийшли їх "супругі" і давай "фєйєрвєркамі стрєлять"..
одним словом і новина і стаття повний капєц..
здоров'я дитині..
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21.12.2020 07:57 Ответить
Там що одних треба "брать за зябра", що других... Вже не один випадок, коли ракети влітають у вікна... Товариш по рибалці - МНСник, так ділиться постійно інформацією... Та й пальба з гуркотом, після 22 - теж ні до чого... У мене "кабак" недалеко. Буває, на вихідні збираєшся на рибалку, вставать, весною і влітку треба вдосвіта. Лягаєш в 22 спать, а тебе, через годину, гуркіт "на вуха" ставить...
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21.12.2020 07:57 Ответить
Выйти с пневмопукалкой наводить порядок - к психиатру!
но теперь пару Новых годов кукарекая на нарах...
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21.12.2020 07:58 Ответить
"супруги местных жителей"
Не дом, а "содом и гоморра" какая-то.
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21.12.2020 08:02 Ответить
Уточните пожалуйста, сколько супругов было у местных жителей.
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21.12.2020 08:04 Ответить
Чуть-чуть больше, чем один, паходу...
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21.12.2020 11:05 Ответить
Хто там за зброю у відкритому доступі??? Будете по хатах сидіти, бо страшно вийти із-за неадекватів.
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21.12.2020 08:37 Ответить
Пневмопістолет, це щось як рогатка. Не бійся
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21.12.2020 09:47 Ответить
Глаз НУЖНО выбить тому, кто нарушает запрет на фейерверки.
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21.12.2020 11:31 Ответить
Почему не указали в какое время дебилы с улицы с таким же дебильным названием (Громадянськой супруги!!!) выползли пострелять петардами? Полиция в таких случаях как всегда бездействует, вот и остается бита... Жаль ребенок пострадал, а не тупорылые родители...
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21.12.2020 08:46 Ответить
Там після вул.Громадянська" кому не поставили)))
А ідіоти з феєрверками нехай своїми довбешками думають, перед тим як стрвляти.
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21.12.2020 08:58 Ответить
20 декабря. запускали феерверк. взрослые скрутили чувака с битой и пистолетом. полиция приехала. пистолет изъяли. чувака увезли в заводский ро.

другими словами
дружная семья полицейских праздновала день полиции вместе с сослуживцами, было пару человек из прокуратуры, один из сбу и двое из налоговой. ну а как день полиции без феерверка? на улице нарисовалось какое-то чмо, били чмо все вместе, объяснение СОГ давали самые трезвые. В райотделе тоже праздновали день полиции, поэтому чму обрадовались как манне небесной - били всем райотделом...

вывод
нечего выпендриваться в день полиции
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21.12.2020 08:48 Ответить
Це твоя буйна фантазія чи так реально було? тут вже не розбереш, бо життя фантастичне
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21.12.2020 09:46 Ответить
Вчера был день украинской милиции
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21.12.2020 10:06 Ответить
"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей" Держали оружие? "Супруги местных жителей..." Кто это пишет? Или вчера вечер удался?
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21.12.2020 08:50 Ответить
феерверк в жопу единственное лечение от желания его запускать..
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21.12.2020 09:38 Ответить
Мало подробиць. Може цей мужик з бітою правіший від нібито постраждалих? просто мужику треба було викликати поліцію першим.
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21.12.2020 09:43 Ответить
Запускающих фейерверки в военное время - должна отстреливать полиция!
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21.12.2020 09:46 Ответить
стрелял с пневмата а сядет как за огнестрел
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21.12.2020 10:10 Ответить
Кажется мне, что прививку от салютов вчера получили многие и надолго.
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21.12.2020 11:08 Ответить
Кілька разів бачив як люті бійцівські собаки під час новорічної канонади, підібгавши хвоста, ховаються під стіл та жалісно скиглять.
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21.12.2020 11:14 Ответить
"Салютчики" и"бахкальщики" очень рано начинают праздновать Новый Год, и достают людей. Но пойти к ним на разборки с битой и пестиком, да ещё начать стрелять в людей, это дебилизм. Надеюсь, что этого мужика закроют.
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21.12.2020 11:29 Ответить
Так, 20 декабря, во дворе дома по ул. Громадянской супруги местных жителей вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми Источник: https://censor.net/ru/n3238055

Вы там что редакторы шары залии или это отходняки у вас такие ?
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21.12.2020 11:51 Ответить
Срок надо от семи лет,а не до за пистолет и биту.
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21.12.2020 12:02 Ответить
Як би тверезий зробив зауваження то це одне...
А люди і надалі бикують і це коли феєрверки і петарди заборонені в Україні.
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21.12.2020 12:32 Ответить
Київ жилий масив, дуже часто на свята, а іноді і просто так під будинками запускають феєрверки, іноді після 12 ночі. Хоча дитину й шкода, чесно кажучи розумію чоловіка.
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21.12.2020 12:43 Ответить
правильно и сделал задрали эти дегенераты с питардами и феерверками зажравшиеся мажорва..во время войны говном страдать
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21.12.2020 12:47 Ответить
пневмат это игрушка а вот феерверк нет
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21.12.2020 12:49 Ответить
 
 