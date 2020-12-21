Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного, что на Приазовье, враг применил против украинских защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и возле населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал украинских защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Также, российско-оккупационные войска прибегли к крайней дерзости и обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, который возвращался с сельскохозяйственных работ. Стоит отметить, что гражданская техника была уничтожена за пределами украинских позиций.

В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военнослужащие сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг один раз нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Пивденне. Здесь враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Из-за многочисленных и прицельных обстрелов противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.