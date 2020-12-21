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обстрел (25728) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС

Враг за сутки 9 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного, что на Приазовье, враг применил против украинских защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - совершил несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и возле населенного пункта Пески. Четыре раза враг провоцировал украинских защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Также, российско-оккупационные войска прибегли к крайней дерзости и обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, который возвращался с сельскохозяйственных работ. Стоит отметить, что гражданская техника была уничтожена за пределами украинских позиций.

В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военнослужащие сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг один раз нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Пивденне. Здесь враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Из-за многочисленных и прицельных обстрелов противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС 01
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21.12.2020 07:47 Ответить
"Стабильное перемирие" потерпевшего продолжается..
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21.12.2020 07:47 Ответить
Какими же надо быть лохами чтоб враг при помощи своих агентов запретил нам стрелять, а мы как рабы это выполняли, притом что с той стороны явно срали на перемирие.
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21.12.2020 07:57 Ответить
Враг за сутки 999 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы, пулеметы, РСЗО, танки, авиацию, тактическое ядерное оружие - Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - сказано в сообщении.
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21.12.2020 07:58 Ответить
Это сделано специально, чтоб военные в конечном результате были демарализованны и сказали, а зачем мы тут сидим?
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21.12.2020 08:02 Ответить
Факт в тім що дійсно все стабільно.....
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21.12.2020 08:04 Ответить
Стабільно стріляють.
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21.12.2020 09:20 Ответить
Гражданские у Зеленского и Ермака не считаются, да в принципе и военные тоже.У него только количество билетов в ВечернийКвартал подсчитывается.
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21.12.2020 08:17 Ответить
Может пора уже что-то делать или оставить их вовсе?? Я поражаюсь как долго можно тянуть эту "операцию", где все эти планы Б и тд.?? Такими темпами все больше пустоголовых будут забывать о патриотизме. Как много людей все еще верят в том что эти территории можно вернуть? Я наблюдаю лишь разложение в обществе, денег нет, возможностей нет, так же как и решений. Если сравнить мнение людей 5 лет назад и сейчас, то половина уже отказалась от своей позиции по поводу донбасса, кто-то и вовсе хочет отделиться от Украины так же как сепары. Ужасно и страшно что ждет нас дальше. Я за целую Украину, но каким образом правительство хочет вернуть эти территории и даже если вернут, то как мы сможем жить в одной стране с этими кацапами?? Волынь уже имеет шаткую позицию, несколько раз лично встречал днр символику и взрослых мужиков+распространение всего этого дерьма в сети, но какая реакция органов?? Никакой, как и ожидалось
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21.12.2020 11:50 Ответить
 
 