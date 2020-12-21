Ситуация с новым типом коронавируса вышла из-под контроля, - Минздрав Британии

Ситуация с новым типом коронавируса вышла из-под контроля властей, поскольку мутировавший вирус распространяется слишком быстро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает

Как пишет Sky News, он подчеркнул, что правительству пришлось "действовать решительно", несмотря на приближение Рождества.

Хэнкок подчеркнул, что все столпотворения людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений, является "безответственным поведением".

В середине декабря британское правительство сообщило о распространении мутировавшей разновидности коронавируса SARS-CoV-2: новый штамм выявили в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. Он считается более заразным.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.