Ситуация с новым типом коронавируса вышла из-под контроля, - Минздрав Британии
Ситуация с новым типом коронавируса вышла из-под контроля властей, поскольку мутировавший вирус распространяется слишком быстро.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает
Как пишет Sky News, он подчеркнул, что правительству пришлось "действовать решительно", несмотря на приближение Рождества.
Хэнкок подчеркнул, что все столпотворения людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений, является "безответственным поведением".
В середине декабря британское правительство сообщило о распространении мутировавшей разновидности коронавируса SARS-CoV-2: новый штамм выявили в Лондоне и на Юго-Востоке Англии. Он считается более заразным.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Сам сейчас болею...запаха точняк нет....
- Бігав!
- Дивно, але футболка зовсім не пахне ... Любий, чому ти зблід? Навіщо ти надів маску? Куди ти дзвониш ?!
Очаг в Лондоне, его закроют через неделю, о чем уже сообщили.
Толпы народа в аэропортах и на вокзалах в панике удирают из Лондона, разнося заразу по всему миру.
Твою мать. От этих паникеров вреда больше, чем от вируса!
Умные понимают,что с помощью короновирусa,хотят контролировать общество.
Это отлично показано в фильме братьев Вачовски «V значит Vendetta".
рили?
тогда ты и Чикатило одно и то же. а че - по твоей больной "логике" даже истребитель и кукурузник одно и то же, че
семейная пара,вы почему ходите без масок?
жена : денех нет,но мы держимся...
муж : вчера в кабаке всю получку пропил...
Якщо хтось дебільний ігнорував і досі ігнорує карантинні вимоги, бо із-за тупості не розумів і не розуміє, чому в світі запроваджено такі надзвичайні, майже панічні заходи, хоч трупи не валяються на вулицях, тепер має деякі шанси і трупи побачити, і стати одним з них.
Власне, всі люди на Землі мають такі шанси. Загроза не видумана. Вакцинація під великим питанням.
Тому - маски на морди, обробляти руки, якнайбільше сидіти вдома, спілкуватися по телефону. Нічого нового в 2021 році не буде.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%97%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) Хазяїн (біологія) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Хазяїн_(біологія)
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD&oq=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.7628j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kjh8yF1BUN8J:https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%258F%25D1%2597%25D0%25BD_(%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F)+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Хазяїн або господар - біологічний термін, що означає організм, який містить усередині вірус, паразита або симбіотичного партнера, зазвичай .