На фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией. СПИСОК

В ряде стран сообщили, что вслед за Нидерландами временно прекращают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ. Вечером об обнаружении пациента с таким же вариантом вируса сообщило министерство здравоохранения Италии, этот человек также прибыл из Великобритании несколько дней назад.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.

Нидерланды - в начале декабря здесь также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии. Запрет введен до 1 января;

Италия - министр иностранных дел сообщил, что запрет будет введен, но когда и на сколько, пока неизвестно; о случаях нового "британского" штамма здесь не сообщается;

Бельгия - приостановлены с воскресенья все авирейсы из Великобритании, как и поезда "Евростар" из Лондона по крайней мере на 24 часа;

Ирландия - с полуночи воскресенья приостановит воздушное и паромное сообщение с Великобританией, предварительно на 48 часов. Ирландия, впрочем, имеет и сухопутную границу с Соединенным Королевством;

Франция - закрытие границ с Британией сроком на 48 часов вступит в силу с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу в воскресенье). Это касается всех пассажирских и грузовых перевозок из Соединенного Королевства по воздуху, воде и железной дороге;

Германия - перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья;

Австрия - готовится объявить о схожих мерах;

Латвия - МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января;

Эстония - отменены авиарейсы с 00.00 часов 21 декабря до 1 января;

Литва

Румыния

Болгария

Чехия

Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.

Израиль - с воскресенья предварительно на ближайшие 7 дней закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса;

Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами. На какой срок, пока не сообщается.

Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.

Кувейт - закрыл авиасообщение с Британией на неопределенный срок.

Саудовская Аравия: закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю.

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В понедельник утром страны ЕС обсудят совместные шаги в связи с появлением нового варианта коронавируса в Соединенном Королевстве.

В России такое решение пока не принято.

"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет заседание правительственного кризисного комитета Cobra. В особенности будет обсуждаться непрерывность потока грузов в Великобританию и из нее, сообщил пресс-секретарь правительства.