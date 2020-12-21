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На фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией. СПИСОК

На фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией. СПИСОК

В ряде стран сообщили, что вслед за Нидерландами временно прекращают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ. Вечером об обнаружении пациента с таким же вариантом вируса сообщило министерство здравоохранения Италии, этот человек также прибыл из Великобритании несколько дней назад.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.

  • Нидерланды - в начале декабря здесь также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии. Запрет введен до 1 января;
  • Италия - министр иностранных дел сообщил, что запрет будет введен, но когда и на сколько, пока неизвестно; о случаях нового "британского" штамма здесь не сообщается;
  • Бельгия - приостановлены с воскресенья все авирейсы из Великобритании, как и поезда "Евростар" из Лондона по крайней мере на 24 часа;
  • Ирландия - с полуночи воскресенья приостановит воздушное и паромное сообщение с Великобританией, предварительно на 48 часов. Ирландия, впрочем, имеет и сухопутную границу с Соединенным Королевством;
  • Франция - закрытие границ с Британией сроком на 48 часов вступит в силу с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу в воскресенье). Это касается всех пассажирских и грузовых перевозок из Соединенного Королевства по воздуху, воде и железной дороге;
  • Германия - перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья;
  • Австрия - готовится объявить о схожих мерах;
  • Латвия - МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января;
  • Эстония - отменены авиарейсы с 00.00 часов 21 декабря до 1 января;
  • Литва
  • Румыния
  • Болгария
  • Чехия
  • Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.
  • Израиль - с воскресенья предварительно на ближайшие 7 дней закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса;
  • Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами. На какой срок, пока не сообщается.
  • Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.
  • Кувейт - закрыл авиасообщение с Британией на неопределенный срок.
  • Саудовская Аравия: закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские власти запоздали с введением локдауна. Эти меры вызывают разочарование, - мэр Лондона Хан

В понедельник утром страны ЕС обсудят совместные шаги в связи с появлением нового варианта коронавируса в Соединенном Королевстве.

В России такое решение пока не принято.

"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет заседание правительственного кризисного комитета Cobra. В особенности будет обсуждаться непрерывность потока грузов в Великобританию и из нее, сообщил пресс-секретарь правительства.
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Топ комментарии
+4
Я за Валерию Алексеевну переживаю.
Снова со страной не повезло.
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21.12.2020 08:16
+3
И куда бежать ворам со всего мира...
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21.12.2020 08:09
+2
Нынешние тесты ПЦР новый штамм способны определить? Кто в теме, ответьте пжлст. А то какой-то информационный винегрет получается.
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21.12.2020 08:33
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И куда бежать ворам со всего мира...
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21.12.2020 08:09 Ответить
Королевство Лесото с двухмиллионным населением - единственное континентальное государство в Африке, где официально нет коронавируса.
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21.12.2020 08:17 Ответить
Там больных сразу сжирают.
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21.12.2020 09:29 Ответить
Не заздри Лесото - ця країна на третьому місці в Світі за рівнем ВІЛ-інфекції (понад29%)
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21.12.2020 10:44 Ответить
Свободными от коронавирусной инфекции остаются так же островные государства.
Республика Кирибати, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Соломоновы острова, Тувалу, Тонга, Вануату.
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21.12.2020 08:22 Ответить
Уже до жопы вашу запреты...
Новый штамп уже в Италии...а помня предыдущую вспиышку....у МАКАРОНИ теперь большая беда
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21.12.2020 08:12 Ответить
Из за вирусом мир может не стать прежним и страны могут стать более закрытыми.
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21.12.2020 08:13 Ответить
Я за Валерию Алексеевну переживаю.
Снова со страной не повезло.
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21.12.2020 08:16 Ответить
А супруги Луценко?
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21.12.2020 08:24 Ответить
один из центров мировой экономики становится изолированным островом.....
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21.12.2020 08:19 Ответить
Нынешние тесты ПЦР новый штамм способны определить? Кто в теме, ответьте пжлст. А то какой-то информационный винегрет получается.
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21.12.2020 08:33 Ответить
Похоже Британия становится той страной которая была весной Италия когда шарахаются когда слышат что он(она)из Италии
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21.12.2020 08:39 Ответить
Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

Да какой на фиг новый вирус, то рашка решила Скрыпаля добить, скоро сообщат, ждем
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21.12.2020 08:53 Ответить
На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією - Цензор.НЕТ 7226
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21.12.2020 08:54 Ответить
прям зараз літак райанейр виліта з Манчестера до нас, велкам
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21.12.2020 09:02 Ответить
А Бене на украинцев глубоко начхать - важны деньги деньги деньги
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21.12.2020 09:27 Ответить
Как сообщалось ранее , эту мутацию обнаружили ещё в сентябре, так что до дупы ваши закрытия перелётов.
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21.12.2020 09:04 Ответить
А Вы явно работаете на Беню 😀😀😀
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21.12.2020 09:28 Ответить
Скоріш за все, цей штам і в інших місцях є, просто в Англії більш ґрунтовно підходять до проблеми і науково-медична база дозволяє більш детально все відстежувати.
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21.12.2020 09:14 Ответить
Иностранцы тупые и упрямые. Маски типа наезд на их свободы, права и независимость. Они со своими правами подзадолбали. Ну теперь имеют право сдохнуть.
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21.12.2020 09:32 Ответить
В Британии учатся дети большинства депутатов всех созывов - парламент хорошо зарабатывает лоббированием . Сейчас дети полетят в Украину на каникулы .

Очередная проблема для здравоохранения
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21.12.2020 09:32 Ответить
Ой лишенько,тільки ж прививки робити почали,що ж це коїться.
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21.12.2020 09:33 Ответить
 
 