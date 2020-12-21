В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106

В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зафиксированы 6 545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 106 человек, умерли 80 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 766 человек;

летальных случаев - 80;

выздоровели - 5 106 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4 690).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 970 993 человека;

выздоровели - 586 268 человек;

летальных случаев - 16 665;

проведено ПЦР-тестов - 5 303 103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - рассказал Степанов.



