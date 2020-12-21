РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9926 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 973 22
карантин (16728) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106

В Украине по состоянию на утро понедельника, 21 декабря, зафиксированы 6 545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 5 106 человек, умерли 80 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03госпитализированы - 1 766 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03летальных случаев - 80;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03выздоровели - 5 106 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 03осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22 149, методом ИФА - 4 690).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фоне нового штамма коронавируса все больше стран начали отменять авиасообщение с Великобританией. СПИСОК

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08заболели - 970 993 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08выздоровели - 586 268 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08летальных случаев - 16 665;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 08проведено ПЦР-тестов - 5 303 103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 80 человек, выявлены 6 545 новых случаев, выздоровели - 5 106 12

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
показать весь комментарий
21.12.2020 08:23
+3
правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
показать весь комментарий
21.12.2020 08:32
+3
Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
показать весь комментарий
21.12.2020 09:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на бумаге оно может и так
показать весь комментарий
21.12.2020 08:11 Ответить
Молодець Степанов: переміг коронавірус разом із Зеленським віртуальним карантином!
показать весь комментарий
21.12.2020 08:26 Ответить
у смерти наверное выходные также имеются раз по 80 человек плюс минус когда в обычные дни 200 с лишним
показать весь комментарий
21.12.2020 08:15 Ответить
нет, просто с обычного инфекционного заболевания сделали гибридную пандемию коронавируса... тренд такой нынче в мире...
гибридные войны, гибридные пандемии... не вижу особой разницы в способе подавления воли, лишении критического мышления, одурманивания и взятии людей под контроль...
худшие варианты из фантастических фильмов начали воплощаться в жизнь..
показать весь комментарий
21.12.2020 09:02 Ответить
Сдувается пандемийка?
показать весь комментарий
21.12.2020 08:19 Ответить
Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
показать весь комментарий
21.12.2020 08:23 Ответить
Звичайнісінький ефект вихідних, коли чи то лабораторії не працюють, чи то люди чекають до понеділка з тою надією, що всі симптоми минуться і ніякої хвороби немає.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:24 Ответить
а то шо писало шо тестов ждут иногда уже "три дня" или более справили по тестируемому - ничего? х.з. что обработано и какой давности из того шо сообщает министр
показать весь комментарий
21.12.2020 08:30 Ответить
У мене взагалі до статистики з вуст міністра дуже мала довіра. Іноді здається, що вони там на пальцях викидають, які цифри оприлюднювати.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:55 Ответить
Что за аномалия в Кировоградской области ? Статистику корректируют ?
показать весь комментарий
21.12.2020 08:40 Ответить
Те ж саме і по Луганській області. Мабуть, це все ж таки результат слабкого тестування або небажання людей звертатися до медиків, допоки ноги носять. Вважаю, що до ковіду наша медицина була не на першому місці в плані авторитетності. Мало хто уникнув лікування без дачі "конвертованого подарунку". Зараз потроху авторитет повертається... але у людей катма грошей. То й не поспішають до лікарів. А "безкоштовний" ковідний пакет виявляється занадто дорогим.
показать весь комментарий
21.12.2020 09:04 Ответить
Вчера наконец получила отрицательный ПЦР тест на Ковид. Перенесла, как обычный грипп. За 2 недели самоизоляции в Горенке под Киевом отоспалась и отдохнула. Гуляла по лесу, наслаждалась его зимней тишиной. Пила родниковую воду из тамошенего целебного источника, подкармливала местных голубей, белок и кошек. А еще думала о том, что пришедший к нам откуда-то вирус, это огромное живое существо, которое не ставит своей целью нас убить. Оно тоже хочет жить и так получилось, что жить оно может только вместе с людьми. И нам не нужно его проклинать и уничтожать, а надо просто научиться с ним сосуществовать.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:28 Ответить
правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
показать весь комментарий
21.12.2020 08:32 Ответить
Вам нужно в лабораторию обратиться, пусть дадут вам питательную среду для вирусов, плодите их и размножайте, и живите с ним в любви и согласии долго и счастливо.
показать весь комментарий
21.12.2020 09:27 Ответить
. Оно тоже хочет жить и так получилось, что жить оно может только вместе с людьми. И нам не нужно его проклинать и уничтожать, а надо просто научиться с ним сосуществовать.



те саме про "русский мир" думали лугандонські придурки...
показать весь комментарий
21.12.2020 09:31 Ответить
Мне кажется, что вы параноик. Хотя разумеется одновременно и патриот.
показать весь комментарий
21.12.2020 12:41 Ответить
Ну ладно, болеет якобы меньше в выходные потому что меньше тестируют, но почему меньше умирают и выздоравливают непонятно.
показать весь комментарий
21.12.2020 08:35 Ответить
Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
показать весь комментарий
21.12.2020 09:00 Ответить
Красивая такая "статистика". ЗЕлёная такая статистика.
А вот если совсем перестать тестировать то и пандемии ковида в Украине совсем не будет.
показать весь комментарий
21.12.2020 09:15 Ответить
корейський ,туркменський,білоруський підхід...
показать весь комментарий
21.12.2020 09:36 Ответить
Ни как нет. Эксклюзивный. Отечественный! От Зеленского и Степанова.
показать весь комментарий
21.12.2020 10:58 Ответить
Какая прекрасная статистика.Непонятно только,на какого хрена вводить с 8 января локдаун?
показать весь комментарий
21.12.2020 09:19 Ответить
 
 