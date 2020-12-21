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Автомобиль Nissan врезался в дерево в Харькове: водитель погиб, пассажир госпитализирована, - ГСЧС

Автомобиль Nissan врезался в дерево в Харькове: водитель погиб, пассажир госпитализирована, - ГСЧС

В Харькове автомобиль Nissan врезался в дерево, водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"20 декабря в 19:42 на номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Конопляна, 76 \ 1, Новобаварского района города Харькова.

На момент прибытия пожарных на место происшествия, было установлено, что произошло столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом", - сказано в сообщении.

Спасатели деблокировали тело погибшего водителя, мужчины 1974 года, из искореженного автомобиля и пассажирку, 1975 года рождения. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в 4-ю больницу г. Харьков.

На месте происшествия также работали правоохранители, которые выясняли все обстоятельства данного ДТП.

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столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом"Источник: https://censor.net/ru/n3238067

бригаде скорой медицинской помощи, которая была госпитализирована в 4-ю больницу г. Харьков.Источник: https://censor.net/ru/n3238067

По-моему, это дно.
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21.12.2020 08:56 Ответить
ну и збс, каким надо быть дебилом чтоб на машине хорошей убится об дерево это надо постаратся, слава еврескому б-гу что никого не убил дебилоид а покалечил дурака который к дебилу в машину сел
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21.12.2020 09:01 Ответить
было установлено, что произошло столкновение автомобиля "Nissan Teana" с деревом" - причем древо признали виновным
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21.12.2020 09:03 Ответить
Быстро ездишь - медленно понесут...
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21.12.2020 09:08 Ответить
І ожеледиці вчора у Харкові не було... Чого його на те дерево понесло? Дорога другорядна, руху, як на кільцевій, немає... Перша думка була, що сварився з пасажиркою і цілеспрямовано розгепав машину ...і себе.
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21.12.2020 09:14 Ответить
Купил тачку,готовь ящик...,похороны сегодня дорого стоят для родичей...
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21.12.2020 09:19 Ответить
Харьковчане пошли за своим родным кернэсом.
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21.12.2020 10:22 Ответить
Наверное спешил на похороны, и таки успел... на свои.
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21.12.2020 11:16 Ответить
Наскільки мені відомо "Nissan Teana" в Україну не постачався. Євробляха?
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21.12.2020 12:12 Ответить
 
 