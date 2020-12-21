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граница (5141) Польша (8138) украинцы (3783) заробитчане (586)

Увеличилось движение на границе с Польшей: граждане Украины едут домой на праздники

Увеличилось движение на границе с Польшей: граждане Украины едут домой на праздники

В течение последних нескольких дней на польско-украинской границе наблюдается рост движения путешественников в направлении Украины.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних дней мы фиксируем рост движения путешествующих в направлении Украины. Граждане Украины возвращаются домой на праздники", - отметила Пикор.

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По ее словам, на действующих пунктах пропуска в зоне ответственности Бещадского отдела Пограничной службы РП открыты все полосы движения в направлении Украины.

Как сообщила Пикор, еще несколько дней назад в течение суток на всех пунктах пропуска с Украиной границу пересекали, в общем, в среднем 9-10 тысяч человек. Сейчас это количество возросло до 12-12,5 тыс. и очевидно, будет продолжать расти.

На сегодняшний день в зоне ответственности Бещадского отдела пограничной службы Польши границу можно пересечь в ЧП "Шегини-Медика", "Краковец-Корчева", "Грушев-Будомеж". В то же время, нельзя пересечь границу на ЧП "Смильниця-Кросценько", который не функционирует с марта, когда границу закрыли в связи с пандемией коронавируса. Общую границу нельзя пересечь также поездом.

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Согласно данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в стране находились более 1,3 млн украинцев.

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Топ комментарии
+6
не понятна ненависть порохоботов к людям, которые сами себя пытаются обеспечить и не просить у "хозяев" крохи со стола...
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21.12.2020 09:25
+3
Опять у зелёных Порошенко всрався
Иди молись на свое зелёное разочарование года
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21.12.2020 09:28
+2
Після повернення назад в Польщу.
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21.12.2020 09:08
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Бери шинель ,пошли домой ...
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21.12.2020 09:02 Ответить
Какой коронавирус?
Все на йолачку! Все на пьянку! Все на Квартал-95!
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21.12.2020 09:04 Ответить
Европа на карантине я считаю жестком, в Германии комендантский час даже ввели, а в Украине поржать и по петь в толпе это норма ))) может кто споёт и героя от зелёного получит
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21.12.2020 09:08 Ответить
Хвореньких побільшає...
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21.12.2020 09:06 Ответить
Після повернення назад в Польщу.
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21.12.2020 09:08 Ответить
Можливо й таке.
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21.12.2020 09:15 Ответить
а карантин 10 дней?!!
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21.12.2020 09:26 Ответить
Мне кум про Польшу писал, как они карантин проходили там . После проверки, и отъезда полиции, бегали по магазинам и ходили гулять .
Слов нет, одни эмоции ...
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21.12.2020 09:31 Ответить
подтверждаю - такое сплошь и рядом.
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21.12.2020 12:13 Ответить
Дома хорошо,а в гостях лучше...,на шару напоють накормють и спать уложуть...
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21.12.2020 09:06 Ответить
Значит уже собрали все яблоки.
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21.12.2020 09:09 Ответить
И ВСЕ УНИТАЗЫ ВЫМЫЛИ. 😄🤣😂😝🤩
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21.12.2020 09:35 Ответить
Не, унитазы это работа русссссских в Германии.
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21.12.2020 09:39 Ответить
русских-ТАКИХ ЖЕ ИДИОТОВ КАК И ТЫ. РАССУЖДАЮЩИХ ШТАМПАМИ И ЖИВУЩИХ ПРОПАГАНДОЙ. 🤣😂😝
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21.12.2020 10:09 Ответить
Больной с вирусом и температурой 39 самолетом прилетит?Держите карман шире...дольные дома сидять чаи жруть с лимоном медом и аспирином...
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21.12.2020 09:09 Ответить
Увеличилось движение на границе с Польшей: граждане Украины едут домой на праздники - Цензор.НЕТ 117
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21.12.2020 09:12 Ответить
Коронавирус везут чемоданами!
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21.12.2020 09:20 Ответить
Вчора передавали посилку в Україну так рейсовий автобус десь 12 годин простояв на кордоні, а я ще подумав як ці бідні люди - автобус був повний - в масках будуть тертися там один за одного майже добу ?
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21.12.2020 09:21 Ответить
Риск оправдан ?
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21.12.2020 09:26 Ответить
Не знаю, це кожен вирішує для себе сам, але я б не поїхав однозначно
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21.12.2020 09:34 Ответить
Согласен с вами.
Что бы так рисковать, повод - праздники, как то нелепо звучит .
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21.12.2020 09:36 Ответить
не понятна ненависть порохоботов к людям, которые сами себя пытаются обеспечить и не просить у "хозяев" крохи со стола...
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21.12.2020 09:25 Ответить
Опять у зелёных Порошенко всрався
Иди молись на свое зелёное разочарование года
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21.12.2020 09:28 Ответить
они холопы - служат своему "господину" и все остальные для них враги.
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21.12.2020 09:29 Ответить
они секта
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21.12.2020 11:32 Ответить
Главное, чтобы и из Англии побольше приехало! У нас же не закрыли въезд из Британии, в отличие от стран ЕС...
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21.12.2020 09:36 Ответить
Да наш "дисциплинированный народ" --- сам любую Британию заразит!
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21.12.2020 09:41 Ответить
поляки(их там много) привезут из Англии, а мы из Польши.
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21.12.2020 12:15 Ответить
Я хоть и заслуженный порохобот, также поддерживаю заробитчан.. Или им -- на паперть идти??
Предложения поработать на наших олигархов --- не принимаются!
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21.12.2020 09:37 Ответить
 
 