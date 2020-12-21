Увеличилось движение на границе с Польшей: граждане Украины едут домой на праздники

В течение последних нескольких дней на польско-украинской границе наблюдается рост движения путешественников в направлении Украины.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор, передает Цензор.НЕТ.

"В течение последних дней мы фиксируем рост движения путешествующих в направлении Украины. Граждане Украины возвращаются домой на праздники", - отметила Пикор.

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По ее словам, на действующих пунктах пропуска в зоне ответственности Бещадского отдела Пограничной службы РП открыты все полосы движения в направлении Украины.

Как сообщила Пикор, еще несколько дней назад в течение суток на всех пунктах пропуска с Украиной границу пересекали, в общем, в среднем 9-10 тысяч человек. Сейчас это количество возросло до 12-12,5 тыс. и очевидно, будет продолжать расти.

На сегодняшний день в зоне ответственности Бещадского отдела пограничной службы Польши границу можно пересечь в ЧП "Шегини-Медика", "Краковец-Корчева", "Грушев-Будомеж". В то же время, нельзя пересечь границу на ЧП "Смильниця-Кросценько", который не функционирует с марта, когда границу закрыли в связи с пандемией коронавируса. Общую границу нельзя пересечь также поездом.

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Согласно данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в стране находились более 1,3 млн украинцев.