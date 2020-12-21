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Новости Агрессия России против Украины
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боевик (16779) обстрел (25728) трактор (64) Донбасс (26950)

Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ

Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ

В результате террористического обстрела вблизи Авдеевки тракторист получил легкие ранения. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. 

"Вчера, 20 декабря, в 19.30 в результате обстрела из СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет - Ред.) на дороге в районе н.п. Каменка (вблизи Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, который возвращался из сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил легкое раненые тракторист. Первую помощь ему оказали военные медики, впоследствии пострадавший был доставлен в больничное учреждение. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное", - подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Кроме этого отмечается, что для прекращения обстрела с помощью координацийного механизма был введен "режим тишины".

"Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - добавили в украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, враг тремя выстрелами из гранатомета уничтожил трактор у Авдеевки, один из трактористов госпитализирован.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив ПТРК, гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских воинов нет, пострадали гражданские, - штаб ОС

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Топ комментарии
+11
а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
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21.12.2020 09:15
+4
Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
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21.12.2020 09:13
+2
наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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21.12.2020 09:29
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Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
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21.12.2020 09:13 Ответить
Трактористы выходят на тропу войны.
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21.12.2020 09:14 Ответить
а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
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21.12.2020 09:15 Ответить
наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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21.12.2020 09:29 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
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21.12.2020 09:30 Ответить
который возвращался из сельскохозяйственных работ
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21.12.2020 09:32 Ответить
Это план Б: все стороны получат хорошие деньги. Может стать локомотивом экономики.
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21.12.2020 09:26 Ответить
участника боевых действий ему !
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21.12.2020 09:27 Ответить
Интересно, что в уголовном деле о ранении и о уничтоженном тракторе стоимостью сотни тысяч долларов напишет власть если официально у нас *перемирие*?
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21.12.2020 09:30 Ответить
Уhttps://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/21/7277641/ краинские военные открыли огонь в ответ на обстрел трактора
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21.12.2020 09:35 Ответить
И где вы в приведенной вами ссылке это нашли??? Там ни слова нет, об ответке за уничтоженный трактор...
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21.12.2020 11:40 Ответить
уверен, что эти трактористы виноватыми сделали Украину.
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21.12.2020 09:37 Ответить
Подготовлено и направлено письменную ноту на СММ ОБСЕ. Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте", - добавили в украинской делегации в ТКГ.Источник: https://censor.net/ru/n3238071 как грозно, как мощно 😁 орки испугались и сказали что так больше делать не будут
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21.12.2020 09:41 Ответить
Фєдєрасти вже не цураються по тракторах стріляти, бо українські військові ховаються і навіть не отстрілюються - це від безкарності... Припіздєнт вирішив простапєрєстатьстрєлять...
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21.12.2020 10:31 Ответить
вазелин вместо патронов надо раздать войскам.
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21.12.2020 11:14 Ответить
 
 