ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека
Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
Об этом заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поэтому при каждой выявленной мутации следует определять, какие именно новые характеристики она приобретает, происходят ли большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.
Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.
Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.
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Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
Вы упали на пороге дома говорите пьяным?Сестра срочно флюоорограмму сломанной конечности...
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Где вы подобный бред берете? Хотя, конечно же, смерть от анфилактического шока еще никто не отменял (блин, да даже от витаминов инъекционных можно умереть!), но пока что таких случаев не было.
Я думал, что после войны в Украине, уже никто не должен верить информационным ресурсам, но нет же - упорно продолжают.