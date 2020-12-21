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ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека

ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека

Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

Об этом заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поэтому при каждой выявленной мутации следует определять, какие именно новые характеристики она приобретает, происходят ли большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.

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Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.

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Топ комментарии
+6
ну так это академическая наука нам говорит что любой вирус мутируя внутри организма мутирует в сторону уменьшения патогенности и отрицательного влиян7ия на витальные функции
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21.12.2020 09:21
+5
ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека - Цензор.НЕТ 4412
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21.12.2020 09:24
+2
Гениально!
Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
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21.12.2020 09:26
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Сильви Бриан , вакцинируйтесь в прямом эфире, а то что то мы очкуем.
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21.12.2020 09:20 Ответить
Так ему витаминчики вколят.
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21.12.2020 11:09 Ответить
ну так это академическая наука нам говорит что любой вирус мутируя внутри организма мутирует в сторону уменьшения патогенности и отрицательного влиян7ия на витальные функции
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21.12.2020 09:21 Ответить
В свою очередь организм приспосабливается к вирусу (антитела)
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21.12.2020 09:30 Ответить
Можно подумать что в лабораториях МОЗ сидят Гении Мутации
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21.12.2020 09:23 Ответить
ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека - Цензор.НЕТ 4412
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21.12.2020 09:24 Ответить
Гениально!
Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
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21.12.2020 09:26 Ответить
От него мутируют более сложные организмы.
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21.12.2020 09:27 Ответить
Доктор,помогите,температура 39 кашель насморк и ногу свело в колене?
Вы упали на пороге дома говорите пьяным?Сестра срочно флюоорограмму сломанной конечности...
Следующий...
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21.12.2020 09:26 Ответить
Голова болить, борщу хочется мабуть грип.
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21.12.2020 09:30 Ответить
Пля, ВОЗ капитан очевидность
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21.12.2020 09:33 Ответить
В твиттере говорят, что медсестра Тиффани Довер умерла. Девушка не выходит на связь, активисты провели расследование и нашли запись, о смерти, человека с идентичными данными в городке Хайдон где она и жила. Это в 20-30 км от Чаттануги где она получила прививку. Кто, что знает?
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21.12.2020 09:34 Ответить
Смешно. https://stopfake.kz/ru/archives/3713
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21.12.2020 09:44 Ответить
Там даже сcылочка на нее есть
https://www.youtube.com/watch?v=tOH7XLHl2mo&feature=youtu.be&ab_channel=WRCBChattanooga

Где вы подобный бред берете? Хотя, конечно же, смерть от анфилактического шока еще никто не отменял (блин, да даже от витаминов инъекционных можно умереть!), но пока что таких случаев не было.
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21.12.2020 09:49 Ответить
Да я и не говорю что она умерла, а просто спрашиваю. Только интересно, что когда Тиффани бодро выступала после прививки она это сделала лично, а когда появились слухи о её смерти об этом заявляют друзья, коллеги и только Тиффани молчит?
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21.12.2020 10:08 Ответить
Скорее, "друзья" и "коллеги" имеют отношение только к антивакцинаторам, а не к Тиффани. Думаю, что это такие же друзья, как и "врач Гейтса". "Дочери офицера", одним словом.
Я думал, что после войны в Украине, уже никто не должен верить информационным ресурсам, но нет же - упорно продолжают.
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21.12.2020 10:27 Ответить
Продолжай развиваться Сильви,учиться никогда не поздно.
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21.12.2020 09:37 Ответить
лучше бы организм человека приспособился к вирусу
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21.12.2020 09:44 Ответить
С этим вирусом какой-то очередной фильм "Чужой", или --- "Война миров"...
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21.12.2020 09:46 Ответить
 
 