Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что денежных средств, предусмотренных госбюджетом на 2021 год для проведения вакцинации, может быть не достаточно, поэтому потребуется искать дополнительный ресурс.
"Если мы говорим о ресурсах, предусмотренных на вакцину, они заложены в этот бюджет. Я не уверен, что их хватит. Но нужно будет искать дополнительный ресурс, чтобы максимально провакцинировать всех, кому это будет необходимо", - отметил Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он напомнил, что изначально в проекте госбюджета не предусматривалось выделение средств на создание отдельного фонда по борьбе с пандемией коронавирусной болезни, а все соответствующие программы должны были быть заложены в бюджеты министерств и ведомств. Но после консультаций с главами фракций и групп, отметил Разумков, такой фонд все же решили создать и направить средства, необходимые для его функционирования, для борьбы COVID-19, вакцинацию и финансовую поддержку медиков.
"Я думаю, что деньги туда должны направляться в первую очередь для того, чтобы на самом деле помочь", - подчеркнул Разумков.
Пожалуйста, подождите...
Вы же не можете 10 летние мерсы , Ауди, Фольки , Бмв обзывать ********** 😀😀😀
В Украине на таких авто 30% ездит,а 50% ездит на дерьме типа ВАЗ и ЗАЗ 😀😀😀
Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
18.12.20 15:36 Украина одолжила 450 миллионов евро у **** на ремонт трассы Киев-Одесса
Віддавати хто буде?
А лучше - голову к асфальту, с разгона.