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Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков

Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что денежных средств, предусмотренных госбюджетом на 2021 год для проведения вакцинации, может быть не достаточно, поэтому потребуется искать дополнительный ресурс.

"Если мы говорим о ресурсах, предусмотренных на вакцину, они заложены в этот бюджет. Я не уверен, что их хватит. Но нужно будет искать дополнительный ресурс, чтобы максимально провакцинировать всех, кому это будет необходимо", - отметил Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что изначально в проекте госбюджета не предусматривалось выделение средств на создание отдельного фонда по борьбе с пандемией коронавирусной болезни, а все соответствующие программы должны были быть заложены в бюджеты министерств и ведомств. Но после консультаций с главами фракций и групп, отметил Разумков, такой фонд все же решили создать и направить средства, необходимые для его функционирования, для борьбы COVID-19, вакцинацию и финансовую поддержку медиков.

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"Я думаю, что деньги туда должны направляться в первую очередь для того, чтобы на самом деле помочь", - подчеркнул Разумков.

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Топ комментарии
+9
Угу.
Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
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21.12.2020 09:29
+6
Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
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21.12.2020 09:33
+6
Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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21.12.2020 09:36
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Правила форума Совет форумчан
Из фонда на борьбу с Ковид - Не?! Или там только на дороги?
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21.12.2020 09:29 Ответить
Скостіть на 50% фінансуваня вселяких ОП,ГПУ,КМУ,ВРУ,МВС та чисельних держконтор та конторок ,буде чимала сума !!)))
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21.12.2020 09:45 Ответить
Угу.
Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
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21.12.2020 09:29 Ответить
ну так ясно главное было увеличить расходы на аппарат президента... а на вакцину будем искать
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21.12.2020 09:29 Ответить
Все страны объявляют локдаун и массово закрывают сообщение с Лондоном. Ну и? Когда зеленая пошесть сподобится на адекватную реакцию?
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21.12.2020 09:30 Ответить
Ви шо? Вони на ковід списують все, що вкрали та проср.ли, а ви "адекватна реакція". Та й нарід не жалко. Те що він мав зробити в 2019-му, він вже зробив.
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21.12.2020 09:43 Ответить
Я так понимаю лучший выход пошарить по карманам народа
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21.12.2020 09:33 Ответить
Разумков решил поработать на мертветчука ? Даже не удивляет .
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21.12.2020 09:33 Ответить
Зелений ляльковий балаган діє згідно з кремлівським сценарієм !!)))
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21.12.2020 09:47 Ответить
Этот региональный пацан считает Шо украинцы - лохи 😀😀😀
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21.12.2020 09:49 Ответить
Він має рацію!! 73% це однозначно лохторат !!)))
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21.12.2020 09:51 Ответить
Но ведь есть еще и 25% , которые контролируют пульс
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21.12.2020 09:55 Ответить
На виборах перемогає більшість ,ось така дерьмократія !!))
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21.12.2020 09:59 Ответить
Значит надо заниматься просвещением гражданского общества . А пока даже на прогрессивном Цензоре провокаторы устраивают склоки между украинцами , а украинцы не научились давать ответа провокаторам - ведутся
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21.12.2020 10:03 Ответить
Я вже понад 30 років цим займаюся ,нерви не витримуют !!)))
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21.12.2020 10:05 Ответить
На выборах, как в данном случае побеждает и меньшинство, бо не весь потенциальный электорат проголосовал. Эти 72% заключены в каких-то 30 с копейкой процентах от граждан, обладающих правом голоса.
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21.12.2020 10:05 Ответить
Інертний лекторат, проігнорувавши вибори, ,де-факто підтримав переможця !!!)))
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21.12.2020 10:07 Ответить
Точно , а вот у Зе есть туз в рукаве - закон про евробляхи 😀😀😀
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21.12.2020 10:08 Ответить
Ну, вот и скажите после этого, шо это не кокцаппровокация, посеянная в рядах сподвижников... ДОЛОЙ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ - БыЛяШАНКИ !!! АМИНЬ !!!
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21.12.2020 10:13 Ответить
Это , Вы , как человек разумный, конечно же пишите про ВАЗ и ЗАЗ ?

Вы же не можете 10 летние мерсы , Ауди, Фольки , Бмв обзывать ********** 😀😀😀
В Украине на таких авто 30% ездит,а 50% ездит на дерьме типа ВАЗ и ЗАЗ 😀😀😀
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21.12.2020 10:55 Ответить
Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
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21.12.2020 09:33 Ответить
ШО ЗА если не зебил, то ДЭМКIВ... Они шо, даже не думали включать в бюджет на 2021-ый средства на вакцинацию... Боже, ЕПРСТ, когда ты оградишь страну от этих стьюпид-дурбыцалib?
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21.12.2020 09:34 Ответить
Сдирайте асфальт обратно и намазывайте себе под мышки
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21.12.2020 09:34 Ответить
Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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21.12.2020 09:36 Ответить
Та не кажіть ...
18.12.20 15:36 Украина одолжила 450 миллионов евро у **** на ремонт трассы Киев-Одесса

Віддавати хто буде?
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21.12.2020 09:39 Ответить
Денех нет, но вы держитесь...
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21.12.2020 09:40 Ответить
Больше миллиарда долларов которые нам дали Европа и США на борьбу с ковидом раздербанили, теперь делают большие глаза и намекают что тупые европейцы опять нам бедным должны дать денех
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21.12.2020 09:41 Ответить
Да понятно откуда из кармана народа за счет новых налогов и увеличения коммуналки на больше Вы не способны
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21.12.2020 09:41 Ответить
Не здивуюся якщо після нового року уряд промукае популярну на расее фразу - денех нету но ви держитес !
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21.12.2020 09:42 Ответить
Зебилы, прикладывайте к голове асфальт.
А лучше - голову к асфальту, с разгона.
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21.12.2020 09:43 Ответить
а закатать бестолковку в асфальт, шобы наверняка.
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21.12.2020 09:55 Ответить
недоразумка вважає себе рожевим поні - літає над землею, не торкається бруду і війни, спілкується лише зі своїм відображенням в дзеркалі, висерає виключно радугу або метеликів... Ну а ми тупі та сірі...
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21.12.2020 09:54 Ответить
Он готовится в президенты 😀😀😀
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21.12.2020 09:57 Ответить
Кстати, а кого готовят в президенты оппозиционеры ? Если регионалы уже определились с Розумковым
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21.12.2020 09:58 Ответить
Бойко !!)))
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21.12.2020 10:00 Ответить
Если выбирать между Розумковым и Бойко - мне кажется, шансов больше у Разумкова - он , как и Зе, свежая лошадка . И противные морды ОПЗЖ уже собрались за его спиной 😀😀😀
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21.12.2020 10:06 Ответить
Після Бубочки свіжа конячка може не проконати !!)))
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21.12.2020 10:13 Ответить
Хто его знае . Слишком прилизанный образ Розумкову кацапы делают . Хотя кацапская фамилия может многих и насторожить
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21.12.2020 10:58 Ответить
У ЗЕбилов любая конячка - на одно лицо, бо до сих пор нет общей программы на перспективу. Любая "свежая" ЗЕконячка идет туда, не знает куда и за чем, крапка.
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21.12.2020 10:23 Ответить
баб ЮЛЮ , не? нужно спросить, походу, у Сулиманыча...
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21.12.2020 10:01 Ответить
Ванька знає,Ванька бачить ,Ваньку не х...треба вчити !!!))))
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21.12.2020 10:03 Ответить
У бабы Юли поезд ушёл
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21.12.2020 10:04 Ответить
Та шо-та движуха к премьерству как бы в настырности через новую ШИРКУ... Помните, как баб Юля собиралась правыты с перду.ОВОЧЕМ до 25-го года.
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21.12.2020 10:08 Ответить
ЖЮлька свої амбіціі не скриває,є така мулька з прем"єрством !!)))
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21.12.2020 10:12 Ответить
она - наивная, со своим примитивным умишкой от Паши Лазаренко, бо помешанная на хотелке , мол, от премьерства до президенства - всего один скачок...
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21.12.2020 10:17 Ответить
интересно, мол, Юля -ПэРэзЫдЭнт, поделилась бы с Пашей потоками( многие его сподвижники, внутри страны, присвоили надбання Паши, которые в кармане не увезешь.
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21.12.2020 10:19 Ответить
Юля без Турчинова - нуль
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21.12.2020 11:00 Ответить
Робіть прививки з киворізьких доріг.
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21.12.2020 10:05 Ответить
Лохи - прекрасный источник доходов и ресурс для абсолютно всего. В том числе и для экспериментов над этими самыми лохами. Лохи заплатят неЛохам.
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21.12.2020 10:51 Ответить
А 600млн евро которые Евросоюз выделил для вакцинации всего населения где?Бубочка наверное эти деньги пустит на Диснейленд поэтому о них Разумков и забыл.
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21.12.2020 14:09 Ответить
 
 