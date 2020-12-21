Кандидатуру Витренко Рада не поддержала из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Много было дискуссий относительно кандидатов... Если мы говорим о Витренко, то было много информации о нем, и я думаю, что именно это повлияло на результаты голосования, потому что было много и, скажем так, не очень позитивной для него информации", - сказал Раумков.
"Была очень оживленная дискуссия на фракции: кто-то поддержал Юрия Юрьевича, кто-то выступал против, в том числе звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а после этого 170-ю миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которая была им организована в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию и не поддерживала эту кандидатуру", - добавил спикер.
На уточняющий вопрос о том, каким всё-таки был главный контраргумент против Витренко, Разумков предположил, что, скорее всего, это и были "деньги, полученные в качестве бонусов от "Нафтогаза". "Я думаю, это было тем, что разделило зал", - сказал он.
Также глава Верховной Рады добавил, что и сам не поддерживал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики.
Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Бонус - это брелок или грамота, для нанятого чиновника, который получает госзарплату и по своим должностным обязанностям должен делать то, что делал Витренко- подписывал бумажки.
И никак, лично мне "НЕ зрозуміло", как бонусы могут быть в виде миллионов в нищей стране, за счет народа! Причем за то, что ему уже заплатили в виде зарплаты!
Ті хто заробляє для країни мільярди мають право на мільйонні бонуси, а зарплату і ти отримуєш, проте віддачі від тебе на мільярди немає
Знищують логічне мислення, щоб остаточно перетворити людей на худобу.
«- Господі, ну сдєлай же так, чтоб наконец-то пріваліло богатство !
- Хорошо, зєбіл, будєт у тєбя всьочєго пожелаєш. Однако у порохобота будєт в два раза больше.
- Господі, виколі мнє глаз !!!!!!»