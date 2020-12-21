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Нафтогаз (3062) Витренко Юрий (376) Разумков Дмитрий (1520)

Кандидатуру Витренко Рада не поддержала из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", - Разумков

Кандидатуру Витренко Рада не поддержала из-за информации о многомиллионных бонусах от

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Много было дискуссий относительно кандидатов... Если мы говорим о Витренко, то было много информации о нем, и я думаю, что именно это повлияло на результаты голосования, потому что было много и, скажем так, не очень позитивной для него информации", - сказал Раумков.

"Была очень оживленная дискуссия на фракции: кто-то поддержал Юрия Юрьевича, кто-то выступал против, в том числе звучали вопросы, связанные с 94 миллионами, а после этого 170-ю миллионами выплат в качестве бонусов за его предыдущую деятельность, которая была им организована в "Нафтогазе". И уже тогда часть фракции выражала другую позицию и не поддерживала эту кандидатуру", - добавил спикер.

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На уточняющий вопрос о том, каким всё-таки был главный контраргумент против Витренко, Разумков предположил, что, скорее всего, это и были "деньги, полученные в качестве бонусов от "Нафтогаза". "Я думаю, это было тем, что разделило зал", - сказал он.

Также глава Верховной Рады добавил, что и сам не поддерживал кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера - министра энергетики.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины. Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Топ комментарии
+6
Депутаты почесали бестолковки и решили да ну его нах. Если он такие бабки как бонусы получает, то сколько будет нам его подмазать. Нееееет, давайте кого-то подешевле.
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21.12.2020 09:45
+5
выиграла суд в Стокгольме Украина ,а не Витренко , так что ворюга верни деньги в бюджет
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21.12.2020 09:56
+5
мы такое уже слышали "безвиз получил народ а не Порошенко", "Томос это заслуга народа на не Пороха" и т.п.
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21.12.2020 10:31
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Зазвичай бонус це безкоштовний брелок до авто при купівлі за готівку)))
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21.12.2020 09:41 Ответить
свыше 100 миллионов ?
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21.12.2020 09:48 Ответить
Депутаты почесали бестолковки и решили да ну его нах. Если он такие бабки как бонусы получает, то сколько будет нам его подмазать. Нееееет, давайте кого-то подешевле.
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21.12.2020 09:45 Ответить
жаба задавила , тоже хотят
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21.12.2020 09:49 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/glava-ukrpochty-igor-smelyanskiy-nazval-razmer-svoey-zarplaty Глава Укрпочты тоже получает миллионные зарплаты в месяц , а на Укрпочте бардак полный , я наблюдаю этот бардак потому что постоянно получаю посылки с Али
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21.12.2020 09:52 Ответить
Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков - Цензор.НЕТ 8808
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21.12.2020 09:59 Ответить
а зато какой бардак на Укрпочте , посылку пол часа ищут и иногда не могут найти
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21.12.2020 10:01 Ответить
це точно. За що Коболєв з Вітренко отримали свої бонуси зрозуміло, а ось чому Наєми з главами Укрпошт отримують - ні.
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21.12.2020 10:01 Ответить
У тебя в селе, говоришь, "зрозуміло", у вас там всем кому не лень по 170 млн. раздают?

Назови название села - мы всем Киевом едем жить к тебе в село!
--

Бонус - это брелок или грамота, для нанятого чиновника, который получает госзарплату и по своим должностным обязанностям должен делать то, что делал Витренко- подписывал бумажки.
И никак, лично мне "НЕ зрозуміло", как бонусы могут быть в виде миллионов в нищей стране, за счет народа! Причем за то, что ему уже заплатили в виде зарплаты!
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22.12.2020 23:13 Ответить
У твоєму бараці мабуть і 1700 грн захмарні гроші, а в моєму селі - ні.
Ті хто заробляє для країни мільярди мають право на мільйонні бонуси, а зарплату і ти отримуєш, проте віддачі від тебе на мільярди немає
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24.12.2020 00:46 Ответить
Та шо ж такоє? Так старанно обгидили Вітренка при Порошенкові, що не можете своє ж лайно з нього відшкребти?
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21.12.2020 09:53 Ответить
выиграла суд в Стокгольме Украина ,а не Витренко , так что ворюга верни деньги в бюджет
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21.12.2020 09:56 Ответить
Україна сама пішла і виграла?
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21.12.2020 10:00 Ответить
адвокаты юристы , а при чем тут Витренко ?
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21.12.2020 10:02 Ответить
То есть это неким юристам-туристам больше всех чота было надо в стокгольмском суде по делу нафтогаза? Или кому-то нужно было их собрать, организовать и направить их деятельность в нужное русло?
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21.12.2020 10:40 Ответить
Бо він був частиною цієї команди, і як зрозуміло, вагомою.
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21.12.2020 10:40 Ответить
юристів наймали у Європі за купу євро ...
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21.12.2020 10:52 Ответить
Держава найняла Вітренка і Коболєва , для того щоб вони займалися судовими позовами проти газпрому ,, а вже вони наймали того кого вважали за потрібне , тих же закордонних юристів .
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21.12.2020 11:47 Ответить
о кремлєботи приперлись
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21.12.2020 10:02 Ответить
де ?
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21.12.2020 10:03 Ответить
В дзеркало глянь.
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21.12.2020 11:16 Ответить
мы такое уже слышали "безвиз получил народ а не Порошенко", "Томос это заслуга народа на не Пороха" и т.п.
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21.12.2020 10:31 Ответить
Ну так, все робить якийсь гіпотетичний народ, а ВАЗеленського президентом зробив Порошенко.
Знищують логічне мислення, щоб остаточно перетворити людей на худобу.
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21.12.2020 10:44 Ответить
зеленая плесень ворует деньги через миллионные зарплаты и премии
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21.12.2020 09:57 Ответить
если бы Укрпочта работала как Нова Почта , Я бы ничего против не имел , а так на Укрпочте полный бардак
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21.12.2020 10:04 Ответить
Нова Почта доставляет посылки с Али за 20 дней и все четко , Укрпочта 2 месяца и иногда посылка теряется
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21.12.2020 10:06 Ответить
но не всегда на Али пользуются Новой почтой , нада в следующий раз говорит продавцу пуст посылает Новой Почтой
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21.12.2020 10:08 Ответить
Я посилав Укрпоштою - не 20 днів ... Днів 3-5 ... Точно не пам*ятаю.
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21.12.2020 10:53 Ответить
Я про АЛИ
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21.12.2020 11:08 Ответить
Если даже депутатов жаба укусила, то шо говорить о простых лохмандеях? Как-то хочется свергнуть ЗЕ-брехуна со всем падлючим ЗЕ-шапито. А самых матёрых шимпанЗЕ ещё и на кол посадить.
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21.12.2020 10:16 Ответить
Опять брехливый путинский интерфакс нам почему то тут сообщает украинские новости.
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21.12.2020 10:20 Ответить
какие ?
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21.12.2020 11:09 Ответить
Жадность фраера сгубила.Не хапни 170 млн наворовал бы миллиарды. Как папередник. / МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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21.12.2020 11:09 Ответить
Старе як світ.
«- Господі, ну сдєлай же так, чтоб наконец-то пріваліло богатство !
- Хорошо, зєбіл, будєт у тєбя всьочєго пожелаєш. Однако у порохобота будєт в два раза больше.
- Господі, виколі мнє глаз !!!!!!»
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21.12.2020 11:22 Ответить
 
 