Доходы и расходы Госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме, - глава Минфина Марченко
Доходы и расходы государственного бюджета в 2020 году будут выполнены в полном объеме, при чем ожидается перевыполнение доходной части, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году по доходам и по расходам, более того - доходы будут перевыполнены", - сказал Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом министр подчеркнул, что по состоянию на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд грн.
"Для меня является неприемлемым поведение, в том числе Степанова, который используя пандемию пытается этими вещами манипулировать. Если бы мы забрали увеличение финансирования на условных силовиков, этого бы не хватило, чтобы покрыть потребности медиков", - сказал Марченко.
Что касается увеличения финансирования на Офис Генерального прокурора, то Марченко констатирует, что принятые Верховной Радой законы обязывают правительство обеспечить заработные платы прокуроров.
Как сообщалось, до принятия госбюджета Степанов настаивал на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год с целью увеличении финансирования медицинской системы.
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А депутаты с чиновниками ТОЛЬКО БЕРУТ ИЗ БЮДЖЕТА
Уроды, брехня на каждом шагу, брешут, твари, чаще , чем дышат.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
По состоянию на 01.12.2020 г. объемы ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился 35,9%. Для понимания - почти половина бюджетных поступлений - это ОВГЗ и напечатанные под него деньги . Запаса прочности финансовой системы Украины накопленного в 2017-219 годах, хватило переварить это, но повторить в 2021 году не удастся. *
* см. наше сообщение 21.09.2020 г.
"...к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт. "
Предварительный анализ положений бюджета -2021 показывает что специальный фонд созданный в бюджете для увеличения финансирования медицины и борьбы с последствиями COVID-19 до окончания первого квартала средств на выполнения своих задач иметь не будет. Заложенные в него механизмы и объемы пополнения не соответствуют уровню поставленных задач и объемам финансирования. Повышение заработных плат, доплаты медицинскому персоналу, повышение объемов вакцинирования профинансировано не будет.