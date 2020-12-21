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За неделю огонь унес жизни 58 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни 58 человек, на водных объектах погибли 7, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 14.12 по 20.12 во время пожаров погибли 58 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 223 чрезвычайных события. В результате принятых спасателями мер спасены 62 человека.

Ликвидировано 903 пожара, спасены во время пожаров 62 человека и не допущено уничтожение огнем 448 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 58 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 171 тыс.грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 158 выездов, в ходе которых обнаружен, изъят и уничтожен 731 взрывоопасный предмет.

В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

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