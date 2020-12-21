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Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

Британский штамм COVID-19 уже обнаружили в Нидерландах, Дании, Италии, Австралии и ЮАР

Новая разновидность коронавируса COVID-19, обнаруженная ранее в Великобритании, на данный момент выявлена также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Об этом сообщили телеканалу BBC News во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в ВОЗ отмечали, что новый вид COVID-19 более заразный, но при этом не опаснее других.

Мария Ван Керкхове, работающая в Программе чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения ВОЗ, подчеркнула, что организация отслеживает мутации коронавируса на протяжении всего периода пандемии.

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, заражённого появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

В итальянском Минздраве отметили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передаётся от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского" COVID-19.

Новую разновидность коронавируса также выявили в ЮАР.

Читайте также: ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека

Как сообщалось, в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии, а также в Уэльсе с воскресенья объявлен локдаун в связи с распространением в Великобритании новой разновидности COVID-19. Шотландия ужесточит ограничения сразу после Рождества.
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Топ комментарии
+7
надо срочно тариться следующей вакциной... и так каждые 3 месяца...
люди под контролем-превратились в безмозглое стадо баранов, фарммафия и связанные деятели в сверхприбылях...
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21.12.2020 10:02
+2
Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР - Цензор.НЕТ 140
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21.12.2020 10:19
+1
В Украине зато не обнаружат ближайшие пол года. У нас по принципу, нет тестов нет и вируса.
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21.12.2020 10:10
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вот тот случай когда можно сказать что Земля круглая
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21.12.2020 09:54 Ответить
А в каких-то других случаях она плоская? )
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21.12.2020 10:02 Ответить
неееееет же нет это так быстро не работает это так быстро в новости не попадает люди одумайтесь, исследованье штамма вируса занимает годы это не работает как в нете забить запрос зачем кликбейтити, еслиб вирус мутировал с такой скоростью он бы уже убил все человечество он неможет приостановить мутацию только ускорить еслиб он ускорил в сторону патогенности мир бы уже встал на колени
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21.12.2020 10:02 Ответить
надо срочно тариться следующей вакциной... и так каждые 3 месяца...
люди под контролем-превратились в безмозглое стадо баранов, фарммафия и связанные деятели в сверхприбылях...
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21.12.2020 10:02 Ответить
піздно пити баржомі прівівайтєсь "навічком"від *****...
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21.12.2020 10:06 Ответить
В Украине зато не обнаружат ближайшие пол года. У нас по принципу, нет тестов нет и вируса.
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21.12.2020 10:10 Ответить
Британський штам COVID-19 вже виявили в Нідерландах, Данії, Італії, Австралії та ПАР - Цензор.НЕТ 140
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21.12.2020 10:19 Ответить
Нам то чего переживать? Мы ко всему готовы еще с начала года. Самакатчик точно пбы не п...здел. И главзебил уже сколько видосиков напилил о готовности. Да и вообще, вон, все учатся у нас как нужно с пандемиями бороться. Плюс мудрый нарид знает что делать, а если что не так, то "снесуть владу". Так что я спокоен...
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21.12.2020 10:22 Ответить
а можно было ограничится китаем....
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21.12.2020 10:30 Ответить
так і хочеться сказати : щоб ви з'їли , щоб ви не п-----и.
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21.12.2020 11:35 Ответить
так і хочеться сказати : щоб ви з'їли , щоб ви не п-----и.
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21.12.2020 11:36 Ответить
 
 