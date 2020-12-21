Британцам следует вести себя так, как будто у них уже выявлен COVID-19, - глава Минздрава Хэнкок

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 население Великобритании должно действовать так, как если бы каждый был заражен коронавирусом.

Об этом заявил в воскресенье телеканалу Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений. - Ред.), нужно вести себя так, как если бы у них был вирус: это единственный путь, как мы возьмем его под контроль", - приводит телеканал слова министра.

Sky News при этом напоминает, что ранее пятидневный период, в который на Рождество предусматривалось смягчение ограничений, власти сократили до одного дня в Англии, Уэльсе и Шотландии. Однако новые ограничения 4-го уровня, объявленные с воскресенья премьером Борисом Джонсоном, полностью отменили этот период на части территории Англии.

Хэнкок также заявил, что недавно выявленная новая разновидность коронавируса не поддается контролю, а обуздать ее можно "при помощи сокращения социальных контактов". Он подчеркнул, что сейчас "более необходимо, чем когда-либо" для жителей страны соблюдать правила и ограничивать контакты.

Министр выступил с осуждением людей, которые в массовом порядке попытались выбраться из Лондона до введения в действие новых ограничений, и охарактеризовал сцены толп на железнодорожных станциях как "абсолютно безответственное поведение".

Тем временем, министр транспорта Великобритании Грант Шэппс призвал людей, попавших в зону 4-го уровня ограничений, не путешествовать и оставаться дома. По данным Sky News, британская транспортная полиция намерена привлечь дополнительные силы для контроля соблюдения ограничений, введенных в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Ранее также стало известно, что первый министр Шотландии Никола Стерджен на несколько недель ввела запрет на путешествия между Шотландией и остальной частью Соединенного Королевства. В то же время при исключительных обстоятельствах проезд будет разрешен. В Уэльсе локдаун ввели в ночь на воскресенье.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.