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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской и Одесской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 40,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,9%, - Минздрав 01

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Если так пойдёт, то к 8 января загруженность коек будет 0,00000000000001%
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21.12.2020 10:48 Ответить
Ну да, главное - "пиристатьтестировать"..к тому всё и идёт.😕
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21.12.2020 11:00 Ответить
главное "дороги" ...
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21.12.2020 11:04 Ответить
"загруженость" 40,9% ... але сусід помер вдома , майбуть він міг перевантажити лікарню ...
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21.12.2020 11:03 Ответить
Кому потрібно в середньому? У Миколаївській майже 70!
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21.12.2020 11:53 Ответить
 
 