Лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить количество тестирований, - Степанов
В Украине фиксируется уменьшение количества обращений граждан по тестированию на коронавирусную болезнь.
Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗа.
"На сегодня в лабораториях Минздрава для исследования на COVID-19 находится 391 образец от лиц, имеющих признаки коронавирусной болезни. Сейчас некоторые лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить этот показатель, в частности за счет расширения перечня лиц, которые будут проходить тестирование", - отмечает Степанов.
Кроме этого министр уточнил, что загруженность коек в среднем по Украине составляет менее 41%.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zemer
показать весь комментарий21.12.2020 10:39 Ответить Мне нравится 1
Zemer
показать весь комментарий21.12.2020 10:45 Ответить Мне нравится 2
Александр Петров b425c820
показать весь комментарий21.12.2020 11:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...