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Лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить количество тестирований, - Степанов

Лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить количество тестирований, - Степанов

В Украине фиксируется уменьшение количества обращений граждан по тестированию на коронавирусную болезнь.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗа. 

"На сегодня в лабораториях Минздрава для исследования на COVID-19 находится 391 образец от лиц, имеющих признаки коронавирусной болезни. Сейчас некоторые лаборатории загружены на 50%. Минздрав планирует существенно увеличить этот показатель, в частности за счет расширения перечня лиц, которые будут проходить тестирование", - отмечает Степанов.

Кроме этого министр уточнил, что загруженность коек в среднем по Украине составляет менее 41%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 40,9%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Степанов - тупой ублюдок. Всё время трындит об увеличении количества тестирований, а делает всё наоборот
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21.12.2020 10:39 Ответить
Лаборатории загружены на 50% ??? А почему ожидают результата до 2-х недель. За это время или переболел или повезли в катафалке по хорошей дороге
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21.12.2020 10:45 Ответить
Вот и "увеличили" - с 80 тыс до 20 тыс. Похоже у зелёных и с математикой "не очень".😕
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21.12.2020 11:37 Ответить
 
 