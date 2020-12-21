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COVID-19: с 26 декабря Австрия закрывается на третий локдаун, людям запрещается выходить из дома

COVID-19: с 26 декабря Австрия закрывается на третий локдаун, людям запрещается выходить из дома

Канцлер Австрии Себастьян Курц в минувшую пятницу объявил о введении третьего локдауна для борьбы с распространением COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.

Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.

В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия ужесточает ограничения на въезд в страну с 19 декабря
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Топ комментарии
+6
"Там" платят чтобы не выходили на протест,
а у нас платят за выход на протест.
Разницу чувствуешь?
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21.12.2020 10:40
+5
А ти протестував би якщо б тобі платили гроші за те що ти сидиш вдома?
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21.12.2020 10:36
+4
Не знаешь?
Зачем тогда пишешь о том, о чём не знаешь?
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21.12.2020 10:41
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Что - и никто не протестует даже?
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21.12.2020 10:28 Ответить
А ти протестував би якщо б тобі платили гроші за те що ти сидиш вдома?
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21.12.2020 10:36 Ответить
Сколько платят в Австрии?
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21.12.2020 10:37 Ответить
Звідки я знаю. Але те що платять так точно.
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21.12.2020 10:39 Ответить
Не знаешь?
Зачем тогда пишешь о том, о чём не знаешь?
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21.12.2020 10:41 Ответить
А звідки знаєте, що точно платять, якщо не знаєте скільки саме?
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21.12.2020 10:42 Ответить
Он не знает.
В методичке нет уточнений.
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21.12.2020 10:44 Ответить
Висрався? Користуватися пошуком не вмієте? Почитай, тобі, та Року та Tierre буде корисно. Клоуни.
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8/a-53492820

COVID-19: с 26 декабря Австрия закрывается на третий локдаун, людям запрещается выходить из дома - Цензор.НЕТ 9715
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21.12.2020 10:47 Ответить
Расскажи своими словами.
У меня ссылки на ваши с_ру_сайты не работают.
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21.12.2020 10:51 Ответить
COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому - Цензор.НЕТ 6198
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21.12.2020 10:53 Ответить
Для тебе Deutsche Welle то ру сайт? Та ти жалюгідніший ніж я думав.
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21.12.2020 10:57 Ответить
На ru сам иди!
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21.12.2020 10:54 Ответить
Українську розумієш?
https://www.dw.com/uk/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE/a-53499467

COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому - Цензор.НЕТ 6870
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21.12.2020 10:59 Ответить
Ты сам-то понял, что там написано? Где там компенсация за то, что дома сидишь?
Там про пособие по безработице для уволенных пишут. У нас тоже есть это пособие - увольняешься, становишься на биржу - и вперед.
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21.12.2020 13:58 Ответить
до декабря жена получала зарплату полностью. рождественнские тоже полностью получила. с декабря 90 % должна. послезавтра переведут, будем посмотреть в реале.
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21.12.2020 10:44 Ответить
"Там" платят чтобы не выходили на протест,
а у нас платят за выход на протест.
Разницу чувствуешь?
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21.12.2020 10:40 Ответить
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21.12.2020 10:41 Ответить
В Австрії їхній Курц тільки пообіцяв компенсувати готелям та ресторанам половину збитків, що вони понесуть через локдаун. І це лише обіцянка - реально нічого ще не виплачували, а, як кажуть в Австрії - у Курца горотка пам'ять.
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21.12.2020 10:41 Ответить
та ты шо? У нас кабаки пытаются прикрыть, и то вонь страшная про "геноцид" начинается!
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21.12.2020 11:50 Ответить
Садовий у Львові пообіцяв СВОЇ кабаки НЕ ЗАКРИВАТИ.
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21.12.2020 12:21 Ответить
Зато у зесрани все хорошо -им зекретин даже в Лондан кататься разрешает...
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21.12.2020 10:28 Ответить
А у нас "нові підходи до тестування" від Степанова "перемогли коронавірус!
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21.12.2020 10:30 Ответить
Лучше напиши - что делать?
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21.12.2020 10:36 Ответить
Оце карантин , у всьому світі людям 2 місяці треба вдома переждати.
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21.12.2020 10:37 Ответить
В Україні суцільна перемога, в тому числі коронавірусу. Ми "працьовиті", тому не беремо приклад з "єропейських нероб". Запрацюємось в дошку? Ризик захворіти і полікуватись за піврічну зарплатню нікого не лякає, особливо олігархію і їх зелених посіпак.
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21.12.2020 10:45 Ответить
та ще й клянчимо гроші під шалені відсотки не для лікарень та лікування інфікованих, чи підтримку під час локдауну громадян, а для будівництва доріг !!!!((. Ну хіба це не ідіотизм? Тобто свій ковідний фонд вже "освоїли" типу на дороги, тепер ще й в іноземних банків клянчимо, щоб знову розкрадати.. Такої ганебної влади Україна ще не знала !
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21.12.2020 10:49 Ответить
мдаааа.. дупа по всьому світу (((.
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21.12.2020 10:45 Ответить
Гитлер родом из Австрии,изверг,Австрия стала концлагерем...,а там наши гении живут начальник РосУкрЭнерго Димон Фирташ,а также не олигархи отец и сын Азировы...,надо спасать ЫлитУ Украины...
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21.12.2020 10:50 Ответить
Сообщение не полное! Передвигаться по Австрии можно... только на лыжах!!! Австрию завалило снегом, кроме Вены. Сейчас жители Вены ищут приёмы передвижения по городу в лыжах. Друзья звонили... ржут!(лыжи не едут, толи...) И кстати, в Австрии высчитали, что основным разносчиком Ковида являются ДЕТИ.
В каждой стране свои приколы...
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21.12.2020 12:50 Ответить
 
 