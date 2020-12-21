COVID-19: с 26 декабря Австрия закрывается на третий локдаун, людям запрещается выходить из дома
Канцлер Австрии Себастьян Курц в минувшую пятницу объявил о введении третьего локдауна для борьбы с распространением COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают европейские СМИ.
Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.
Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.
В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончались.
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Зачем тогда пишешь о том, о чём не знаешь?
В методичке нет уточнений.
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У меня ссылки на ваши с_ру_сайты не работают.
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Там про пособие по безработице для уволенных пишут. У нас тоже есть это пособие - увольняешься, становишься на биржу - и вперед.
а у нас платят за выход на протест.
Разницу чувствуешь?
В каждой стране свои приколы...