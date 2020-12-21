Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов

Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, является лишь этапом его естественной мутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фаворова в фейсбуке.

"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!" - написал Фаворов.

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По его словам, мутируют вариабельные участки, а константные - не мутируют.

"Поэтому вакцины будут работать как планировалось. Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть", - отметил он и призвал прекратить панику.

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"Если бы новый штамм стал причиной увеличения числа тяжело больных, мы бы это уже видели", - отмечает Юэн Бирни, заместитель генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и со-директор Европейского института биоинформатики в Кембридже.

Что касается вакцин, по словам Бирни, все они протестированы на многих вариантах циркулирующего вируса. "Таким образом, есть все основания полагать, что вакцины по-прежнему будут работать против этого нового штамма, хотя, очевидно, понадобится тщательная проверка".

Также следует отметить, что данная мутация коронавируса далеко не первая за последнее время. В прошлом месяце в Дании уничтожили миллионы норок после того, как выяснилось, что сотни случаев COVID-19 были связаны с вариантами Sars-CoV-2, переносимыми зверьками. В октябре у сельскохозяйственных рабочих в Испании также обнаружили особый штамм коронавируса, который быстро распространился по Европе и стал причиной большинства случаев заболевания в Великобритании.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ по ссылке здесь и здесь.