Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов
Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, является лишь этапом его естественной мутации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фаворова в фейсбуке.
"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!" - написал Фаворов.
По его словам, мутируют вариабельные участки, а константные - не мутируют.
"Поэтому вакцины будут работать как планировалось. Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть", - отметил он и призвал прекратить панику.
"Если бы новый штамм стал причиной увеличения числа тяжело больных, мы бы это уже видели", - отмечает Юэн Бирни, заместитель генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и со-директор Европейского института биоинформатики в Кембридже.
Что касается вакцин, по словам Бирни, все они протестированы на многих вариантах циркулирующего вируса. "Таким образом, есть все основания полагать, что вакцины по-прежнему будут работать против этого нового штамма, хотя, очевидно, понадобится тщательная проверка".
Также следует отметить, что данная мутация коронавируса далеко не первая за последнее время. В прошлом месяце в Дании уничтожили миллионы норок после того, как выяснилось, что сотни случаев COVID-19 были связаны с вариантами Sars-CoV-2, переносимыми зверьками. В октябре у сельскохозяйственных рабочих в Испании также обнаружили особый штамм коронавируса, который быстро распространился по Европе и стал причиной большинства случаев заболевания в Великобритании.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.
Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ по ссылке здесь и здесь.
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Фаворов всё знает - бояться не надо.
Отлегло...
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К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642 иммунную защиту , ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.
Из этого следует, что и https://www.dw.com/ru/vakcina-sputnik-v-kak-mne-delali-privivku-ot-koronavirusa/a-55809583 вакцины от коронавируса , скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной."
https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
Тю! А бриты всполошились!
Видать, на Фаворова в ФБ не подписались и не читают.
А зря?
https://amp.theguardian.com/world/2020/dec/19/what-is-the-new-covid-strain-and-will-vaccines-work-against-it?fbclid=IwAR3a-wdftK5asIHYrl8R9wE7rmR0naWXrphNxi3ZZZEeEK1d749aWDh1QWk
Основной меседж - нужно все тестировать. Ее автор ссылается на Ивэна Бёрни - заместителя генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и ко-директора Европейского института биоинформатики в Кембридже. Тот, в свою очередь, высказывает предположение, что новая разновидность ковид-19 будет поддаваться лечению вакциной.
Ну, а если не будет работать, то будет сказано - ну, не оправдала она наших надежд.
А пока покупайте, и побольше