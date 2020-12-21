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Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов

Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов

Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов считает, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, является лишь этапом его естественной мутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фаворова в фейсбуке.

"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!" - написал Фаворов.

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По его словам, мутируют вариабельные участки, а константные - не мутируют.

"Поэтому вакцины будут работать как планировалось. Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках, потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть", - отметил он и призвал прекратить панику.

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"Если бы новый штамм стал причиной увеличения числа тяжело больных, мы бы это уже видели", - отмечает Юэн Бирни, заместитель генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и со-директор Европейского института биоинформатики в Кембридже.

Что касается вакцин, по словам Бирни, все они протестированы на многих вариантах циркулирующего вируса. "Таким образом, есть все основания полагать, что вакцины по-прежнему будут работать против этого нового штамма, хотя, очевидно, понадобится тщательная проверка".

Также следует отметить, что данная мутация коронавируса далеко не первая за последнее время. В прошлом месяце в Дании уничтожили миллионы норок после того, как выяснилось, что сотни случаев COVID-19 были связаны с вариантами Sars-CoV-2, переносимыми зверьками. В октябре у сельскохозяйственных рабочих в Испании также обнаружили особый штамм коронавируса, который быстро распространился по Европе и стал причиной большинства случаев заболевания в Великобритании.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

Вскоре стало известно, что Италия также приостанавливает прием авиарейсов из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19.

Подробнее с позицией международного эксперта в области эпидемиологии, участника разработки возможной украинской вакцины от COVID-19 Михаила Фаворова можно ознакомиться в его интервью Цензор.НЕТ по ссылке здесь и здесь.

Мутация COVID-19 естественна и на эффективность вакцин не повлияет. Паника неуместна, - эпидемиолог Фаворов 01
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Топ комментарии
+4
С такими вирусологами "пандемию" не раскрутить. "Нормальных" давай! Где Голубовская?
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21.12.2020 10:53
+3
Так же и про ковид говорили год назад что не нужно паники у нас фсе пад кантролем
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21.12.2020 10:49
+2
Можно поподробнее про вариабельные участки
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21.12.2020 10:45
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Можно поподробнее про вариабельные участки
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21.12.2020 10:45 Ответить
Может не надо? Мутация COVID-19 является природной и на эффективность вакцин не повлияет. Паника не уместна, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 2589
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21.12.2020 10:49 Ответить
аха ха он мой пост прочитал что любой вирус мутирует в сторону уменьшения патогенности вирулентности м влияния на витальніе функции и віебівается учебник видимо покурил инфекционніх болезней наконецто
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21.12.2020 10:50 Ответить
Ну всё.
Фаворов всё знает - бояться не надо.
Отлегло... Мутация COVID-19 является природной и на эффективность вакцин не повлияет. Паника не уместна, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 8948
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21.12.2020 10:48 Ответить
Так же и про ковид говорили год назад что не нужно паники у нас фсе пад кантролем
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21.12.2020 10:49 Ответить
"Коронавирус мутировал. Поможет ли теперь вакцина?

...

К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую https://www.dw.com/ru/mozhno-li-povtorno-zabolet-covid-19-glavnoe-ob-immunitete/a-55438642 иммунную защиту , ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.
Из этого следует, что и https://www.dw.com/ru/vakcina-sputnik-v-kak-mne-delali-privivku-ot-koronavirusa/a-55809583 вакцины от коронавируса , скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной."
https://www.dw.com/ru/koronavirus-mutiroval-pomozhet-li-teper-vakcina/a-55984713
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21.12.2020 10:51 Ответить
С такими вирусологами "пандемию" не раскрутить. "Нормальных" давай! Где Голубовская?
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21.12.2020 10:53 Ответить
Лучше Супруншу верните - она сиожет
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21.12.2020 12:13 Ответить
Мутація COVID-19 є природною і на ефективність вакцин не вплине. Паніка недоречна, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 526
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22.12.2020 11:21 Ответить
Чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса в стране.Источник: https://censor.net/ru/n3238105

Тю! А бриты всполошились!
Видать, на Фаворова в ФБ не подписались и не читают.
А зря?
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21.12.2020 11:05 Ответить
Ничего убедительного в той статье, на которую он ссылается, я лично не прочитал:

https://amp.theguardian.com/world/2020/dec/19/what-is-the-new-covid-strain-and-will-vaccines-work-against-it?fbclid=IwAR3a-wdftK5asIHYrl8R9wE7rmR0naWXrphNxi3ZZZEeEK1d749aWDh1QWk

Основной меседж - нужно все тестировать. Ее автор ссылается на Ивэна Бёрни - заместителя генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и ко-директора Европейского института биоинформатики в Кембридже. Тот, в свою очередь, высказывает предположение, что новая разновидность ковид-19 будет поддаваться лечению вакциной.
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21.12.2020 11:10 Ответить
Я так зрозумів, що яко 31 грудня об 23 59 прокричати "ДЖУМАНЖІ" і вся ця погань з 2020 не зникне, то нам вже нічого не допоможе!?
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21.12.2020 11:14 Ответить
мир рехнулся.
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21.12.2020 11:23 Ответить
Смысл изложенного простыми словами - покупайте вакцину, она будет работать (наверное).

Ну, а если не будет работать, то будет сказано - ну, не оправдала она наших надежд.

А пока покупайте, и побольше
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21.12.2020 12:05 Ответить
Ты откуда про это знаешь? У нас что проводились ,хоть какие либо исследования?Или у нас есть лаборатория способная ,это выявить? К чему брехня?
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21.12.2020 12:10 Ответить
Бред. Но паника неуместна.
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21.12.2020 12:39 Ответить
Теперь паника у фармакомпаний - вакцина есть,а вирус по кусочкам пытается сье.......ся!
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21.12.2020 13:58 Ответить
 
 