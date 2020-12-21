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дороги (2472) Укравтодор (663)

Укравтодор привлек €450 млн от ЕБРР для реконструкции трассы Киев-Одесса и строительства северного обхода Львова

Государственное агентство автодорог Украины подписало соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому будет обновлено 275 км трассы Киев - Одесса и построен новый северный обход Львова.

Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей. Два из них суммой €290 млн будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M-05 Киев - Одесса. Третий – €160 млн – для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова, сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Укравтодор привлек €450 млн от ЕБРР для реконструкции трассы Киев-Одесса и строительства северного обхода Львова 01

"Также благодаря этому соглашению Укравтодор станет первой государственной институцией в Украине, которая воплотит рекомендации ЕБРР по предупреждению коррупции. Антикоррупционные меры – это не просто" аналитическая работа", но постоянное участие экспертов и представителей ЕБРР в ключевых процессах Укравтодора. Благодаря этому мы усилим внутренний контроль и предупредим риски злоупотреблений", – написал он у себя в Facebook.

Укравтодор привлек €450 млн от ЕБРР для реконструкции трассы Киев-Одесса и строительства северного обхода Львова 02

Кубраков рассказал, что проект с ЕБРР по противодействию коррупции Укравтодор инициировал еще в начале этого года. Со старта "Большой стройки" было понятно, что рекордное финансирование создает рекордные соблазны для злоупотреблений.

"Многие вещи мы смогли исправить уже в этом году - создали дополнительный контроль при отборе подрядчиков, принятии и оплате выполненных работ, внедрили независимый технадзор. Этого мало – отрасли нужны системные механизмы, и участие международных экспертов в их построении имеет чрезвычайное значение", – отметил глава Укравтодора.

Этот проект стал самым масштабным за время сотрудничества Укравтодора с ЕБРР за последние 10 лет.

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. Банк уже взял на себя обязательства по предоставлению почти €14,5 млрд в рамках 486 проектов по всей стране.

Сейчас все усилия Банка сосредоточены на предоставлении странам, в которые он инвестирует, помощи в преодолении воздействий пандемии коронавируса. Как и Всемирный банк, ЕБРР рассматривает инвестиции в инфраструктуру как один из наиболее эффективных средств для преодоления коронакризиса.

Напомним, недавно глава Укравтодора Кубраков представил программу мегапроектов до 2025 года.
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Сладкие привлечения, проведите экскурсию по местам проживания топ чиновников, и **** неприятно удивится.
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21.12.2020 10:50 Ответить
Антикоррупционные меры в Укравтодоре - звучит смешнее всех шуток квартала вместе взятых.
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21.12.2020 10:55 Ответить
Автохалтура, автокорупція, над ними потрібно стояти з козацькою нагайкою і лупити безупинно.
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21.12.2020 12:08 Ответить
Повертати позику та відсотки буде "автодор", особисто кубраков чи, все- таки, "мудрий" нарід?
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21.12.2020 10:58 Ответить
ФОпы, у каложуйских и ахметок льготы...
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21.12.2020 11:07 Ответить
Пишите сразу выделили 450млн получили 225млн.
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21.12.2020 11:06 Ответить
И 76 миллионов евриков на вакцину в бюджете 2021
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21.12.2020 11:24 Ответить
Про реконструкцию трассы Киев - Одесса слышу лет 20!!! Каждый год! Может перекопать её и забыть! Сколько можно! По потраченным деньгам, там уже должен быть километровый слой асфальта. Аууу, борцуны с коррупцией! Или вы тоже в доле. Закройте уже эту прачечную по вымыванию бюджетных денег.
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21.12.2020 13:01 Ответить
Молодці.
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21.12.2020 23:13 Ответить
 
 