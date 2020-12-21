Экономика Украины в 2021 году будет расти, все не так плохо, - советник президента Устенко

Внештатный советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в следующем году экономика Украины будет расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Следующий год - это год экономического роста. Можно спорить по поводу того, какой это рост, но это очевидно рост. Кабинет министров закладывал 4,5% роста, эти 4,5% будут подкреплены сразу несколькими каналами. С одной стороны есть государственные затраты, которые стимулируют рост, второе - это канал относительно мягкой монетарной политики. В госбюджете заложен уровень инфляции порядка 7%, это означает, что инфляция будет чуть выше, чем в этом году, но все равно она достаточно низкая, что даст возможность накачивать экономику деньгами через коммерческие банки", - рассказал Устенко.

По словам Устенко, третим фактором экономического роста является экспорт.

"Динамика последних 1,5 месяцев на внешнем рынке более чем позитивная, и прежде всего по той экспортной группе товаров, с которой мы выходим на рынки - металл, агропродукция. Тут может быть получен дополнительный импульс. В базовом сценарии мы будем расти, и все не так уж плохо", - подчеркнул советник президента.

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