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обстрел (25728) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ

Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пострадавший в результате вражеского обстрела тракторист находится дома, у него легкое ранение, - украинская делегация в ТКГ

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Топ комментарии
+17
Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2020 11:02
+15
Шо,знов рікошет?? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 11:06
+14
А в "ответку" нота ,дуже потужна ,адекватна "ответка" !!!)))
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21.12.2020 11:08
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Швидкого одужання нашим захисникам.
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21.12.2020 11:02 Ответить
Шо,знов рікошет?? Зелене перемир"я триває !!)))
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21.12.2020 11:06 Ответить
А в "ответку" нота ,дуже потужна ,адекватна "ответка" !!!)))
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21.12.2020 11:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Vna4QcDZ_M
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21.12.2020 11:22 Ответить
А хто такий замполит Рева ???))
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21.12.2020 11:56 Ответить
Это замполит Рева)))
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21.12.2020 17:35 Ответить
Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ - цитата.
т.е. ответки не было...(говоря простым языком).
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21.12.2020 11:09 Ответить
Словоблюддя. Фсьо. Ніяких реальних ДІЙ на захист України, зелена влада, не робила і не планувала робити. Ніколи.
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21.12.2020 11:20 Ответить
так! на цьому солодкому до гіркоти словоблудді, як на гіпнозі і продерлася пліснява до влади...
одні обіцянки-цяцянки...і...шоу з кроликами і трусами (пардон) на День Незалежності (!!) - це не пробачу!!!!
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21.12.2020 11:27 Ответить
https://www.zeteam.info/videos.html

На этой странице Вы можете посмотреть видео ролики опубликованные Владимиром Зеленским и его Зе! Командой.
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21.12.2020 11:18 Ответить
"нотами" отстреливаются!
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21.12.2020 11:18 Ответить
Обстрел был совершенно мирный,учебный, пристрелочный, не прицельный. Просто мину 120 мм. сильным порывом ветра снесло на позицию ВСУ
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21.12.2020 11:20 Ответить
Сто чортів твоїй матері, гаденя зелене! Піди до бабки вилий переляк! Може, вона тобі при нагоді і мізки поправе.
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21.12.2020 11:30 Ответить
Вы абсолютно правы....Это ссыкливое , алчное,продажное ничтожество никогда и не собиралось защищать нашу страну....За деньги маскалей оно её обсирало со сцены и с телеэкранов , а теперь служит кремлю на посту главнокомандующего.... Тьфу... Мразь....
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21.12.2020 14:19 Ответить
Таку владу хотіла більшість,яка на сцені 95 кварталу за гроші принижувала державу Україна, а тепер за гроші забороняє захищати її. І як же не скажеш--хто бидло, чи той що вибирав таку владу, чи саму владу.Чи мерзенні потвори разом.
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21.12.2020 11:32 Ответить
Вы правы на 100000%....
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21.12.2020 14:15 Ответить
Ну стреляли же не прицельно. Наверное пацаны со скуки бегали по полю и пули ловили.
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21.12.2020 11:45 Ответить
73% иуды, зачем вы отобрали оружие у воинов на передовой и унижаете их каждый день, подставляя под обстрелы?
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21.12.2020 11:50 Ответить
я угадаю ответную мелодию с одной ноты
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21.12.2020 11:58 Ответить
Ну тепер від комВОПа до комСектора отримають премії, а воїни догани. Премії за перемир'я, а догани за порушення техніки безпеки при перебуванні "в зоні бойових дій", читай перемир'я.
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21.12.2020 11:58 Ответить
Когда уже наша армия прекратит пыполнять преступные преказы? Как можно не отвечать на вражеский огонь? Это выглядит для всех, как капитуляция....Армия деморализуется и демотивируются воины на передовой....
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21.12.2020 14:12 Ответить
Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4581
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21.12.2020 16:54 Ответить
Арестович уже написал, что они сами в себя стреляли или ему еще методичка из кремля не дошла?
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21.12.2020 16:53 Ответить
зебилье открывает шампанское.
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22.12.2020 02:21 Ответить
 
 