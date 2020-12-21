Двое украинских военных ранены в результате обстрела под Горловкой, - делегация в ТКГ
В зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении.
Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.
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т.е. ответки не было...(говоря простым языком).
одні обіцянки-цяцянки...і...шоу з кроликами і трусами (пардон) на День Незалежності (!!) - це не пробачу!!!!
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