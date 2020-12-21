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Гражданина РФ, находившегося в международном розыске, задержали пограничники в пункте пропуска "Краковец", - Госпогранслужба

Гражданина РФ, находившегося в международном розыске, задержали пограничники в пункте пропуска

В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда задержали россиянина, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера во время пограничного контроля сработала баз данных Интерпола в отношении гражданина РФ. Выяснилось, что 35-летний мужчина разыскивался за хранение и продажу наркотических веществ", - говорится в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Разыскиваемого иностранца передали сотрудникам Нацполиции.

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О чем эта статья? О том что у нас есть "база интерпола" и она сработала? Сенсация!
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21.12.2020 11:05 Ответить
причём в розыске он скорее всего в рашке
когда его рашо-мусорам передавать будут - интересно, тоже репортажик появится?
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21.12.2020 13:53 Ответить
Путинцы подкинули сотруднику Навального наркоту,а наши шестерки его поймали и отдали его в лапы карателям из лубянки,красавы.
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21.12.2020 11:07 Ответить
На вход или на выход задержали? Если за кордон шел, вопрос как он у нас очутился, и лучше пропустить там точно в тюрьму попал бы, а у нас откупится.
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21.12.2020 11:08 Ответить
 
 