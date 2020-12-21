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Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Министерство культуры и информационной политики Украины организовывает среди членов правительства кулинарное соревнование по приготовлению борща.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минкультуры.

"22 декабря Министерство культуры и информационной политики приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении

В частности, с 17:30 до 18:30 пять министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко.

Участники соревнования: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр культур и информационной политики Украины Александр Ткаченко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".
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Топ комментарии
+25
Довбане шапіто...
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21.12.2020 11:09
+23
Чим би вони ще зайнялися?
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21.12.2020 11:08
+13
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

.
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6157
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21.12.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
Чим би вони ще зайнялися?
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21.12.2020 11:08 Ответить
Я теж зібрався борщ варити,то може я теж міністр !!))
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21.12.2020 11:11 Ответить
Ми усі презеденти. І це істи на
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21.12.2020 11:15 Ответить
Реально поставив бурячок варитись,та бульончик !!))
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21.12.2020 11:19 Ответить
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
«На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
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21.12.2020 11:25 Ответить
+++++++++++++++++++++++++
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21.12.2020 13:03 Ответить
Довбане шапіто...
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21.12.2020 11:09 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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21.12.2020 11:13 Ответить
Бубочка сказав що він акрабат ,тому чекаємо змагань по акрабатиці !!))
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21.12.2020 11:14 Ответить
Хоть с готовкой не обос@итесь.
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21.12.2020 11:09 Ответить
Головне у приготуванні політичного борщу це шиковка "капусти".... і тут вони майже всі доки.
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21.12.2020 11:20 Ответить
А от на шоу це і перевіримо, хтось спалиться і зваре борщ с червоною рибою і ікрою.
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21.12.2020 11:24 Ответить
Та що там перевіряти... вони з "капустою" пораються 24/7/365....
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21.12.2020 11:27 Ответить
Та ось чого не вистачає український економіці -борща !!! Все тепер заживимо !!!)))
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21.12.2020 11:10 Ответить
Не чіпайте борщ - вірть щі.
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21.12.2020 11:11 Ответить
Щі, це вода, якою помили каструлю після борщу.
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21.12.2020 11:15 Ответить
Процедура приготування щі пердбачає позначку 21+.
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21.12.2020 11:38 Ответить
Вони ще ніколи не були так близько до провалу.
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21.12.2020 11:15 Ответить
Там утром наши хлопцы потери понесли, двое раненых. Так посостязались бы в целкости "убей москаля"... а потом бы и борщ из москаля сварили. Все одно как бубочку рассмешить...
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21.12.2020 11:11 Ответить
Все государственные дела отлажены, система работает как швейцарские часы, почему бы Кабинету Министров не поварить борщи. Хлеба нет, жрите зрелища.
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21.12.2020 11:11 Ответить
Одна хвойда восени 2019го жалілася що їй немає що на хліб мазати. Сподіваюся вона, та найголовніше її цільова аудиторія, задоволені.
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21.12.2020 11:18 Ответить
опять шоу...
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21.12.2020 11:12 Ответить
На черзі акрабатичне шоу !!)))
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21.12.2020 11:15 Ответить
лучше тогда кордебалет и пилатес ))))
(представил?)))))
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6609

...
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21.12.2020 11:19 Ответить
О це акрабатеса !!!)))
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21.12.2020 11:20 Ответить
не..ну чё...))) носок то тянет )))))))) соскок засчитан ))))))
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21.12.2020 11:23 Ответить
ЗМС,не меньше !!!))
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21.12.2020 11:34 Ответить
КакуКім ++.)))
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21.12.2020 11:40 Ответить
Балерина в пуантах.
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22.12.2020 23:54 Ответить
Это ооочень важно на данный момент. Продолжайте господа министры, не останавливайтесь
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21.12.2020 11:14 Ответить
других проблем нет, все решено!
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21.12.2020 11:16 Ответить
"А в остальном прекрасная маркиза ,всьо хорошо ,всьо хорошо " !!!)))
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21.12.2020 11:18 Ответить
Опять уши брехливого путинского интерфакса.
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21.12.2020 11:16 Ответить
Гарний борщ за годину не звариш.
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21.12.2020 11:17 Ответить
Позавчора вперше сам варив борщ. Витратив п'ять годин. Не рахуючи вороху посуду.
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21.12.2020 11:31 Ответить
Ну не п"ять годин, але три то точно (багато часу на бадьорий бульон піде). Бо буде не борщ, а хто зна що.
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21.12.2020 11:58 Ответить
Ну, сам борщ варився значно меньше. Але ж треба підготувати м'ясо, бульон, пошинкувати овочі...
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21.12.2020 12:30 Ответить
А в Словакии министры принимали участие В ТЕСТИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ НА КОВИД , т к людей не хватает
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21.12.2020 11:18 Ответить
Неплохая идея, но у нас уже начали закупку ингридиентов на борщ, где Вы раньше были, они бы с удовольствием приняли участие в тестровании вакцины.
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21.12.2020 11:22 Ответить
Без тепила Малюськи эта гоп-компания была бы неполноценной.

После розового костюма типа министр юстиции Малюська порадовал зебилов новой фото сессией с утюгом и паяльником. Поздравил с днем работника исполнительной службы.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131894937_1314789475568438_2682373936461285394_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qTGFzIcRftgAX8JtavT&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=502725f1e3ff054f9b2a781172175bc4&oe=600633CD

Его страница в фейсбук с "поздравлением"

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1314792602234792&id=100011121947008
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21.12.2020 11:18 Ответить
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

.
Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща - Цензор.НЕТ 6157
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21.12.2020 11:20 Ответить
😀😀😀
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21.12.2020 11:26 Ответить
Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
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21.12.2020 12:07 Ответить
П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу - Цензор.НЕТ 269 https://censor.net/ua/user/479548

Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3238111/01921492-22ba-73da-ba25-267c1128a348Відповісти
Мені подобається
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21.12.2020 12:08 Ответить
Зе-міністри живуть у паралельному світі, де вони - кухарі.

То треба їм виплачувати зарплату кухаря, а не ********* бюджетних грошей.

А міністерства перетворити у їдальні. Мабуть, більше користі було б.
Хоча, про що це я...

Зе-біли, ***!!!
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21.12.2020 11:21 Ответить
Каков царь, таковы и бояре. От COVID-19 больше не умирают? Война закончена? Посоревнуйтесь в разборке автомата Калашникова!
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21.12.2020 11:21 Ответить
Цензор, озвучьте какой канал будет транслировать сие действо! Не знаю народ как вам, а мне интересно. От негатива уже нет сил. А український борщ, это определенно позитив, даже с экрана)
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21.12.2020 11:24 Ответить
Какой борщ???
Вам надо соревноваться в приготовлении мацы.
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21.12.2020 11:24 Ответить
Крошить укроп зовите вашего друга Ваньку Урганта.
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21.12.2020 11:26 Ответить
на случай если кто-то еще сомневается, что они дебилы?
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21.12.2020 11:29 Ответить
О в собак є цікава справа ,що робити, коли нех... робити, тре власні причандали вилизувати !!!)))
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21.12.2020 11:32 Ответить
Нехай ліпше на роялі в чотири члени пограють. Тьху на блаЗЄнське бидло.
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21.12.2020 11:32 Ответить
Більше трешу.
20.12.20 https://censor.net/ru/news/3238007/zelenskiyi_ya_by_hotel_uvidet_v_ukraine_gollivud_i_disneyilend.

Не забудьте повідомити ціну на продукти, з яких ви будете готувати ті борщі, і де купували. Щоб простий українець міг прикупитися там же, якщо ціна сподобається.
Та й мосійчук запросіть, іроди. Як же без її стогону та переживань?
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21.12.2020 11:33 Ответить
в стране все ок. Экономика - растет как на дрожжях, гривна крепкая, устойчивая и почти конвертируемая. Зарплаты и пенсии - на евроуровне. Медицина - Израиль, Германия и Штаты - обзавидовались. Образование - куда там финнам. Дороги - автобані, по котрім меньше 150 в час и ехать нельзя. фуууу. можно и посоревноваться в приготовлении борща. Вы там в кабмине совсем ОХ....И?
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21.12.2020 11:34 Ответить
инистр культур и информационной политики Украины Александр Ткаченко


коли назва посади відповідає IQ власника.
Источник: https://censor.net/ru/n3238111
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21.12.2020 11:36 Ответить
Люблю борщ.
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21.12.2020 11:37 Ответить
П'ять українських міністрів у прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу - Цензор.НЕТ 9845
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21.12.2020 11:42 Ответить
Маразм! А більше їм нема чим зайнятись? В країні все ОК?
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21.12.2020 11:46 Ответить
От зебилью то радости привалило)))))
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21.12.2020 11:47 Ответить
Придурки
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21.12.2020 11:48 Ответить
Вот вы негодуете, а зебилы руки потирают и ждут эту передачу. Их хлебом не корми дай "Скаты" посмотреть.
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21.12.2020 12:02 Ответить
Самодеятельность сумашедшего дома.
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21.12.2020 12:04 Ответить
Так может этих минстров-поваров переводить на зарплаты поваров, а не министров.
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21.12.2020 12:05 Ответить
Лучше бы посоревновались кто дольше проживет на минимальную пенсию)
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21.12.2020 12:06 Ответить
Ну "на мінімальну" це вже занадто! Це ж просто фашизм. Хай спробують прожити на пенсію моєї тещі - викладача з 44 літнім стажем - 2700 гривень - в Києві.
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21.12.2020 12:29 Ответить
Дебилы. Нам не нужны кухаварки с такими зарплатами.
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21.12.2020 12:22 Ответить
клоунада продолжается -цырк рулит
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21.12.2020 12:27 Ответить
Можно только крепко выругаться по этому поводу...
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21.12.2020 12:31 Ответить
А смысл?????....????......мой борщ все равно лучше!
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21.12.2020 12:35 Ответить
Взагалі-то, мій краще . Але хто буде судити та за якими критеріями ці їхні борщі? Шоу кретинів чергове, та на жаль не останнє.
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22.12.2020 23:45 Ответить
и нам, и нам - масла в жопу.......!!!
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21.12.2020 12:37 Ответить
Шоу треба назвати "Жрітє!" і кожен день крутити, як маслянисті морди міністрів і депутатів готують і жеруть, жеруть, жеруть. Це ж вам не зубожіння при Порошенку, де борщовий набір був по ціні як Лексус, тут тепер все для наріду: для наріду готують, і для наріду жеруть.
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21.12.2020 12:47 Ответить
хорошая и правильная идея.
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21.12.2020 20:01 Ответить
Все правильно, це український контент. Тому кацапи в коментах і біснуються.
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21.12.2020 23:42 Ответить
ДовбоЗЕби будуть доводити Мішлєну, шо борщ - украінський, а не рузкій.
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22.12.2020 23:42 Ответить
 
 