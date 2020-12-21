Пять украинских министров в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща
Министерство культуры и информационной политики Украины организовывает среди членов правительства кулинарное соревнование по приготовлению борща.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минкультуры.
"22 декабря Министерство культуры и информационной политики приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении
В частности, с 17:30 до 18:30 пять министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко.
Участники соревнования: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр культур и информационной политики Украины Александр Ткаченко, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".
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«На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
(представил?)))))
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После розового костюма типа министр юстиции Малюська порадовал зебилов новой фото сессией с утюгом и паяльником. Поздравил с днем работника исполнительной службы.
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/131894937_1314789475568438_2682373936461285394_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qTGFzIcRftgAX8JtavT&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=502725f1e3ff054f9b2a781172175bc4&oe=600633CD
Его страница в фейсбук с "поздравлением"
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1314792602234792&id=100011121947008
.
Напевно одна з наймудріших рецензій на цю статтю, браво авторові допису та створювачу того ролику. Мабуть це спосіб дати оцінку не тільки міністрам і навіть уряду, а й усій теперішній владі.Браво!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3238111/01921492-22ba-73da-ba25-267c1128a348Відповісти
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То треба їм виплачувати зарплату кухаря, а не ********* бюджетних грошей.
А міністерства перетворити у їдальні. Мабуть, більше користі було б.
Хоча, про що це я...
Зе-біли, ***!!!
Вам надо соревноваться в приготовлении мацы.
20.12.20 https://censor.net/ru/news/3238007/zelenskiyi_ya_by_hotel_uvidet_v_ukraine_gollivud_i_disneyilend.
Не забудьте повідомити ціну на продукти, з яких ви будете готувати ті борщі, і де купували. Щоб простий українець міг прикупитися там же, якщо ціна сподобається.
Та й мосійчук запросіть, іроди. Як же без її стогону та переживань?
коли назва посади відповідає IQ власника.
Источник: https://censor.net/ru/n3238111