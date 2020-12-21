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ВР (27371) КИУ (383) прогулы (132) Батькивщина (2010) Слуга народа (2620) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1038)

20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ

20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и

20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады в декабре текущего года. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания ВР, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях.

Участие во всех заседаниях Рады за указанный период приняла половина парламентариев - 260 депутатов или 61%. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Среди фракций и групп высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуг народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 56,9% депутатов от ЕС и 56,7% депутатов от "Слуги Народа".

В частности, среди депутатов от ЕС все заседания Верховной Рады посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др. Среди депутатов от "Слуги народа" на всех заседаниях ВР присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и др.

Несколько ниже аналогичные показатели у фракции "Голос": в среднем на заседания ВР ходили 56,3% депутатов этой политической силы. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довіра" - 38%.

Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях ВР: 33,2% и 32,3% соответственно.

КИУ также напоминает, что всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о низком доверии к парламенту: Мы как на ладони, такой открытости, как в Раде, нет ни в ОП, ни в Кабмине. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
ну...и возникает вопрос - на хер они нужны там? (и платилась ли им зарплата?)
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21.12.2020 11:15
+6
20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ - Цензор.НЕТ 4847
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21.12.2020 11:25
+5
Пропустив без поважної причини 3 (три) засідання - пішов/ пішла нафіг з Верховної Ради... Лише так цих дебілів можна привчити до нормальної роботи...
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21.12.2020 11:16
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А зарплату получают из налогов украинцев
Короче, Один точный удар в челюсть заменяет 3 часа воспитательной беседы.😀😀😀
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21.12.2020 11:15 Ответить
ну...и возникает вопрос - на хер они нужны там? (и платилась ли им зарплата?)
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21.12.2020 11:15 Ответить
20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ - Цензор.НЕТ 4847
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21.12.2020 11:25 Ответить
Пропустив без поважної причини 3 (три) засідання - пішов/ пішла нафіг з Верховної Ради... Лише так цих дебілів можна привчити до нормальної роботи...
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21.12.2020 11:16 Ответить
Выборы раз в год + снижение количества дебилов среди избирателей смогут сотворить чудо...
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21.12.2020 11:34 Ответить
Так списки для чего придумали?
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21.12.2020 12:38 Ответить
"20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре..."

Только мне кажется новость не полной? Где 20 фамилий?!!
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21.12.2020 11:37 Ответить
З "Батьківщиною" все ясно. Пані Юля продається всім підряд,аби гроші платили. Тому відсутність однопартійців їй навіть вигідна - менше свідків...
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21.12.2020 11:43 Ответить
Згоден, але що не ясно з ОПЗЖ оповцями. Приходять в Раду тільки коли можна нашкодити Україні.
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21.12.2020 11:51 Ответить
Пряма мова: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/

20 нардепів не були присутні на жодному засіданні ВР в грудні. Найгірші показники відвідування в ОПЗЖ і "Батьківщини", - КВУ - Цензор.НЕТ 605
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21.12.2020 13:26 Ответить
Так може їх вигнати нахєр за прогули,та не морочити голови?
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21.12.2020 11:51 Ответить
Состарилась бабка Йуля, не та уже хватка, не та дисциплина.
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21.12.2020 12:08 Ответить
Ну и целуйте их в одно место, если никто, ничего не может сделать.
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21.12.2020 12:37 Ответить
Если бы депутаты ЕС И "СЛУГ" вообще не ходили в Раду, то может быть жизнь в стране и наладилась.
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21.12.2020 13:00 Ответить
Что, мечтаете о помойке РФ?
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21.12.2020 13:25 Ответить
Нет, совсем наоборот. Я за европейский выбор и скорейшее членство в НАТО.
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21.12.2020 13:28 Ответить
 
 