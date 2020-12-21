20 нардепов не присутствовали ни на одном заседании ВР в декабре. Наихудшие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины", - КИУ

20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Верховной Рады в декабре текущего года. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания ВР, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях.

Участие во всех заседаниях Рады за указанный период приняла половина парламентариев - 260 депутатов или 61%. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Среди фракций и групп высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуг народа". В среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 56,9% депутатов от ЕС и 56,7% депутатов от "Слуги Народа".

В частности, среди депутатов от ЕС все заседания Верховной Рады посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др. Среди депутатов от "Слуги народа" на всех заседаниях ВР присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и др.

Несколько ниже аналогичные показатели у фракции "Голос": в среднем на заседания ВР ходили 56,3% депутатов этой политической силы. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довіра" - 38%.

Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях ВР: 33,2% и 32,3% соответственно.

КИУ также напоминает, что всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР.

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